Hợp tác vì mục tiêu nâng cao năng lực xuất khẩu cho doanh nghiệp Dược Việt Nam

Công ty TNHH DKSH Pharma Việt Nam (DKSH) và Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam (VNPCA) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm hỗ trợ doanh nghiệp dược Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, mức độ sẵn sàng xuất khẩu và khả năng tiếp cận thị trường khu vực, quốc tế.

Ông Charaf Kadri, Phó Chủ tịch, Ngành hàng Chăm sóc Sức khỏe, DKSH Việt Nam (ngồi bên trái) và bà Trần Thị Thu, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam (ngồi bên phải), đã đại diện cho hai đơn vị ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU).

Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Thụy Sĩ (SVEF), tổ chức tại Hà Nội từ ngày 18 -20/10/2026, với sự tham dự của Ngài Guy Parmelin, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ; Ngài Thomas Gass, Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam; Bà Châu Mai Anh, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ; đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước của Việt Nam và Thụy Sĩ; cùng lãnh đạo của Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam và DKSH.

Tại đây, các lãnh đạo cấp cao của DKSH cũng chia sẻ những góc nhìn chiến lược và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển hệ sinh thái y tế, nâng cao khả năng tiếp cận các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của người dân, cũng như thúc đẩy hợp tác quốc tế tại diễn đàn.

Phát huy chuyên môn phát triển thị trường và mạng lưới quốc tế

Thông qua thỏa thuận, hai bên hướng tới kết hợp kinh nghiệm, chuyên môn và mạng lưới của mình để hỗ trợ doanh nghiệp dược Việt Nam từng bước chuẩn bị tốt hơn cho hoạt động xuất khẩu, hiểu rõ yêu cầu của thị trường mục tiêu và tìm kiếm cơ hội phát triển kinh doanh quốc tế. Hợp tác cũng góp phần thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác, khách hàng, nhà phân phối, nhà đầu tư và các bên liên quan tại thị trường nước ngoài.

Cụ thể, DKSH và VNPCA hướng tới hợp tác trong bốn lĩnh vực trọng tâm gồm: Nâng cao năng lực, mức độ sẵn sàng xuất khẩu và khả năng cạnh tranh quốc tế của các doanh nghiệp dược Việt Nam; Hỗ trợ xác định các sản phẩm phù hợp, thị trường mục tiêu và lộ trình thâm nhập thị trường khả thi; Thúc đẩy chia sẻ kiến thức và kết nối với các doanh nghiệp, khách hàng, nhà phân phối, nhà đầu tư và các đối tác quốc tế liên quan; Tìm hiểu cơ hội nâng cao năng lực xuất khẩu dược phẩm, logistics và chuỗi cung ứng quốc tế.

Theo biên bản ghi nhớ, VNPCA sẽ đóng vai trò đầu mối kết nối, phối hợp với các doanh nghiệp dược Việt Nam và các bên liên quan trong nước. DKSH sẽ đóng góp chuyên môn, kinh nghiệm tiếp cận và phát triển thị trường, cùng mạng lưới khu vực và năng lực hỗ trợ trong các lĩnh vực chuỗi cung ứng, logistics. Việc triển khai các hoạt động cụ thể sẽ được hai bên trao đổi, thống nhất trên cơ sở nhu cầu thực tế và nguồn lực phù hợp.

Bà Trần Thị Thư, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam, cho biết: "Hiệp hội đánh giá cao cơ hội hợp tác với DKSH - doanh nghiệp có kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và phát triển thị trường. Chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp dược Việt Nam tiếp cận kiến thức chuyên sâu, hiểu rõ hơn yêu cầu của các thị trường xuất khẩu và xác định những năng lực cần tiếp tục hoàn thiện.

Đây là hướng đi thiết thực nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu thuốc của Việt Nam đạt 1 tỷ USD theo Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược, đồng thời mở rộng kết nối quốc tế, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành dược Việt Nam và thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Thụy Sĩ."

Ông Charaf Kadri, Phó Chủ tịch, Ngành hàng Chăm sóc Sức khỏe, DKSH Việt Nam chia sẻ tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Thụy Sĩ 2026.

Ông Charaf Kadri, Phó Chủ tịch, Ngành hàng Chăm sóc Sức khỏe DKSH tại Việt Nam cho biết: "Với hơn 35 năm hoạt động tại Việt Nam, DKSH hiểu rõ những cơ hội và thách thức mà các doanh nghiệp dược và chăm sóc sức khỏe trong nước phải đối mặt khi mở rộng hoạt động ra ngoài thị trường nội địa.

Thông qua sự hợp tác với VNPCA, chúng tôi sẽ chia sẻ kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và mạng lưới của mình, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp dược, doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe của Việt Nam nâng cao năng lực sẵn sàng xuất khẩu, hiểu rõ các yêu cầu của thị trường mục tiêu và xây dựng những lộ trình phát triển quốc tế bền vững.

