Hợp tác quốc tế về giáo dục trong kỷ nguyên số là yêu cầu cấp bách

Sáng 8/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) khai mạc Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số và Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục. Sự kiện tổ chức trong hai ngày 8 - 9/10, tại Hà Nội.

Tham dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD& ĐT Phạm Quang Hưng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng và các Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam cùng các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và các vị khách quốc tế.

Sự kiện được tổ chức nhằm triển khai các chủ trương lớn của Đảng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết số 57-NQ/TW), đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số 71-NQ/TW) và hội nhập quốc tế trong tình hình mới (Nghị quyết số 59-NQ/TW).

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn và các đại biểu, quan khách quốc tế ấn nút khai mạc Triển lãm Giáo dục và công nghệ giáo dục.

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục; mở rộng quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam với các trường đại học, tổ chức giáo dục quốc tế; chia sẻ mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập và quản trị.

Có hơn 800 đại biểu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự hội nghị, trong đó có đại diện các trường đại học, tổ chức giáo dục và doanh nghiệp lớn trên thế giới như Qualcomm, Boeing, Google, Meta, Amazon, ETS, Max Hub, Microsoft, Intel, Cambridge, Oxford.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang mở ra những khả năng rất lớn cho giáo dục, từ hỗ trợ nhà giáo, đổi mới phương pháp dạy học đến mở rộng cơ hội học tập cho mỗi người. Nhưng AI không chỉ bổ sung thêm một công cụ cho lớp học. Công nghệ đang làm thay đổi cách con người học tập, làm việc và sáng tạo; vì thế, giáo dục cũng phải thay đổi tương ứng.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn phát biểu tại chương trình.

“Đây không phải là vấn đề riêng của Việt Nam. Cơ hội và thách thức của AI đều vượt qua biên giới quốc gia, từ chất lượng và độ tin cậy của thông tin, bảo vệ dữ liệu, bản quyền, đạo đức, đến nguy cơ gia tăng khoảng cách số. Chính vì vậy, hợp tác quốc tế trong giáo dục và công nghệ giáo dục đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết”, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nói.

Theo Bộ trưởng, mỗi quốc gia có những lợi thế, kinh nghiệm và điều kiện phát triển khác nhau. Nếu biết kết nối và bổ sung thế mạnh cho nhau, chúng ta có thể cùng tận dụng cơ hội, cùng giải quyết những thách thức chung và cùng tạo ra những giá trị mới cho giáo dục.

Việt Nam mong muốn tiếp cận tri thức, công nghệ và những mô hình giáo dục tiên tiến của thế giới; đồng thời mong muốn cùng các đối tác nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm những giải pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam, có khả năng chia sẻ và đóng góp trở lại cho cộng đồng quốc tế.

Bộ trưởng đề nghị các cơ sở giáo dục chủ động chia sẻ những bài toán đang cần giải quyết; các doanh nghiệp, nhà khoa học và đối tác quốc tế cùng trao đổi, đề xuất giải pháp và xây dựng những chương trình hợp tác cụ thể.

Các em học sinh sinh viên đến tham gia Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục.

“Việt Nam sẵn sàng mở rộng hợp tác, đón nhận và thử nghiệm những cách làm mới; đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực và sáng kiến của mình. Bộ Bộ GD&ĐT cam kết đồng hành cùng các cơ sở giáo dục, đối tác, doanh nghiệp và nhà khoa học để những kết nối tại hội nghị trở thành các chương trình hợp tác thực chất và những kết quả cụ thể, mang lại lợi ích cho người học, nhà giáo và xã hội”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ GD&ĐT bày tỏ kỳ vọng những trao đổi về chính sách, kinh nghiệm thực tiễn và các mô hình giáo dục tại chuỗi sự kiện Hội nghị và Triển lãm sẽ góp phần mở rộng quan hệ hợp tác giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam với các trường đại học, tổ chức giáo dục và đối tác quốc tế. Từ đó, các bên có thể tiếp tục hợp tác trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, phát triển năng lực số và đổi mới giáo dục.

Một sản phẩm robot độc đáo hỗ trợ trong giáo dục được trưng bày tại Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục.

Cùng với Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục cũng sẽ được tổ chức trong hai ngày 8 - 9/10 tại Hà Nội, với hơn 70 gian hàng.

Triển lãm quy tụ các doanh nghiệp công nghệ, trường đại học, tổ chức giáo dục và các đơn vị phát triển giải pháp phục vụ ngành Giáo dục. Các sản phẩm, công nghệ được giới thiệu trên nhiều lĩnh vực như AI, nền tảng học tập số, cá nhân hóa giáo dục, ngoại ngữ, STEM, dữ liệu giáo dục, mô phỏng và các giải pháp hỗ trợ giáo viên, nhà trường, người học.

Đáng chú ý, Triển lãm có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn như Qualcomm, Amazon Web Services (AWS), Google, Meta, ELSA Corp, Khan Academy, MaxHub; cùng các trường đại học có thứ hạng cao trên thế giới như Georgia Institute of Technology (Georgia Tech), Đại học Illinois Urbana-Champaign, Đại học Massachusetts Amherst (UMass Amherst), Đại học London và các trường đại học đến từ Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu cùng nhiều quốc gia khác.

Trước thềm hội nghị, các đối tác quốc tế cũng chia sẻ những kỳ vọng về hợp tác giáo dục với Việt Nam.

Đại sứ Julien Guerrier, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam kỳ vọng phát huy thế mạnh của châu Âu về giáo dục đại học, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo để thúc đẩy các hợp tác cụ thể với Việt Nam, nhất là trong nghiên cứu chung, AI và kỹ năng số.

Bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam, cho rằng chuyển đổi số cần hướng tới cải thiện kết quả học tập, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, bảo đảm an toàn và quyền của trẻ em, đồng thời chú trọng công bằng và tính bao trùm.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks cho biết, các trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và tổ chức giáo dục Hoa Kỳ mong muốn tăng cường kết nối với các đối tác Việt Nam, chia sẻ chuyên môn và tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới; trong đó cần sự phối hợp giữa Chính phủ, các cơ sở giáo dục và khu vực tư nhân.