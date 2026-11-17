Nhằm làm rõ cơ sở chính trị, pháp lý, cơ sở lý luận và thực tiễn của yêu cầu củng cố vành đai an ninh biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia, ngày 17/11, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Hợp tác Việt Nam - Lào - Campuchia trong củng cố vành đai an ninh biên giới, cơ hội và thách thức”.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng, TS Vũ Thanh Chương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam; Vụ Đông Nam Á – Nam Á – Nam Thái Bình Dương, Bộ Ngoại Giao; các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Công an một số địa phương,…

Trung tướng, TS Vũ Thanh Chương phát biểu tại hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tá, PGS.TS Nguyễn Quang Chiến, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an cho biết: Trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc, vành đai an ninh biên giới giữ vị trí, vai trò hết sức quan trọng, là "phên dậu" an ninh quốc gia. Bảo đảm vành đai an ninh biên giới nói chung và vành đai an ninh biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia nói riêng là nhiệm vụ của hệ thống chính trị và toàn dân, được thực hiện đồng bộ, toàn diện bằng nhiều giải pháp trên tất cả lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, quân sự, công an.

Thời gian qua, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm ANTT tuyến biên giới, lực lượng CAND đã triển khai đồng bộ giải pháp về nắm tình hình, đánh giá, dự báo kịp thời những vấn đề chiến lược tại địa bàn biên giới có tác động đến an ninh quốc gia Việt Nam; tăng cường hợp tác với lực lượng chức năng của Lào, Campuchia đấu tranh, phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm xuyên biên giới; phối hợp với các ban, bộ, ngành triển khai các mặt công tác công an, tham gia xây dựng, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới giáp Lào và Campuchia, tạo nền tảng xã hội vững chắc để củng cố vành đai an ninh biên giới phía Tây và Tây Nam Tổ quốc…

Thượng tá, PGS.TS Nguyễn Quang Chiến điều hành tham luận tại hội thảo.

Hội thảo có ý nghĩa quan trọng nhằm làm rõ cơ sở chính trị, pháp lý, cơ sở lý luận và thực tiễn của yêu cầu củng cố vành đai an ninh biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia, nhận diện các yếu tố thuận lợi và khó khăn, thách thức đang đặt ra, trên cơ sở đó đề xuất những định hướng, giải pháp thiết thực, khả thi nhằm đảm bảo môi trường an ninh, ổn định ở khu vực biên giới phía Tây và Tây Nam từ sớm, từ xa.

Thượng tá, PGS.TS Nguyễn Quang Chiến đề nghị các nhà khoa học, chuyên gia thực tiễn, các đồng chí lãnh đạo trên tinh thần khách quan, khoa học, tập trung thảo luận, trao đổi, làm rõ nội hàm củng cố vành đai an ninh biên giới; tập trung vào những vấn đề mới đặt ra đối với lý luận và thực tiễn nhiệm vụ củng cố vành đai an ninh biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia; nhận diện những yếu tố tác động khách quan, chủ quan và cơ hội, thách thức đặt ra đối với quan hệ hợp tác ba nước và hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia trong củng cố vành đai an ninh biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia…

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung tham luận, trao đổi trực tiếp, làm rõ những vấn đề trọng tâm, sâu sắc và toàn diện về củng cố vành đai an ninh biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia…

Toàn cảnh hội thảo.

Phát biểu bế mạc hội thảo, Trung tướng, TS Vũ Thanh Chương nhấn mạnh: Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, trách nhiệm cao, Hội thảo khoa học "Hợp tác Việt Nam - Lào - Campuchia trong củng cố vành đai an ninh biên giới, cơ hội và thách thức" đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Nhận thức về vành đai an ninh biên giới và củng cố vành đai an ninh biên giới ngày càng rõ nét hơn. Đã thống nhất vành đai an ninh biên giới phải được đặt trong tổng thể thế trận bảo vệ Tổ quốc, liên kết chặt chẽ giữa không gian số và không gian thực; phục vụ mục tiêu bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa; xây dựng, quản lý không gian an ninh - phát triển của đất nước ở khu vực ngoại biên. Củng cố vành đai an ninh biên giới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng cư dân vùng biên, trong đó Quân sự, Công an, Biên phòng là lực lượng nòng cốt…

Ban Tổ chức đã nhận được 25 bài tham luận khoa học có giá trị thực tiễn, lý luận cao của các đồng chí lãnh đạo các ngành, cơ quan nghiên cứu, các chuyên gia, nhà khoa học và sỹ quan, tướng lĩnh CAND.

Trung tướng, TS Vũ Thanh Chương cho biết: Thời gian qua, nhiệm vụ xây dựng, củng cố vành đai an ninh biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia đã được triển khai tương đối toàn diện, đồng bộ trên nhiều phương diện, trong đó củng cố, vun đắp quan hệ truyền thống, gắn bó đặc biệt Việt Nam - Lào - Campuchia là một trong những ưu tiên hàng đầu và đã đạt những kết quả quan trọng. Qua đó, góp phần củng cố vành đai an ninh biên giới phía Tây và Tây Nam ngày càng vững chắc; chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia ngày càng được đảm bảo.

Trung tướng, TS Vũ Thanh Chương khẳng định: Đây là thành quả chung của cả hệ thống chính trị, các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là các địa phương giáp biên với Lào, Campuchia, cũng như doanh nghiệp và cộng đồng dân cư khu vực biên giới.

Trong thời gian tới, nhiệm vụ củng cố vành đai an ninh biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia tiếp tục đan xen cả thuận lợi lẫn khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới và khu vực chuyển biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, tác động trực tiếp đến an ninh ba nước. Các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm xuyên quốc gia... vẫn là thách thức đối với nhiệm vụ củng cố vành đai an ninh biên giới phía Tây và Tây Nam của Tổ quốc…

Từ những vấn đề trên, Hội thảo đã xác định một số định hướng và giải pháp trọng tâm nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động củng cố vành đai an ninh biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia trong thời gian tới.

Trung tướng, TS Vũ Thanh Chương và các đại biểu tham dự hội thảo.