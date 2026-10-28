Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán phải đi vào thực chất, cùng kiến tạo giá trị

Phát biểu tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, các cơ quan kiểm toán tối cao đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ để thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của môi trường quản trị quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự cuộc tiếp, chiều 27-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong tiến trình đó, quản trị quốc gia hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm giải trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Kiểm toán nhà nước phải góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương; phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát hiện điểm nghẽn về cơ chế, chính sách; sử dụng hiệu quả nguồn lực công; nhận diện sớm rủi ro và cung cấp bằng chứng tin cậy cho các quyết định quản trị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán phải đi vào thực chất, bình đẳng và cùng kiến tạo giá trị, các tổ chức và cơ quan kiểm toán tối cao sẽ tiếp tục đồng hành, hợp tác chặt chẽ với Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong chặng đường phát triển mới.

* Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Hội Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam do Chủ tịch Lee Shin Jae dẫn đầu sang thăm Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, hai bên cần chú trọng thúc đẩy giao lưu nhân dân, tạo điều kiện để ngày càng có nhiều khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam và người Việt Nam đến Hàn Quốc, qua đó tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn Hội Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc.

Về phía Việt Nam, các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam sinh sống, học tập, sản xuất và kinh doanh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng, với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức hữu nghị và cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả hơn nữa.