Hợp tác thành lập Trung tâm Xuất sắc về AI ứng dụng đầu tiên tại châu Á

Ký kết hợp tác giữa SIHUB, UEH và UPlug and Play tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30/9/2026. (Ảnh: SIHUB)

Thỏa thuận không chỉ thiết lập cầu nối trực tiếp giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Thung lũng Silicon, mà còn gắn kết nghiên cứu AI với các chương trình tăng tốc khởi nghiệp và nguồn vốn quốc tế.

Đây là động lực chiến lược giúp chuyển hóa công nghệ thành các sản phẩm thương mại thực tế, hỗ trợ doanh nghiệp Việt vươn ra thị trường toàn cầu và khẳng định định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh công nghệ của Thành phố.

Hình thành chuỗi liên kết đưa AI vào sản xuất, kinh doanh

Trong khuôn khổ sự kiện Plug and Play Silicon Valley November Summit 2026 vừa diễn ra tại California (Hoa Kỳ), Plug and Play, Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh (SIHUB) và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) đã thông tin về tiến trình chuẩn bị thành lập Trung tâm Xuất sắc về trí tuệ nhân tạo ứng dụng (Applied AI Center of Excellence-AI COE) đầu tiên tại châu Á, dự tính đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trọng tâm của định hướng hợp tác tập trung vào việc kết nối nghiên cứu, nhu cầu ứng dụng AI của doanh nghiệp với chương trình tăng tốc khởi nghiệp, thị trường và nguồn vốn quốc tế, qua đó thúc đẩy chuyển hóa công nghệ thành sản phẩm, dịch vụ và cơ hội kinh doanh thực tế trong khoảng thời gian tới.

Hội nghị quy tụ sự tham dự của hơn 3.000 chuyên gia AI, doanh nhân công nghệ, đại diện các quỹ đầu tư và giới học thuật quốc tế, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng chính thức gia nhập Mạng lưới đối tác đại học toàn cầu của Plug and Play.

Đây là bước tiếp nối trực tiếp Biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký kết ngày 30/9/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh giữa SIHUB, UEH và Plug and Play Singapore, hướng tới việc thiết lập kênh kết nối thường xuyên và lâu dài giữa hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố với Thung lũng Silicon.

Điểm cốt lõi của định hướng AI COE không chỉ dừng lại ở việc hình thành một đầu mối nghiên cứu mới, mà tập trung nâng cao khả năng đưa các giải pháp AI vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị đô thị.

Mô hình hướng tới kết nối các bài toán thực tế của doanh nghiệp với năng lực nghiên cứu, đào tạo cùng mạng lưới chuyên gia và nhà đầu tư quốc tế; từ đó hỗ trợ công tác thử nghiệm, hoàn thiện giải pháp, thương mại hóa công nghệ cũng như phát triển các doanh nghiệp có tiềm năng mở rộng quy mô.

Theo định hướng hợp tác được các bên công bố, SIHUB giữ vai trò là đầu mối kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố; UEH đóng góp nền tảng nghiên cứu, đào tạo liên ngành và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Plug and Play mang đến năng lực kết nối doanh nghiệp, chương trình tăng tốc khởi nghiệp và mạng lưới đối tác, quỹ đầu tư trên phạm vi toàn cầu.

Tham dự và chứng kiến phiên công bố có Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn, ông Saeed Amidi-Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc (CEO) Plug and Play và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quang Hùng-Giám đốc UEH.

Đánh giá về tiềm năng hợp tác, ông Saeed Amidi ghi nhận quy mô kinh tế, nguồn nhân lực trẻ cùng tinh thần đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời nhấn mạnh cơ hội hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ tiếp cận nguồn vốn và thị trường quốc tế, hướng tới mục tiêu phát triển các doanh nghiệp tăng trưởng cao những năm tới.

