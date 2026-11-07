Hợp tác Việt – Nhật thúc đẩy phát triển công nghiệp Hà Nội
Thu hút đầu tư nước ngoài không chỉ nhằm bổ sung nguồn vốn mà còn hướng tới nâng cao năng lực sản xuất, tiếp nhận công nghệ và phát triển doanh nghiệp trong nước. Những mô hình hợp tác lâu dài giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản đang cho thấy tiềm năng kết nối sản xuất, mở rộng xuất khẩu và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hop-tac-viet-nhat-thuc-day-phat-trien-cong-nghiep-ha-noi-246261107160909606.htm