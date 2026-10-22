Hợp tác tăng lượng khách hai chiều Việt Nam - Trung Quốc

Đánh giá về tiềm năng thị trường, các doanh nghiệp lữ hành Trung Quốc khẳng định Việt Nam và Trung Quốc có lợi thế đặc biệt về địa lý, tạo tiền đề cho giao lưu nhân dân và du lịch phát triển mạnh mẽ.

Từ thực tiễn kết nối qua cửa khẩu biên giới Hà Khẩu (Vân Nam), ông Trương Quang, đại diện Công ty Du lịch Ánh Dương (Trung Quốc) cho biết, từ khi Trung Quốc mở cửa trở lại sau dịch đến nay, Công ty đã đón hơn 100.000 lượt khách Việt Nam du lịch tỉnh Vân Nam, đến các địa danh Đại Lý, Lệ Giang hay Kiệu Tử Sơn. Ngược lại, dòng du khách Trung Quốc sang Việt Nam qua các tuyến Sa Pa, Hà Nội, Hạ Long cũng duy trì ổn định với các đoàn khởi hành hàng tuần.

Tiết mục giới thiệu nghệ thuật truyền thống Hồng Hà

Để nâng cao sức hấp dẫn cho sản phẩm du lịch Hồng Hà cũng như thu hút du khách Việt Nam, theo ông Trương Quang, phải đưa các giá trị di sản văn hóa vào từng trải nghiệm. Theo đó, các hành trình được thiết kế để du khách không chỉ ngắm cảnh thuần túy mà được trực tiếp chạm, cảm nhận, làm sản phẩm tại làng nghề truyền thống và thưởng thức ẩm thực đặc trưng bản địa mỗi ngày.

Trong khi đó, ông Trương Lập Phong, đại diện Công ty Du lịch Viễn Cảnh Hà Khẩu (Trung Quốc) thông tin: "Lượng du khách Việt Nam chọn các tuyến du lịch ngắn ngày đến Trung Quốc vào dịp cuối tuần đang tăng nhanh. Chúng tôi kỳ vọng thông qua việc làm mới sản phẩm, những chuyến đi ngắn ngày sẽ dần chuyển hóa thành các kỳ nghỉ dưỡng, lưu trú dài ngày và khám phá chuyên sâu".

Doanh nghiệp du lịch tỉnh Vân Nam, Trung Quốc giới thiệu sản phẩm thủ công truyền thống

Theo bà Trịnh Đình, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa và Du lịch châu tự trị dân tộc Hà Nhì và Di Hồng Hà (Vân Nam, Trung Quốc), sự gắn kết giữa châu Hồng Hà nói riêng, các địa phương nói chung của Vân Nam với các điểm đến của Việt Nam không chỉ dựa trên lợi thế địa lý gần gũi mà còn được củng cố bởi văn hóa tương đồng.

“Châu Hồng Hà luôn coi trọng việc thúc đẩy dòng khách hai chiều, coi thị trường Việt Nam là đối tác chiến lược hàng đầu và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành hai bên xây dựng sản phẩm, kết nối tour tuyến cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ”, bà Trịnh Đình cho hay.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp lữ hành Trung Quốc đã ký thỏa thuận hợp tác với Câu lạc bộ Du lịch UNESCO Hà Nội và Hiệp hội Lữ hành Hà Nội. Các bên đã thống nhất cùng phát triển các dòng sản phẩm như: tuyến du lịch tìm hiểu di tích lịch sử đỏ, tour du lịch nghiên cứu/học tập chuyên sâu và tour du lịch tự lái liên quốc gia.

Sự hợp tác giữa các đơn vị lữ hành hai nước được xem là bước chạy đà quan trọng hưởng ứng Năm Hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027, giúp hai bên không chỉ đẩy mạnh lưu lượng khách lẫn nhau mà còn bảo đảm sự phát triển bền vững.