Hợp tác quốc tế thúc đẩy phát triển bền vững

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (hàng đầu, thứ hai từ trái sang) cùng các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: T.CÔNG

Dự hội thảo có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng; đại diện các sở, ngành, địa phương, cơ quan ngoại giao, lãnh sự và các tổ chức quốc tế.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Bình cho biết, bám sát chủ trương và định hướng của Đảng, Nhà nước, công tác đối ngoại nhân dân của thành phố đang chuyển dịch mạnh mẽ.

Cụ thể, chuyển từ giao lưu hữu nghị thuần túy sang kiến tạo lợi ích thiết thực, từ “quan hệ hữu nghị” sang “hợp tác thực chất, hiệu quả” nhằm huy động tối đa sáng kiến, công nghệ và nguồn lực quốc tế, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Hội thảo là diễn đàn chia sẻ, đối thoại cởi mở, kết nối nhu cầu và định hướng hợp tác. Các đại biểu tập trung cập nhật cơ chế, chính sách hiện hành; phân tích cơ hội, thách thức và giải pháp vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài hướng đến phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Qua đó, khẳng định vai trò cầu nối vững chắc của đối ngoại nhân dân giữa cơ quan quản lý và các tổ chức, giúp các dự án triển khai hiệu quả và lan tỏa giá trị bền vững.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: T.CÔNG

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh ghi nhận sự đồng hành của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và đối tác quốc tế đối với sự phát triển của Đà Nẵng thời gian qua, đặc biệt trong việc giải quyết các vấn đề an sinh, y tế, giáo dục và bổ sung kinh nghiệm quản trị.

Nhấn mạnh định hướng chuyển đổi xanh, phát triển bền vững của thành phố, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị ưu tiên nguồn vốn viện trợ cho các dự án phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn; đẩy mạnh chuyển giao tri thức, mô hình công nghệ tiên tiến; hỗ trợ đào tạo nhân lực, nâng cao kỹ năng thích ứng với kinh tế xanh cho người dân và doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục cải cách hành chính, tạo thuận lợi để các tổ chức triển khai dự án; nâng cao trách nhiệm phối hợp trên tinh thần đồng hành, sẻ chia.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: T.CÔNG

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Ngọc Hùng khẳng định, công tác phi chính phủ nước ngoài là bộ phận quan trọng của đối ngoại nhân dân, bổ trợ cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước.

Đánh giá cao sự chủ động của Đà Nẵng, ông Nguyễn Ngọc Hùng khuyến khích các tổ chức phi chính phủ nước ngoài phối hợp với thành phố thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn đô thị, thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng; xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp khí hậu và đổi mới các chương trình an sinh xã hội gắn với đào tạo kỹ năng xanh.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố ký biên bản ghi nhớ với hai tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Ảnh: T.CÔNG

Các phiên thảo luận tại hội thảo tập trung trao đổi định hướng công tác phi chính phủ nước ngoài trong giai đoạn mới; chia sẻ kinh nghiệm phát triển xanh; đổi mới mô hình hợp tác giữa các tổ chức và địa phương.

Các đại biểu cũng thảo luận giải pháp kết nối các bên trong hỗ trợ an sinh xã hội, bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng biến đổi khí hậu và triển khai các chương trình viện trợ.

Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố ký kết hợp tác với Tạp chí Thời đại và ký biên bản ghi nhớ đợt 3 với hai tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Trong đó, hợp tác với The VinaCapital Foundation tập trung khám sàng lọc, hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim mạch cho trẻ em; hỗ trợ trang thiết bị y tế và hệ thống lọc nước học đường.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh (giữa) tặng bằng khen của UBND thành phố cho đại diện tổ chức Catalyste+ (Canada). Ảnh: T.CÔNG

Hợp tác với Save the Children International tập trung vào bảo vệ trẻ em, giáo dục, y tế, dinh dưỡng, giảm nghèo, giảm thiểu rủi ro thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu.

Trước đó, qua hai đợt ký kết với 9 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổng số tiền cam kết tài trợ đạt 132,5 tỷ đồng. Các chương trình, dự án đang được triển khai và giải ngân theo đúng tiến độ.