Kinh nghiệm quốc tế giải bài toán phát triển đô thị

Mô hình dự tính tham khảo kinh nghiệm hợp tác giữa tổ chức hỗ trợ công lập, Trường đại học và doanh nghiệp tại Thượng Áo (Upper Austria) nhằm gia tăng số công ty khởi nghiệp, tăng trưởng nhanh (scale-up) và mở rộng tiếp cận các thị trường lớn như Silicon Valley hay Munich. Mục tiêu tăng quy mô gấp 5 lần là định hướng tham chiếu của mô hình hợp tác, không phải kết quả đã đạt được tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện SIHUB, UEH và UPlug and Play tại lễ ký kết biên bản hợp tác tại Thành phố Hồ Chí Minh.(Ảnh: SIHUB)

Bên cạnh đó, Plug and Play đã giới thiệu kinh nghiệm thực tiễn trong việc phát triển các trung tâm AI ứng dụng gắn liền với các trường đại học tại Hoa Kỳ. Trong số các thí dụ được đưa ra, mô hình tại San Jose State University đã kết nối thành công các bài toán đô thị và doanh nghiệp với các công ty khởi nghiệp về AI, hỗ trợ khoảng 30 doanh nghiệp khởi nghiệp AI ngay trong năm đầu tiên triển khai.

Trường hợp của Atomic Canyon cùng hợp đồng được giới thiệu trị giá 3,4 triệu USD/năm với PG&E là thí dụ minh họa cho khả năng đưa giải pháp công nghệ đến với khách hàng thực tế. Những kinh nghiệm này được xác định là cơ sở tham khảo quan trọng để thiết kế mô hình phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tiễn của Thành phố.

Đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco nhấn mạnh tiềm năng hợp tác kinh tế và công nghệ của Việt Nam, gắn liền với mạng lưới 17 hiệp định thương mại tự do và vị thế kết nối tại thị trường Đông Nam Á. Thành phố Hồ Chí Minh, với vai trò đầu tàu kinh tế đóng góp khoảng 20% GDP cả nước theo thông tin nêu tại hội nghị, có đầy đủ điều kiện để tập hợp nhu cầu ứng dụng công nghệ, nguồn nhân lực và cộng đồng doanh nghiệp nhằm thúc đẩy các chương trình đổi mới sáng tạo có khả năng tạo ra giá trị kinh tế thiết thực.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quang Hùng, Giám đốc UEH, nhấn mạnh: “Thành phố Hồ Chí Minh giữ vai trò trung tâm kinh tế của cả nước và là nơi tập trung nguồn nhân lực dồi dào. Tọa lạc tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, UEH đào tạo và nghiên cứu đa ngành từ kinh tế, quản trị đến công nghệ và thiết kế số. Nhà trường cam kết phát huy tối đa nguồn lực để đồng hành cùng SIHUB và Plug and Play vận hành hiệu quả mô hình AI COE, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp quốc tế triển khai dự án tại Việt Nam.”

Hướng đến các chương trình hành động tại Thành phố Hồ Chí Minh vào 3/2027, lãnh đạo Plug and Play đã gửi lời mời các đại biểu, quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp công nghệ quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh để thúc đẩy các chương trình hợp tác thực tiễn.

Đây được kỳ vọng là bước đi tiếp theo nhằm chuyển hóa các kết nối hình thành tại Silicon Valley thành hoạt động hợp tác, dự án công nghệ và cơ hội đầu tư cụ thể tại Việt Nam. Các nội dung triển khai, quy mô cùng cơ chế vận hành của AI COE sẽ tiếp tục được các bên hoàn thiện và công bố theo tiến độ thực tế.

Việc Thành phố Hồ Chí Minh chủ động hợp tác với Plug and Play thể hiện sự chuyển dịch chiến lược: từ mở rộng mạng lưới sang nâng cao năng lực ứng dụng, thương mại hóa công nghệ và phát triển doanh nghiệp cạnh tranh toàn cầu. Do đó, thước đo hiệu quả không nằm ở số lượng thỏa thuận hình thành, mà phải bằng các giải pháp áp dụng vào thực tiễn, số doanh nghiệp được hỗ trợ và giá trị kinh tế trực tiếp tạo ra cho thành phố.