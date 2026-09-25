Hợp tác truyền thông về kinh tế xanh, tuần hoàn và bảo tồn đa dạng sinh học

Đại diện các đơn vị ký kết hợp tác nghiên cứu, đào tạo, truyền thông về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo đó, trong giai đoạn 2026 - 2028, Green Việt (tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật thành phố Đà Nẵng) cùng Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng sẽ hợp tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; đồng thời lan tỏa các mô hình, sáng kiến, sản phẩm và cách làm hiệu quả về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với sinh kế cộng đồng.

Bên cạnh đó, chương trình cũng tập trung truyền thông về vai trò, sự tham gia và đóng góp của phụ nữ trong quá trình chuyển đổi xanh, phát triển sinh kế bền vững và xây dựng chuỗi cung ứng xanh; góp phần kết nối các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn với cộng đồng, doanh nghiệp, cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và các đối tác liên quan.

Sự hợp tác này hướng tới tạo ra các sản phẩm truyền thông chất lượng, có sức lan tỏa, góp phần thúc đẩy thực hành sản xuất và tiêu dùng bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên.

Green Việt cùng đại diện các hợp tác xã, tổ hợp tác tại lễ ký cam kết tài trợ thực hiện các dự án kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Cũng tại hội thảo, Green Việt ký kết hợp tác với Công ty CP Xây dựng Kiến trúc AA để triển khai các hoạt động nghiên cứu, khảo sát về quần thể, phân bố, đa dạng di truyền và đặc điểm sinh thái của loài voọc chà vá chân xám; hỗ trợ nguồn lực cho các hoạt động tiên phong trong phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Hoạt động này cũng nhằm giáo dục và nâng cao nhận thức về bảo vệ hệ sinh thái và kinh tế tuần hoàn, góp phần bảo tồn loài voọc chà vá chân xám và voọc chà vá chân nâu tại thành phố Đà Nẵng.

Green Việt cũng hợp tác với Khoa Sinh - Nông nghiệp và Môi trường (Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng) về đào tạo, nghiên cứu khoa học và bảo tồn đa dạng sinh học, phục vụ tiến trình phát triển bền vững của thành phố Đà Nẵng, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Dịp này, Green Việt ký cam kết tài trợ gần 1,9 tỷ đồng cho Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái và du lịch cộng đồng Hòa Bắc (phường Hải Vân), Tổ hợp tác Hải sản Sơn Trà (phường Sơn Trà) và Hợp tác xã Nông nghiệp và xây dựng Ba Tư (xã Sông Vàng) để triển khai các dự án kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Ngoài ra, đơn vị cũng tài trợ hơn 813 triệu đồng cho 3 phụ nữ ở phường Hải Vân, Sơn Trà và xã Sông Vàng để triển khai các sáng kiến sản xuất, kinh doanh theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Đại diện Green Việt cùng những phụ nữ được tài trợ triển khai các sáng kiến sản xuất, kinh doanh theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Phát biểu sau khi chứng kiến lễ ký kết, ông Lê Văn Trung, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, các biên bản ghi nhớ, cam kết hợp tác và tài trợ giữa Green Việt với các doanh nghiệp, cơ quan truyền thông, cơ sở giáo dục, hợp tác xã và cộng đồng đã mở ra những cơ hội mới trong nghiên cứu khoa học, đào tạo, truyền thông, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển sinh kế và triển khai các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Đây sẽ là nền tảng để các bên tiếp tục đồng hành, chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm và trách nhiệm, cùng thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn gắn với bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học tại thành phố Đà Nẵng, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.