Xa hơn, chúng tôi kỳ vọng sẽ góp phần giúp các sản phẩm và giải pháp chăm sóc sức khỏe chất lượng của Việt Nam tiếp cận nhiều thị trường hơn, từ đó mang lại nhiều cơ hội tiếp cận điều trị và chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho bệnh nhân trong khu vực."

Đối thoại về Tương lai Ngành Y tế tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Thụy Sĩ

Trong Phiên "Định hình Tương lai Ngành Y tế" tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Thụy Sĩ 2026, ông Stefan P. Butz, Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn DKSH, nhấn mạnh vai trò của sự hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, các tổ chức y tế và cộng đồng doanh nghiệp trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành y tế. Bốn định hướng ưu tiên bao gồm: tăng cường hợp tác về quản lý và đảm bảo chất lượng, phát triển năng lực chuyên môn cho đội ngũ y tế, tăng cường tham gia vào chuỗi giá trị y tế khu vực, và thúc đẩy chuyển đổi số cùng phát triển các hệ thống dữ liệu y tế đáng tin cậy.

Ông Stefan P. Butz, Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn DKSH, chia sẻ tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Thụy Sĩ 2026.

Ông Stefan P. Butz chia sẻ: "Việt Nam đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Trong giai đoạn tới, việc tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng các mối quan hệ đối tác dài hạn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân và thúc đẩy đổi mới sáng tạo vì sự phát triển của cộng đồng."

Tại phiên thảo luận, ông Charaf Kadri, Phó Chủ tịch, Ngành hàng Chăm sóc Sức khỏe, DKSH Việt Nam, đã chia sẻ những góc nhìn thực tiễn về việc kết hợp kinh nghiệm quốc tế với sự am hiểu thị trường địa phương nhằm giải quyết các thách thức của ngành y tế và nâng cao kết quả điều trị cho bệnh nhân. Ông nhấn mạnh rằng chuỗi cung ứng hiệu quả, nguồn nhân lực chất lượng cao và đổi mới sáng tạo, là những yếu tố quan trọng giúp người dân có thể tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng.

Đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Ngành Y tế Việt Nam

Với hơn 35 năm hiện diện tại Việt Nam và kế thừa di sản hơn 160 năm của Thụy Sĩ, DKSH luôn đồng hành cùng các đối tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thông qua việc cung cấp các giải pháp phát triển thị trường, quản lý chuỗi cung ứng và logistics đạt chuẩn quốc tế.

Kết hợp kinh nghiệm toàn cầu, mạng lưới kết nối rộng khắp cùng sự am hiểu sâu sắc thị trường địa phương, DKSH cam kết tiếp tục góp phần nâng cao khả năng tiếp cận các giải pháp chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người dân, đồng thời hỗ trợ xây dựng một hệ sinh thái y tế vững mạnh và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành y tế Việt Nam.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) được tổ chức với sự hiện diện của Ngài Guy Parmelin, Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ; Ngài Thomas Gass, Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam; Bà Châu Mai Anh, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ; đại diện lãnh đạo các cơ quan chính phủ cấp cao của Việt Nam và Thụy Sĩ, cùng lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam (VNPCA) và DKSH.

Về Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam được thành lập từ năm 2000, là tổ chức đại diện cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu và nghiên cứu phát triển dược phẩm tại Việt Nam. Với chức năng chính là: Tập hợp, liên kết, hợp tác giữa các hội viên trong quá trình hoạt động; Hỗ trợ để các hội viên hoạt động và phát triển; Bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của các hội viên theo quy định của pháp luật; Kiến nghị với cơ quan nhà nước về các chủ trương, chính sách, giải pháp phát triển ngành dược và tạo cơ chế, môi trường cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển theo quy định của pháp luật. Với vai trò là cầu nối chiến lược giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước, Hiệp hội luôn tích cực đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tăng cường hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng thị trường cho ngành Dược Việt Nam. Đến nay, Hiệp hội gồm 207 Doanh nghiệp Hội viên, trong đó có 124 Doanh nghiệp sản xuất thuốc và 83 Doanh nghiệp kinh doanh thuốc. Về DKSH Trong hơn 160 năm qua, DKSH đã đồng hành cùng các nhà cung cấp đưa các sản phẩm chất lượng thuộc các lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe (Healthcare), Hàng tiêu dùng (Consumer Goods), Nguyên liệu và Hóa chất (Performance Materials), Kỹ thuật và Công nghệ (Technology) đến các thị trường. Là nhà cung cấp dịch vụ phát triển thị trường, DKSH cung cấp các giải pháp toàn diện từ tìm nguồn cung ứng, hỗ trợ tiếp cận thị trường, nghiên cứu và phân tích thị trường, tiếp thị và bán hàng, logistics đến dịch vụ hậu mãi. DKSH tham gia Sáng kiến Thỏa ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc (United Nations Global Compact) và cam kết tuân thủ các nguyên tắc kinh doanh có trách nhiệm. Được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán SIX của Thụy Sĩ, DKSH hiện hoạt động tại 35 thị trường, có 26.840 nhân viên và đạt doanh thu thuần 11,1 tỷ CHF trong năm 2025. Tìm hiểu thêm tại www.dksh.com.