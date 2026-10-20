Hợp tác Việt - Pháp: Cụ thể hóa cam kết hợp tác bằng những bước đi cụ thể

Tại buổi gặp gỡ, bà Éléonore Caroit bày tỏ vui mừng khi thực hiện chuyến công tác chính thức ngay sau chuyến thăm Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 9-2026.

Theo bà Éléonore Caroit, đây là dịp hiện thực hóa những ưu tiên nhằm tăng cường quan hệ đối tác song phương mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất, từ đường sắt, y tế, khoáng sản thiết yếu, năng lượng, nghiên cứu đến an ninh, quốc phòng, giao lưu nhân dân, văn hóa và giáo dục.

“Nhiệm vụ của chúng ta là tiếp nối kết quả chuyến thăm, cụ thể hóa những định hướng đó thành các chương trình hành động và dự án thiết thực, qua đó tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Pháp”, bà Éléonore Caroit chia sẻ với phóng viên tại Hà Nội vào chiều 19-10.

Bộ trưởng ủy nhiệm đặc trách Pháp ngữ, Đối tác quốc tế và Pháp kiều của Cộng hòa Pháp Éléonore Caroit. Ảnh: Cẩm Anh

Bộ trưởng nhấn mạnh Pháp và Việt Nam có nhiều quan điểm tương đồng về các vấn đề quốc tế, cùng đề cao chủ nghĩa đa phương, tuân thủ luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời ủng hộ tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia.

Hai nước cũng có chung định hướng thúc đẩy tự do thương mại và hợp tác trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với tinh thần của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Hợp tác hạ tầng, năng lượng và giáo dục

Trong chuyến thăm, Bộ trưởng Éléonore Caroit đã tham dự lễ gắn biển lưu niệm tại tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội. Theo bà, đây là minh chứng cụ thể cho hiệu quả hợp tác Việt Nam - Pháp, với những đóng góp thiết thực vào đời sống của hàng triệu người dân.

Các doanh nghiệp Pháp tham gia nhiều công đoạn của dự án, từ nghiên cứu, thiết kế đến cung cấp thiết bị và triển khai các hạng mục. Quá trình hợp tác không chỉ phát huy thế mạnh công nghệ của Pháp mà còn tạo điều kiện chuyển giao kiến thức, đào tạo nhân lực và nâng cao năng lực vận hành cho Việt Nam.

Trong lĩnh vực đào tạo nhân lực, hai nước đã xây dựng nhiều cơ chế hợp tác, trong đó có việc đào tạo bác sĩ Việt Nam theo hệ thống của Pháp. Theo bà Caroit, hơn 3.000 bác sĩ Việt Nam đã được đào tạo theo mô hình này và hai bên cần tiếp tục mở rộng hợp tác thông qua các chương trình đào tạo song bằng và trao đổi giữa các trường đại học, nhất là trong những lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử.

Di sản và văn hóa - nền tảng quan trọng

Văn hóa và di sản là một trong những nội dung đáng chú ý trong chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Éléonore Caroit.

Sau khi tìm hiểu các tuyến tham quan di sản tại Hà Nội, bà nhận định hợp tác trong lĩnh vực này vượt ra ngoài phạm vi du lịch. Đằng sau mỗi dự án là sự đóng góp của các nhà nghiên cứu, giám tuyển và chuyên gia di sản, những người góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản và đưa những giá trị ấy đến gần hơn với du khách cũng như các thế hệ trẻ.

Dự án hợp tác giữa Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và Bảo tàng Tưởng niệm Caen, cùng việc Pháp trao trả một cổ vật trống đồng Đông Sơn cho Việt Nam, là những minh chứng cho nỗ lực chung trong quyết tâm đấu tranh chống buôn bán trái phép tài sản văn hóa.

Theo Bộ trưởng, những hoạt động này không chỉ góp phần bảo tồn di sản mà còn tăng cường sự hiểu biết và tin cậy giữa nhân dân hai nước.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh ý nghĩa của Hội nghị cấp cao Pháp ngữ sắp tới tại Campuchia, nhất là khi sự kiện trở lại Đông Nam Á sau 29 năm kể từ khi được tổ chức tại Hà Nội.

Theo bà Caroit, mục tiêu chính của hội nghị là thúc đẩy hòa bình và đối thoại giữa các dân tộc trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đang đối mặt với nhiều thách thức trên thế giới.

“Chúng tôi mong muốn phát huy những cơ chế linh hoạt hơn để thúc đẩy đối thoại giữa các dân tộc, góp phần vào hòa bình và giải quyết những vấn đề vượt ra ngoài khuôn khổ truyền thống”, bà nói.

Trong bối cảnh đó, các thể chế đa phương như Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) có thể tạo thêm không gian để các quốc gia trao đổi, phối hợp hành động và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề cùng quan tâm. Hội nghị lần này dự kiến có nhiều hoạt động bên lề, trong đó có Francotech - diễn đàn quy tụ các doanh nghiệp công nghệ của những đối tác tham gia, cùng các chương trình giao lưu giữa thanh niên và đại diện người dân từ các quốc gia thành viên.