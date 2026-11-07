Hợp tác Việt – Nhật thúc đẩy phát triển công nghiệp Hà Nội

Thể lệ phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” trong ngành Công Thương năm 2026 quy định cụ thể về đối tượng, nội dung sáng kiến, tiêu chí xét chọn, hồ sơ tham gia và cơ cấu vinh danh. Theo đó, các sáng kiến được triển khai từ ngày 1/1/2025 đến ngày 30/11/2026 đều có thể tham gia phong trào; thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 30/11/2026.