Ngày 19/11, Ngày Văn hóa và Thương mại Romania tại Việt Nam năm 2026 được tổ chức tại Lynn Times Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, với các hoạt động giới thiệu sản phẩm, giao lưu văn hóa và kết nối doanh nghiệp.

Trao đổi với phóng viên, ông Hồ Quang Lợi, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Romania, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá chương trình kết nối ba nội dung: quảng bá văn hóa, xúc tiến thương mại và kết nối đầu tư. Sự kết hợp này mở ra cơ hội tăng cường hiểu biết, tìm kiếm đối tác và phát huy thế mạnh của mỗi bên.

Ông Hồ Quang Lợi (bên trái) kỳ vọng giao lưu văn hóa sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Romania

Nền tảng từ hợp tác văn hóa, giáo dục

Romania là một trong 10 quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Nhìn lại chặng đường 76 năm quan hệ hai nước, ông Hồ Quang Lợi nhấn mạnh giá trị của hợp tác văn hóa, giáo dục, đặc biệt là những đóng góp trong đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam.

Theo ông, Romania đã đào tạo cho Việt Nam hơn 4.000 kỹ sư, cử nhân, tiến sĩ trong nhiều lĩnh vực. Lực lượng trí thức này đã tham gia, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước trong nhiều thập kỷ, đồng thời trở thành cầu nối duy trì và phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Từng học tập tại Romania, ông Hồ Quang Lợi cho rằng, những người được đào tạo tại quốc gia này còn đảm nhiệm vai trò như những đại sứ văn hóa. Quá trình học tập, sinh sống giúp họ hiểu ngôn ngữ, văn hóa, con người Romania và giữ được sự gắn bó lâu dài với đất nước đã đào tạo mình. “Hai nước cách xa nhau về mặt địa lý, nhưng rất gần gũi nhau về truyền thống lịch sử, về truyền thống văn hóa”, ông Hồ Quang Lợi chia sẻ.

Kết quả hợp tác giáo dục được thể hiện trong nhiều lĩnh vực, trong đó có văn hóa, nghệ thuật. Tại chương trình khai mạc, các nghệ sĩ Việt Nam từng được đào tạo ở Romania tham gia biểu diễn, trong đó có nghệ sĩ cello Đinh Hoài Xuân. Sự trưởng thành của những nghệ sĩ này là minh chứng cụ thể cho đóng góp của hợp tác đào tạo đối với đời sống nghệ thuật Việt Nam.

Cùng với đào tạo nhân lực, hoạt động trao đổi nghệ thuật tiếp tục duy trì sự gắn kết giữa hai nước. Các đoàn nghệ thuật Romania sang biểu diễn tại Việt Nam; những chương trình giới thiệu văn hóa Việt Nam được tổ chức tại Romania, góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người và bản sắc văn hóa của mỗi bên đến gần hơn với công chúng.

Theo ông Hồ Quang Lợi, những kết nối đó là cơ sở để tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư. Nền tảng hữu nghị được vun đắp qua nhiều thế hệ cần tiếp tục được phát huy thông qua các hoạt động hợp tác cụ thể.

Kết nối đầu tư, phát huy thế mạnh địa phương

Đối với Phú Thọ, du lịch khoáng nóng và chăm sóc sức khỏe là lĩnh vực có triển vọng hợp tác với các đối tác Romania. Địa phương có nguồn khoáng nóng quý giá, cùng các cơ sở nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe gắn với khai thác giá trị tài nguyên này.

Ngày Văn hóa và Thương mại Romania tại Việt Nam là dịp tăng cường giao lưu, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước

Hiện đối tác Romania quan tâm đến việc hợp tác với Việt Nam trong phát triển khoáng nóng. Ông kỳ vọng doanh nghiệp Romania sẽ đầu tư, phối hợp với doanh nghiệp Việt Nam để phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực du lịch và chăm sóc sức khỏe.

Cũng tại lễ khai mạc "Ngày Văn hóa và Thương mại Romania tại Việt Nam năm 2026", Đại sứ Romania tại Việt Nam Cristina Romila cho biết Romania có kinh nghiệm về du lịch suối khoáng, phục hồi sức khỏe bằng nước khoáng thiên nhiên và phát triển các dịch vụ nghỉ dưỡng. Đây là cơ sở để hai bên trao đổi về chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và quản lý dịch vụ.

Ở phạm vi song phương, ông Hồ Quang Lợi chia sẻ, Việt Nam và Romania đang hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 1 tỷ USD. Năm 2025, thương mại hai chiều đạt gần 557 triệu USD, tạo cơ sở để hai nước tiếp tục mở rộng thị trường và khai thác các cơ hội hợp tác.

Quan hệ hai nước cũng có thêm động lực từ các cuộc tiếp xúc cấp cao. Ngày 15/11, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ tại Campuchia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Romania, trao đổi về thúc đẩy quan hệ song phương. Các lĩnh vực được phía Việt Nam đề xuất mở rộng hợp tác gồm nông nghiệp bền vững, công nghiệp phụ trợ, điện tử, du lịch, chuyển đổi số, an ninh mạng, văn hóa và giáo dục - đào tạo.

Với việc kết hợp giao lưu văn hóa và gặp gỡ doanh nghiệp, chương trình tại Phú Thọ tạo thêm điều kiện để các đối tác tìm hiểu nhu cầu, khả năng hợp tác của nhau. Ông Hồ Quang Lợi kỳ vọng sự kết nối về văn hóa sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Romania trong thời gian tới.