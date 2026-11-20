Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng tiếp đoàn cán bộ Palestine tham gia Khóa bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại tại Học viện Ngoại giao, do bà Laila Khaled Farid Eghreib, Thứ trưởng Công nghiệp dẫn đầu. (Ảnh: JICA)

Hoạt động này là một phần trong chương trình hợp tác ba bên của JICA, nhằm phát huy kinh nghiệm và tri thức của Việt Nam trong hỗ trợ phát triển quốc tế, đồng thời tăng cường năng lực tự chủ và vai trò của các nước đối tác trong quá trình phát triển.

Chương trình được thiết kế nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn về ngoại giao và kỹ năng thực tiễn cho 11 cán bộ Palestine thuộc Chính quyền Palestine (PA), qua đó hỗ trợ những nỗ lực của Palestine trong xây dựng nhà nước, thúc đẩy tiến trình hòa bình và tăng cường hội nhập quốc tế.

CEAPAD là khuôn khổ hội nghị khu vực do Chính phủ Nhật Bản khởi xướng từ năm 2013 nhằm hỗ trợ các nỗ lực xây dựng Nhà nước Palestine thông qua việc huy động nguồn lực, chuyên môn và kinh nghiệm phát triển kinh tế của các quốc gia Đông Á. Hội nghị Bộ trưởng CEAPAD lần thứ năm, tổ chức vào tháng 7/2026, khẳng định sự cần thiết phải có những nỗ lực phối hợp của toàn thể cộng đồng quốc tế để đáp ứng nhu cầu của Palestine, trong bối cảnh xuất hiện những nhu cầu rất lớn về phục hồi sớm và tái thiết, bên cạnh các nhu cầu nhân đạo cấp bách, đặc biệt tại Gaza.

Chương trình đào tạo được triển khai trong khuôn khổ dự án của JICA “Tăng cường năng lực thông qua CEAPAD - Giai đoạn II”, tiếp tục khẳng định cam kết của JICA và Chính phủ Việt Nam đối với sự phát triển của Palestine.

Đoàn cán bộ Palestine thăm Cảng Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng - công trình được xây dựng bằng nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản. (Ảnh: JICA)

Khóa học kết hợp bài giảng, thảo luận tương tác, bài tập mô phỏng và các chuyến khảo sát thực tế tại các cơ quan và địa phương của Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, các học viên đã đến thăm Cảng Lạch Huyện, công trình được xây dựng bằng nguồn vốn vay ODA.

Các học viên đã tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức trong các lĩnh vực như ngoại giao đa phương, hợp tác với các tổ chức quốc tế, ngoại giao kinh tế, xây dựng thương hiệu quốc gia và bản sắc văn hóa. Kết thúc chương trình, các học viên đã xây dựng kế hoạch hành động để áp dụng những kiến thức mới vào cơ quan công tác, góp phần vào quá trình tái thiết và phát triển lâu dài của Palestine.