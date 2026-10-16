Hợp tác thúc đẩy truyền thông y tế chuẩn mực trên môi trường số

Hai bên hướng đến làm mới cách phổ biến tri thức y khoa trên môi trường số, đồng thời phát huy trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ và cơ sở y tế trong việc chia sẻ kiến thức sức khỏe chính xác, dễ hiểu với cộng đồng, thông qua tập huấn kỹ năng truyền thông cho đội ngũ bác sĩ và phát triển các chương trình mang dấu ấn chuyên môn của Bệnh viện.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định và công ty truyền thông Red Communications, mạng xã hội Doctor247 chính thức ký hợp tác chiến lược để thúc đẩy truyền thông y tế.

Tiếp cận thông tin chưa đồng nghĩa với hiểu đúng

Trong bối cảnh người dân ngày càng tìm kiếm thông tin sức khỏe trên môi trường số, khả năng tiếp cận thông tin chưa đồng nghĩa với việc có thể hiểu và đánh giá thông tin một cách đầy đủ. Một khảo sát về Nhận thức và sức khoẻ ở quy mô 3.550 người trưởng thành tại Việt Nam vào 2025 cho thấy dù 85,5% người tham gia có kỹ năng tiếp cận thông tin sức khỏe trực tuyến ở mức đủ, 67,3% vẫn gặp hạn chế về hiểu biết sức khỏe nói chung.

Thông tin y khoa chính xác, dễ hiểu giúp người bệnh nhận biết bệnh lý, nắm rõ hướng điều trị và phối hợp tốt hơn với chuyên gia y tế. Vì vậy, truyền thông về y tế không chỉ là hoạt động bổ trợ cho công tác khám, chữa bệnh, mà còn là một phần trách nhiệm chăm sóc sức khỏe của đội ngũ y bác sĩ và các cơ sở y tế.

Chính từ trách nhiệm đó, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Doctor247 phát động chương trình hợp tác chiến lược về truyền thông y tế cho cộng đồng và bệnh viện. Trong khuôn khổ thoả thuận, Bệnh viện Nhân dân Gia Định giữ vai trò dẫn dắt chuyên môn, cùng Red Communications và Doctor247 xây dựng định hướng, chủ đề và hình thức thể hiện cho các chương trình truyền thông y tế. Trên cơ sở đó, Red Communications đóng góp năng lực chiến lược và sản xuất nội dung, trong khi Doctor247 phát huy vai trò nền tảng truyền thông số, đưa kiến thức từ đội ngũ bác sĩ đến gần hơn với nhu cầu tìm hiểu sức khỏe của cộng đồng.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chia sẻ: "Trong bối cảnh nhu cầu tiếp cận thông tin sức khỏe ngày càng tăng, truyền thông y tế đóng vai trò quan trọng trong việc giúp người dân hiểu đúng và chủ động chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định mong muốn lan tỏa những câu chuyện thực tiễn, kỹ thuật y khoa và tiến bộ chuyên môn đến cộng đồng thông qua hệ thống nội dung chuẩn mực, khoa học và nhân văn.Bên cạnh đó, bệnh viện nhận thức rõ các xu hướng truyền thông y tế và mong muốn tăng cường nghiên cứu thị trường, ứng dụng dữ liệu để xây dựng nội dung phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, thông qua hợp tác, bệnh viện hướng đến nâng cao kỹ năng truyền thông trước ống kính cho đội ngũ bác sĩ, phối hợp triển khai các sản phẩm truyền thông chất lượng, đưa kiến thức y khoa chính xác đến gần hơn với người dân".

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Ở góc độ truyền thông, bà Sue Le, Giám đốc Điều hành Red Communications, cho rằng thách thức không chỉ nằm ở việc đưa thông tin y tế đến với công chúng, mà còn ở cách chuyển tải kiến thức chuyên môn thành nội dung phù hợp với nhu cầu và mối quan tâm thực tế của người dân.

"Với kinh nghiệm đồng hành cùng các tổ chức y tế trong xây dựng chiến lược và phát triển nội dung, Red Communications và Doctor247 hiểu rằng kiến thức chuyên môn cần được chuyển tải theo cách phù hợp với nhu cầu tiếp nhận của người dân. Thông qua Doctor247, Red Communications mong muốn cùng Bệnh viện Nhân dân Gia Định phát triển những nội dung y tế vừa có cơ sở chuyên môn, vừa gần gũi với người dùng mạng xã hội, đồng thời đưa các nội dung này đến với cộng đồng thông qua hệ sinh thái của nền tảng."

