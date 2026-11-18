Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp Chủ tịch Toà Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ Metin Yener. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tại cuộc tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chúc mừng những kết quả nổi bật Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ đạt được trong 164 năm hoạt động, đặc biệt về địa vị pháp lý, tổ chức bộ máy, chuyên môn nghiệp vụ và hợp tác quốc tế, tương xứng với vai trò là một trong những thành viên tích cực của Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ; đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ và Quốc hội hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, hướng tới nâng cấp quan hệ giữa hai quốc gia lên tầm cao mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao những kết quả hợp tác thực chất, hiệu quả giữa Kiểm toán nhà nước Việt Nam và Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ thời gian qua; tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan sẽ ngày càng gắn bó, đạt hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực chuyên môn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tiếp Chủ tịch Toà Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ Metin Yener. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Thông tin về vai trò của Kiểm toán nhà nước trong hoạt động của Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, hiện nay tất cả các cuộc giám sát của Quốc hội đều có sự tham gia của Kiểm toán nhà nước. Tổng Kiểm toán nhà nước cũng là thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đóng góp tích cực vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của đất nước.

Đánh giá cao việc Kiểm toán nhà nước Việt Nam và Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ ký Bản ghi nhớ hợp tác nhân chuyến thăm lần này, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là khuôn khổ quan trọng để tăng cường hợp tác song phương giữa hai cơ quan.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, với bề dày truyền thống và kinh nghiệm của Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ, Kiểm toán nhà nước Việt Nam có thể học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, đào tạo cán bộ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ cao nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán.

Cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã dành thời gian tiếp, Chủ tịch Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ Metin Yener cho rằng, quan hệ giữa các cơ quan kiểm toán và Quốc hội sẽ tiếp tục được phát triển thông qua việc cung cấp thông tin kịp thời, dễ hiểu, có giá trị thiết thực, phục vụ quá trình Quốc hội ban hành các quyết sách, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; góp phần bảo đảm quyền quyết định ngân sách của Quốc hội, củng cố niềm tin của công chúng đối với hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ.

Các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Chủ tịch Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ tin tưởng chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam lần này sẽ mở ra những hướng hợp tác quan trọng giữa hai cơ quan kiểm toán, trong đó có việc tổ chức các khóa đào tạo trực tuyến, chương trình trao đổi kiểm toán viên để học tập, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn của mỗi bên.

* Ngày 18/11, tại Hà Nội, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đã tiếp và làm việc với ông Metin Yener, Chủ tịch Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ cùng đoàn công tác nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đây là chuyến thăm cấp lãnh đạo đầu tiên của Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ tới Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan, mở ra cơ hội tăng cường trao đổi kinh nghiệm, hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực chuyên môn và thúc đẩy ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động kiểm toán công.

Tại buổi tiếp, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt trong việc củng cố nền tảng, mở rộng triển vọng hợp tác giữa hai cơ quan, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng Kiểm toán nhà nước đánh giá cao vai trò, kinh nghiệm và những đóng góp của Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ đối với cộng đồng các cơ quan kiểm toán tối cao; đồng thời cảm ơn sự ủng hộ, phối hợp tích cực của Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ với Kiểm toán nhà nước Việt Nam trong khuôn khổ Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao châu Á, Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao và hợp tác song phương.

Thông tin về quá trình phát triển của Kiểm toán nhà nước Việt Nam, Tổng Kiểm toán nhà nước cho biết, sau 32 năm thành lập và phát triển, Kiểm toán nhà nước không ngừng đổi mới, từng bước tiếp cận thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Hoạt động kiểm toán ngày càng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; tăng cường tính liêm chính, công khai, minh bạch trong quản trị quốc gia.

Hằng năm, Kiểm toán nhà nước thực hiện khoảng 200 cuộc kiểm toán. Trong giai đoạn 2021-2026, Kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính khoảng 15 tỷ đô la Mỹ, tỷ lệ thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán đạt khoảng 92%.

Trên cơ sở thế mạnh của Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng Kiểm toán nhà nước mong muốn hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức hoạt động, nhất là trong các lĩnh vực kiểm toán tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán công nghệ thông tin và kiểm toán mua sắm công; đẩy mạnh trao đổi đoàn, đào tạo, bồi dưỡng kiểm toán viên và nghiên cứu các lĩnh vực kiểm toán mới.

Chủ tịch Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ Metin Yener đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, cũng như vai trò, vị thế ngày càng được nâng cao của Kiểm toán nhà nước Việt Nam trong cộng đồng các cơ quan kiểm toán tối cao. Ông khẳng định Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ coi trọng quan hệ hợp tác với Kiểm toán nhà nước Việt Nam, mong muốn tăng cường trao đổi kinh nghiệm về tổ chức, hoạt động, phương pháp kiểm toán, ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển năng lực kiểm toán viên; đồng thời thúc đẩy trao đổi chuyên gia, tổ chức đào tạo và phối hợp tại các diễn đàn quốc tế.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và Chủ tịch Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ Metin Yener đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Kiểm toán nhà nước của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tòa Thẩm kế nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ.

* Cũng trong ngày 18/11, Kiểm toán nhà nước Việt Nam và Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức hội nghị chuyên môn về ứng dụng công nghệ số trong kiểm toán và mô hình thể chế của các cơ quan kiểm toán tối cao, dưới sự đồng chủ trì của Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa và Chủ tịch Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ Metin Yener.

Theo Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam, chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc phương thức quản lý, sử dụng tài chính công và tài sản công, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới đối với hoạt động kiểm toán. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu giúp kiểm toán viên tiếp cận, xử lý khối lượng dữ liệu lớn, nhận diện rủi ro, phát hiện bất thường, lựa chọn trọng tâm kiểm toán và nâng cao chất lượng bằng chứng kiểm toán.

Tại hội nghị, các chuyên gia Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ đã chia sẻ kinh nghiệm triển khai những công cụ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo phục vụ hoạt động kiểm toán, trong đó có hệ thống thu thập dữ liệu Mioras/US, công cụ phân tích dữ liệu lớn VERA và nền tảng trí tuệ nhân tạo Saybot.

Theo Tòa Thẩm kế Thổ Nhĩ Kỳ, Mioras/US hỗ trợ tích hợp, tập trung hóa và cập nhật dữ liệu từ các bộ, ngành và lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thu ngân sách. Trên nền tảng dữ liệu này, hệ thống VERA tự động xử lý khối lượng lớn giao dịch, so sánh dữ liệu, phát hiện bất thường và chấm điểm rủi ro. Qua đó, công cụ hỗ trợ xác định những lĩnh vực có rủi ro trọng yếu, thu hẹp phạm vi kiểm toán và giúp kiểm toán viên tập trung nguồn lực vào các nội dung cần thiết.

Trong khi đó, Saybot là công cụ trí tuệ nhân tạo được xây dựng trên cơ sở tri thức tổng hợp từ các cuộc kiểm toán thực tế, hỗ trợ kiểm toán viên tra cứu quy định pháp luật, tiêu chuẩn, chuẩn mực kiểm toán và rà soát dự thảo báo cáo kiểm toán, nhận diện những lỗi hoặc nội dung cần xem xét trước khi hoàn thiện.