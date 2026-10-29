Hợp tác, trao đổi giữa Trường Chính trị Lê Duẩn với Trường Chính trị-Hành chính tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt và Sả-lạ-văn

Quang cảnh buổi hội đàm - Ảnh: T.L

Tại buổi hội đàm, lãnh đạo Trường Chính trị Lê Duẩn đã thông tin với các đại biểu về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Trị sau sáp nhập và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đặc biệt là các chủ trương, đường lối, chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua, như: Chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn dân; miễn học phí cho học sinh trường công lập từ mầm non đến THPT…, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân.

Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị được thành lập theo Quyết định số 07-QĐ/TU, ngày 1/7/2025 của Tỉnh ủy Quảng Trị, trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập giữa Trường Chính trị Quảng Bình (cũ) và Trưởng Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị (cũ). Hiện nay, trường có 64 cán bộ, viên chức, người lao động, trong đó có 4 tiến sĩ, 3 nghiên cứu sinh, 45 thạc sĩ và 9 người có trình độ đại học, cử nhân.

Từ tháng 7/2025 đến nay, Trường Chính trị Lê Duẩn đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 49 lớp với 4.253 học viên. Trong đó, trường đã bồi dưỡng, đào tạo trung cấp lý luận chính trị và kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng cho 140 học viên 2 tỉnh Sả-lạ-văn và Sạ-vẳn-na-khệt (Lào). Từ tháng 12/2025, Trường Chính trị Lê Duẩn đã đạt 55/55 chỉ tiêu với 6 nhóm tiêu chí của trường chính trị chuẩn mức 1 theo quy định của Trung ương, đồng thời phấn đấu đạt trường chính trị chuẩn mức 2 vào năm 2030.

Trưởng đoàn đại biểu của Trường Chính trị-Hành chính tỉnh Sả-lạ-văn và Trường Chính trị-Hành chính tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt cũng đã khái quát đặc điểm và tình hình lãnh đạo, chỉ đạo, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu khoa học triển khai trong thời gian qua. Trong đó, các trường đã phối hợp chặt chẽ với Trường Chính trị Lê Duẩn trong triển khai thỏa thuận hợp tác của 3 tỉnh, thường xuyên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các trường; đồng thời tổ chức cho giáo viên đi bồi dưỡng tiếng Việt cũng như phối hợp bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học.

Đại diện lãnh đạo các Trường Chính trị-Hành chính tỉnh Sả-lạ-văn và Sạ-vẳn-na-khệt tặng quà Trường Chính trị Lê Duẩn - Ảnh: T.L

Tại buổi hội đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi các nội dung, như: Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học; kinh nghiệm tổ chức quản lý, đào tạo tại Trường Chính trị Lê Duẩn; kinh nghiệm đánh giá học viên sau khi tốt nghiệp hoặc hoàn thành các lớp đào tạo, bồi dưỡng; việc nâng cao trình độ, chuyên môn cho cán bộ, giảng viên, nhất là giảng viên trẻ gắn với thực tiễn ở cơ sở…

Trong thời gian tới, các trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, trao đổi và học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học; tăng cường đoàn kết, tiếp tục phát huy truyền thống láng giềng tốt đẹp, nghĩa tình keo sơn giữa 3 tỉnh Quảng Trị - Sạ-vẳn-na-khệt - Sả-lạ-văn nói riêng, cũng như mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, bền chặt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.