Bà Sue Le, Giám đốc điều hành Red Communications và Mạng xã hội Doctor247.

Ba nhóm hoạt động hợp tác trọng điểm

Theo biên bản hợp tác, hai bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động trọng tâm từ Quý 4/2026:

• Tập huấn kỹ năng truyền thông cho đội ngũ bác sĩ: Xây dựng chương trình phù hợp với nhu cầu thực tế, tập trung vào kỹ năng xuất hiện trước ống kính, giao tiếp và ứng xử trước công chúng, cùng các nội dung về xây dựng kênh truyền thông. Hoạt động này góp phần tạo nền tảng phát triển đội ngũ chuyên gia y tế có sức ảnh hưởng.

• Sản xuất chương trình truyền thông y tế cho đội ngũ bác sĩ: Phối hợp xây dựng chủ đề, định dạng và kế hoạch sản xuất các chương trình mang dấu ấn chuyên môn của Bệnh viện, với sự tham gia của đội ngũ bác sĩ, chuyên gia; hoàn thiện sản phẩm và triển khai truyền thông sau phát hành.

• Phối hợp phân phối và theo dõi hiệu quả: Lan tỏa các chương trình trên hệ sinh thái Doctor247 và các kênh truyền thông chính thức của Bệnh viện theo kế hoạch thống nhất; theo dõi số lượng nội dung, mức độ tiếp cận, lượt xem và tương tác.

Các chủ đề, định dạng, số lượng chương trình và kế hoạch đào tạo cụ thể sẽ tiếp tục được hai bên thống nhất trong quá trình triển khai.

Bệnh viện Nhân Dân Gia Định Bệnh viện Nhân dân Gia Định là bệnh viện đa khoa hạng I, tuyến cuối, có cấp chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu, trực thuộc Sở Y tế TP.HCM. Từ tháng 1/2026, bệnh viện có thêm cơ sở 2 sau khi tiếp nhận Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Với 56 khoa, phòng, bệnh viện tiếp nhận hơn 7.000 lượt khám ngoại trú và 300 lượt cấp cứu mỗi ngày, đồng thời phát triển mô hình Viện – Trường, đào tạo hơn 36.000 lượt sinh viên và học viên sau đại học mỗi năm. Bệnh viện không ngừng phát triển các lĩnh vực chuyên sâu như hồi sức – cấp cứu, đột quỵ, tim mạch, can thiệp nội mạch và ghép tạng; đẩy mạnh chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật, góp phần nâng cao năng lực y tế cho TP.HCM và các tỉnh. Những nỗ lực này được ghi nhận qua nhiều giải thưởng về thành tựu y khoa, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và thương hiệu. Về Red Communications và Doctor247 Red Communications là Công ty Truyền thông đa nền tảng với lõi năng lực tập trung vào dược phẩm, sức khỏe & lối sống. Red Communications (RedComms) được biết đến với năng lực và kinh nghiệm trong tư vấn, quản trị và triển khai các hoạt động truyền thông, sáng tạo nội dung, quan hệ công chúng, xây dựng danh tiếng thương hiệu và xử lý khủng hoảng. RedComms cũng nổi tiếng là một agency có nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực truyền thông và đội ngũ kế thừa trẻ trung, sáng tạo và không ngừng đổi mới. Thế hệ millennials vận hành và quản trị chiếm 20% tổng số thành viên của Red Comms, 80% còn lại là Gen Z và mạng lưới các nhà sáng tạo trẻ cùng đội ngũ thực thi lấy chuyên môn sâu làm lõi phát triển. Khách hàng của RedComms là các tập đoàn toàn cầu am hiểu địa phương và các công ty quốc tịch Việt Nam với sản phẩm, dịch vụ đa dạng hướng đến toàn cầu. Doctor247 là công ty truyền thông sức khỏe sở hữu hệ sinh thái bao gồm các trang mạng xã hội có các chủ đề về lối sống, y tế, giúp nâng cao nhận thức của mỗi người trong việc chăm sóc sức khỏe toàn diện. Doctor247 cũng là đơn vị tiên phong tập trung vào sáng tạo, huấn luyện năng lực truyền thông y dược và nâng cấp phương thức tiếp thị nội dung số cho chuyên gia y tế, cộng đồng y khoa và đại chúng. Doctor247 sở hữu mạng xã hội về sức khỏe và lối sống đầu tiên tại Việt Nam được Bộ Thông tin truyền thông cấp phép số 330/GP-BTTTT ngày 06 tháng 09 năm 2023. www.redcomms.vn, www.doctor247.vn