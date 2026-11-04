Hợp tác Việt Nam – Nhật Bản đóng góp cho hòa bình, ổn định khu vực và thế giới

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki nhấn mạnh hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Cẩm Anh

Đại sứ đánh giá cao phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, trong đó khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các quốc gia trong và ngoài khu vực nhằm củng cố các quy tắc, xây dựng lòng tin, thúc đẩy đối thoại, tăng cường hợp tác, giảm thiểu rủi ro và cùng xây dựng khu vực châu Á – Thái Bình Dương an toàn, có khả năng chống chịu và thịnh vượng hơn.

Đồng thời, Đại sứ cho biết Nhật Bản ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực và cam kết của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản ngày nay không chỉ mang ý nghĩa trong khuôn khổ hai nước mà còn góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định chung của khu vực và thế giới, theo ngài Đại sứ.

Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Cẩm Anh

Tại buổi lễ, Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam gửi lời chúc tới toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan và binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thành lập.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, Trung tướng Trương Mạnh Dũng cho biết quan hệ hợp tác giữa Bộ Quốc phòng, Quân đội nhân dân Việt Nam với Bộ Quốc phòng, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản ngày càng được củng cố và tăng cường.

Trên nền tảng quan hệ được vun đắp qua nhiều thập kỷ, cùng sự đồng thuận và nỗ lực của lãnh đạo, nhân dân hai nước, Trung tướng Trương Mạnh Dũng tin tưởng quan hệ Việt Nam - Nhật Bản nói chung và hợp tác quốc phòng nói riêng sẽ tiếp tục phát triển trên tất cả các lĩnh vực, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.