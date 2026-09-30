Hợp tác thúc đẩy các nghiên cứu ứng dụng năng lượng hydro tại Việt Nam

PGS.TS Nguyễn Hùng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hà An.

Sáng 30/9, Trường Kỹ thuật HUTECH (Trường Đại học Công nghệ TPHCM) phối hợp với CLB Hydrogen Vietnam ASEAN tổ chức hội thảo “Kinh tế hydrogen - kết nối tạo giá trị từ nông nghiệp đến công nghiệp”. Hội thảo quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, ngân hàng... thảo luận các hướng nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng hydrogen vào thực tế.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Hùng, Trưởng Khoa Điện - Điện tử, Trường Kỹ thuật HUTECH chia sẻ, hydro mở ra những hướng nghiên cứu mới, hướng ứng dụng đáng quan tâm trong quá trình chuyển dịch năng lượng. Tuy nhiên, ông cho rằng để một công nghệ đi vào thực tiễn cần nhiều hơn kết quả nghiên cứu bằng việc kết nối nơi sản xuất với nơi sử dụng, kết nối giải pháp kỹ thuật với hạ tầng, nhân lực, vốn và nhu cầu thị trường…

Theo PGS.TS Nguyễn Hùng, các ngành nông nghiệp, công nghiệp mỗi nơi đều có điều kiện và nhu cầu khác nhau. Việc trao đổi kinh nghiệm quốc tế xem xét tiềm năng từng vùng, lắng nghe nhu cầu doanh nghiệp giúp nhà khoa học xác định hướng hợp tác phù hợp với Việt Nam trong ứng dụng hydro.

“Với vai trò là cơ sở giáo dục, chúng tôi mong muốn đóng góp quá trình này thông qua nghiên cứu ứng dụng và đào tạo nhân lực. Sinh viên và các nhà nghiên cứu cần có cơ hội làm việc cùng doanh nghiệp trên những bài toán thực tế nhằm trả lời các vấn đề như công nghệ nào phù hợp, dự án cần những điều kiện gì để vận hành và làm thế nào để đánh giá hiệu quả kinh tế, tác động đến môi trường…”, PGS Hùng nói.

Ông Lê Ngọc Anh Minh, Chủ nhiệm CLB Hydrogen Vietnam ASEAN nói, năm 2024, Thủ tướng đã ký ban hành Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030.

Ông cho biết, trong danh mục công nghệ chiến lược của Việt Nam, chuỗi cung ứng hydro đã được đưa vào, thể hiện các nghiên cứu ứng dụng hydro nằm trong chiến lược quốc gia.

Bên cạnh đó, theo ông Minh, Việt Nam đã bắt đầu thí điểm thị trường carbon, trong đó có các dự án ứng dụng hydro. Đây là cơ sở để, các dự án có thể giao dịch với khối lượng khá lớn. “Có thể thấy, mục tiêu sản xuất hydro sạch của Việt Nam rất nhiều triển vọng, nhưng cũng đầy thách thức”, ông Minh nhìn nhận.

Phân tích thêm, ông cho rằng, thách thức không chỉ trong nước mà trên thế giới các dự án được ký kết hợp tác nhiều nhưng số lượng triển khai thực tế còn khiêm tốn. Nguyên nhân chủ yếu là mỗi dự án, mỗi nhà cung cấp công nghệ hoặc mỗi đơn vị cung cấp vốn thường hoạt động riêng lẻ, chưa kết hợp thành một hệ sinh thái kinh tế thống nhất.

“Nền kinh tế hydrogen cần phát triển thành hệ sinh thái tuần hoàn gồm 4 khâu chính: nguồn nguyên liệu đầu vào, sản xuất, lưu trữ và vận chuyển tiêu thụ nhằm phục vụ thị trường trong nước hoặc xuất khẩu”, ông Minh nói.

Các chuyên gia thảo luận tại hội thảo. Ảnh: Hà An.

Công nghệ hydro (hydrogen) liên quan đến việc sản xuất và sử dụng hydro như một nguồn năng lượng sạch, có thể thay thế một phần các loại nhiên liệu truyền thống. Khi được sử dụng làm nhiên liệu, hydro tạo ra năng lượng và nước, không phát thải carbon. Công nghệ hydro có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như giao thông vận tải, sản xuất điện, công nghiệp...