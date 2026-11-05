Hợp tác Việt Nam – EU trước vận hội mới: Tăng cường kết nối, nâng tầm giá trị và sức cạnh tranh

Sự kiện quy tụ đông đảo các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia kinh tế cùng cộng đồng doanh nghiệp lớn nhằm thảo luận về các chiến lược hợp tác thích ứng với bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Chương trình có sự quan tâm, đồng hành của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam)

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái khẳng định Việt Nam luôn kiên định trong việc xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp quốc tế, đặc biệt là khối các nhà đầu tư đến từ châu Âu. Cùng quan điểm này, Đại sứ kiêm Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam Julien Guerrier và Phó Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh EU - ASEAN Noel Clehane đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thắt chặt mối quan hệ đối tác công - tư. Các đại biểu cho rằng sự phối hợp chặt chẽ giữa chính phủ và khối doanh nghiệp chính là chìa khóa để thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ tiên tiến, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế.

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam - EU 2026 với chủ đề “Định hình tương lai kinh tế xanh và chuỗi giá trị mới”

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Hải Phòng đã trình bày tham luận quan trọng, phác họa bức tranh chiến lược về thu hút đầu tư và phát triển chuỗi cung ứng toàn diện tại địa phương. Với hệ thống kết nối giao thông đồng bộ gồm cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, mạng lưới đường cao tốc hiện đại và sân bay Cát Bi, kết hợp cùng không gian phát triển công nghiệp được mở rộng, Hải Phòng đang sở hữu nền tảng vững chắc để gắn kết chặt chẽ hoạt động sản xuất với thương mại quốc tế. Điểm nhấn mang tính đột phá của thành phố là việc thành lập Khu thương mại tự do với quy mô khoảng 6.292 héc-ta gắn liền với các khu kinh tế lớn, đi kèm các chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp hấp dẫn theo Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội. Đây được xem là cơ sở pháp lý và kinh tế quan trọng để Hải Phòng thu hút mạnh mẽ các dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, hạ tầng số, năng lượng sạch và dịch vụ logistics.

Từ những lợi thế vượt trội đó, lãnh đạo Sở Công Thương Hải Phòng đã đề xuất bốn định hướng hợp tác trọng tâm với các đối tác châu Âu trong giai đoạn tới. Thứ nhất là phát triển hạ tầng cảng biển và logistics xanh thông qua việc hoàn thiện cảng Lạch Huyện, xây dựng cảng Nam Đồ Sơn nhằm giảm chi phí lưu thông và kiểm soát phát thải. Thứ hai là đẩy mạnh công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ trong các lĩnh vực điện tử, linh kiện ô tô, bán dẫn, vật liệu mới gắn liền với việc kết nối nhà cung ứng nội địa. Thứ ba là xây dựng các khu công nghiệp sinh thái, áp dụng giải pháp năng lượng hiệu quả và tuần hoàn nguyên liệu. Thứ tư là đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến sâu và hệ thống kho lạnh bảo quản. Để hiện thực hóa các định hướng này, thành phố kiến nghị Bộ Công Thương và Phái đoàn EU tiếp tục hỗ trợ kết nối các dự án cụ thể, tạo điều kiện cho doanh nghiệp châu Âu khảo sát thực tế và tăng cường các chương trình hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật, quy tắc xuất xứ nhằm tận dụng tối đa lợi thế từ Hiệp định EVFTA.

Tiếp nối mạch chương trình, phiên tọa đàm chuyên đề do Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên điều phối đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của lãnh đạo các tập đoàn và tổ chức lớn như EuroCham, Adidas, VinFast, Westfood Hậu Giang cùng HSBC Việt Nam. Các diễn giả đã tập trung mổ xẻ những thách thức và giải pháp thích ứng trước các biến động thương mại toàn cầu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong việc tiếp cận các nguồn tài chính xanh cho dự án tại Việt Nam, cũng như chiến lược tối ưu hóa chuỗi cung ứng để mở rộng thị trường xuất khẩu sang châu Âu. Diễn đàn khép lại bằng bài phát biểu bế mạc của Phó Chủ tịch EuroCham Torben Minko, qua đó tái khẳng định quyết tâm và cam kết đồng hành lâu dài giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên trong tiến trình phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn và bền vững trong tương lai.