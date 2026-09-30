Hợp tác vì lợi ích nhân dân mỗi nước ASEAN

ASEAN là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại của Việt Nam

Chiều 30/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp các Trưởng đoàn dự Hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã (Hội nghị).

Cùng dự có Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chào mừng các Trưởng đoàn sang Việt Nam dự Hội nghị.

Nhiệt liệt chào mừng các đại biểu đến Hà Nội tham dự Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi đến các đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong chuyến công tác; nhấn mạnh rằng, ASEAN luôn là ưu tiên chiến lược trong chính sách đối ngoại, cánh tay an ninh, địa bàn trực tiếp và không gian chiến lược quan trọng của Việt Nam.

Chúng tôi cam kết đóng góp tích cực và có trách nhiệm cho các vấn đề hòa bình, an ninh khu vực; nỗ lực hết mình cùng các thành viên trong đại gia đình ASEAN giữ vững đoàn kết và phát huy thực chất vai trò trung tâm của ASEAN, đề cao luật lệ, hiệu quả và hợp tác

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Thủ tướng Lê Minh Hưng vui mừng nhận thấy, quan hệ hợp tác về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia nói chung và tội phạm truy nã nói riêng giữa Việt Nam và các nước ASEAN thời gian qua không ngừng được mở rộng, đa dạng về nội dung, hình thức hợp tác và thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần đóng góp vào xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và giữ vững vai trò trung tâm.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thứ trưởng Lê Văn Tuyến tại buổi tiếp.

Với những kết quả đạt được tại Hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã, Thủ tướng tin tưởng thành công của Hội nghị sẽ là cú hích mới, là cơ sở quan trọng để tăng cường hợp tác giữa các bên lên tầm cao mới, với tinh thần vì một ASEAN không tội phạm, vì lợi ích nhân dân mỗi nước và góp phần trực tiếp vào việc kiến tạo, giữ vững hòa bình, an ninh ở các quốc gia thành viên và khu vực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ, tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến rất phức tạp và đang đối mặt với các cuộc khủng hoảng lớn về trật tự quốc tế, mô hình phát triển và lòng tin chiến lược. Điều đó đòi hỏi các nước, nhất là các nước trong khu vực Đông Nam Á phải củng cố mạnh mẽ hơn nữa tin cậy chính trị, đẩy mạnh hợp tác, tăng cường đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực tự cường, thích ứng và tự chủ chiến lược.

Trong bối cảnh đó, các nước ASEAN cần tiếp tục tăng cường hợp tác, củng cố lập trường và quan điểm cũng như các sáng kiến của nhau trong khuôn khổ các cơ quan ASEAN và khu vực, để cùng ứng phó với các thách thức an ninh chung trên cơ sở các nguyên tắc của ASEAN

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Triển khai các cơ chế hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất

Dự báo thời gian tới, môi trường chiến lược ở khu vực và quốc tế tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Các thách thức an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống gia tăng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, tác động trực tiếp nhiều mặt đến an ninh và phát triển của ASEAN.

Trong bối cảnh đó, trên cơ sở nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN thời gian vừa qua và tiếp nối thành công của hội nghị lần này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Bộ Công an Việt Nam cùng với các cơ quan thực thi pháp luật của các nước ASEAN cần thúc đẩy hơn nữa việc triển khai các cơ chế hợp tác hiện có đi vào chiều sâu, thực chất; trong đó cần tập trung vào một số định hướng trọng tâm.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Sokha nhấn mạnh và đánh giá cao sáng kiến của Bộ Công an Việt Nam trong chủ trì tổ chức Hội nghị.

Tiếp tục tăng cường ký kết các hiệp định song phương về dẫn độ để chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù giữa Việt Nam và các nước thành viên ASEAN. Sớm hoàn thiện thủ tục phê chuẩn Hiệp định ASEAN về dẫn độ đã được ký tháng 11/2025 tại Philippines nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi và mạnh mẽ hơn nữa cho các nước ASEAN trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm truy nã.

Thủ tướng đề nghị xây dựng cơ chế hợp tác chính thức giữa các nước thành viên ASEAN trong xác minh, truy bắt và bàn giao nhanh các đối tượng truy nã của nước này nghi lẩn trốn ở nước kia thông qua thiết lập đường dây nóng, tổ chức các hội nghị thường niên.

Đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả tiếp nhận, phối hợp xác minh và điều tra các vụ án truy bắt các đối tượng truy nã của nước này trốn ở nước kia, phối hợp để truy bắt đối tượng truy nã quốc tế trong khu vực thông qua cơ chế hợp tác song phương, khai thác cơ sở dữ liệu của INTERPOL, ASEANAPOL, kết quả từ các chiến dịch của hai tổ chức quốc tế để thu thập thông tin về các loại tội phạm mới, phương thức, thủ đoạn của tội phạm có yếu tố nước ngoài và do người nước ngoài thực hiện tại Việt Nam để kịp thời tham mưu cho các cấp có thẩm quyền phòng ngừa, điều tra, xử lý.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và các nước ASEAN ngày càng hiệu quả, thực chất.

Bên cạnh đó cần nghiên cứu thúc đẩy hợp tác trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp chuyên viên, tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm của mỗi nước liên quan đến công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm truy nã; nâng cao hiểu biết lẫn nhau về xây dựng năng lực phòng ngừa, trấn áp tội phạm và thống nhất cơ chế phối hợp chung giữa các nước.

Song song với đó, cần tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, huấn luyện chuyên sâu nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, ngoại ngữ cho đội ngũ làm công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài; tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ về kinh phí, trang thiết bị của các nước đối tác đối thoại và quan sát viên; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, truy bắt đối tượng truy nã quốc tế.

Quang cảnh buổi tiếp.

“Với thành công của Hội nghị cũng như quyết tâm của các nước ASEAN trong việc củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, tăng cường hợp tác, hữu nghị và đoàn kết trong ASEAN, tôi tin tưởng các cơ quan thực thi pháp luật của các nước thành viên ASEAN sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng mong muốn và chúc quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và các nước ASEAN ngày càng hiệu quả, thực chất, vì hòa bình, an ninh và thượng tôn pháp luật ở khu vực.

Đại diện các Trưởng đoàn phát biểu, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Sokha trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dành thời gian tiếp Trưởng đoàn các nước ASEAN nhân dịp sang tham dự Hội nghị; nhấn mạnh và đánh giá cao sáng kiến của Bộ Công an Việt Nam trong chủ trì tổ chức Hội nghị với chủ đề “Tăng cường hợp tác khu vực phòng, chống mua bán người trong kỷ nguyên số”.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu.

Báo cáo về kết quả Hội nghị, ngài Sar Sokha thông báo các nước đã cùng thống nhất định hướng chiến lược nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực trong đấu tranh với tội phạm truy nã - một thách thức an ninh phi truyền thống đang nổi lên, kịp thời đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên phát triển mới và triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Đặc biệt, Hội nghị đã thông qua hai văn kiện quan trọng là Kế hoạch hành động chung ASEAN về tăng cường hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã và Tuyên bố chung, qua đó tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác khu vực trong đấu tranh với tội phạm truy nã.

Ngài Sar Sokha khẳng định cam kết của Campuchia trong tích cực đấu tranh hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là tội phạm lừa đảo trực tuyến và tội phạm truy nã; đồng thời gửi lời cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Việt Nam và các nước ASEAN đối với các sáng kiến do Campuchia đề xuất về đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia.