Các chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam tại hội thảo (Ảnh: MINH THU)

Trong chuỗi chăm sóc sức khỏe toàn diện, cấp cứu ngoại viện giữ vai trò là "tuyến đầu của tuyến đầu" - nơi quyết định ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết trong "giờ vàng" trước khi người bệnh tiếp cận được với các cơ sở điều trị chuyên sâu. Thực tế tại Việt Nam cho thấy, trong một thời gian dài, lĩnh vực thiết yếu này vẫn chưa được đầu tư tương xứng về cả hành lang pháp lý, hệ thống tổ chức lẫn đào tạo nguồn nhân lực chuyên biệt.

Chính vì vậy, những kết quả của chương trình là nền móng vững chắc để hiện thực hóa các mục tiêu của Đề án "Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Chuyên gia Nhật Bản huấn luyện kỹ thuật chuẩn về kỹ thuật cấp cứu. (Ảnh: MINH THU)

Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Gia Bình, Trưởng Bộ môn Y học Cấp cứu Ngoại viện, Trường đại học Y Dược cho biết: Chương trình đã đào tạo 13 giảng viên nguồn và triển khai tám đợt tập huấn, trong đó ba đoàn trực tiếp khảo sát, trao đổi trực tiếp tại Nhật Bản. Mạng lưới đào tạo lan tỏa từ bệnh viện sang lực lượng phòng cháy chữa cháy, cấp cứu 115 và sinh viên.

Đáng chú ý, đội ngũ giảng viên Việt Nam chuyển từ học viên tiếp nhận sang trực tiếp đứng lớp. Ngoài ra, bộ giáo trình và video hướng dẫn kỹ thuật chuẩn được hoàn thiện.

So với các hoạt động trước đó, đây là lần đầu tiên xây dựng ngành cấp cứu ngoại viện bài bản, có lộ trình và mục tiêu dài hạn. Nó giúp các cấp quản lý và nhân viên y tế hiểu rõ hơn việc cấp cứu ngoại viện là công việc của toàn xã hội, không chỉ riêng ngành y tế. Cấp cứu ngoại viện là việc làm thiết thực và hiệu quả với chi phí thấp và kỹ năng cấp cứu ngoại viện cần được coi là kỹ năng sống của mọi người.

Chuyên gia Nhật Bản huấn luyện kỹ thuật chuẩn về kỹ thuật cấp cứu (Ảnh: MINH THU)

Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược đánh giá: Đề án "Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030" không chỉ đánh thức một lĩnh vực rất quan trọng đối với an sinh cộng đồng mà còn đặt ra những mục tiêu chiến lược rất rõ ràng: Thiết lập mạng lưới cấp cứu ngoại viện đồng bộ trên toàn quốc, đi đôi với chuẩn hóa trang thiết bị và đặc biệt là bài toán đào tạo đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Việc hợp tác với đối tác đến từ Nhật Bản - quốc gia sở hữu một trong những hệ thống cấp cứu ngoại viện và mô hình đào tạo cấp cứu viện chuyên nghiệp hoàn thiện bậc nhất thế giới đã đem lại kết quả rất quý báu. Hai bên đã thống nhất hoàn thiện Khung chương trình đào tạo Paramedic theo tiêu chuẩn Nhật Bản cùng bộ giáo trình, sổ tay và video kỹ thuật chuẩn hóa; đồng thời bồi dưỡng thành công đội ngũ giảng viên nguồn thông qua các đợt học tập tại Nhật Bản và tập huấn tại Việt Nam, thiết lập mô hình phối hợp liên ngành chặt chẽ giữa nhà trường với các bệnh viện tuyến cuối, Trung tâm cấp cứu 115 và lực lượng Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Không dừng lại ở đội ngũ chuyên môn, tinh thần và kỹ năng sơ cấp cứu chuẩn mực còn đang được lan tỏa mạnh mẽ tới thế hệ trẻ, mà minh chứng sinh động nhất.

Những kết quả của giai đoạn vừa qua chính là nền móng vững chắc để hiện thực hóa các mục tiêu lớn của Đề án "Phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2026-2030", trong đó có việc sớm triển khai đào tạo chính quy nguồn nhân lực cấp cứu ngoại viện chất lượng cao tại Việt Nam.