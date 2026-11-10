Hợp tác quốc tế tạo nên giá trị bền vững với cộng đồng và xã hội

Các đại biểu tham dự toạ đàm.

Đó là chia sẻ của PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ - Cục trưởng Cục hợp tác Quốc tế, Bộ GD&ĐT tại Toạ đàm khoa học “Từ Hợp tác đến Đồng kiến tạo: Mô hình Mới của Đối tác Quốc tế trong Giáo dục, Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo" do ĐH Kinh tế Quốc dân tổ chức ngày 10/11.

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ nhấn mạnh, hợp tác quốc tế giờ đây không chỉ đơn thuần là việc mở rộng các kết nối giữa các cơ sở GD&ĐT, các tổ chức… mà hướng đến việc gắn kết tri thức, tài năng, công nghệ để cùng nhau mang lại những tác động đo lường được, có ý nghĩa và bền vững đối với cộng đồng và xã hội.

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ - Cục trưởng Cục hợp tác Quốc tế, Bộ GD&ĐT.

Hiện nay, các trường đại học ở Việt Nam đang chuyển từ hợp tác truyền thống sang đồng kiến tạo, đặt mục tiêu chuyển hóa từ chính sách, chiến lược thành những kết quả chung. Việt Nam luôn chào đón các đối tác quốc tế để hợp tác dựa trên sự tin tưởng, trách nhiệm chung và cam kết lâu dài để hướng tới sự đồng kiến tạo thực sự.

“Ngoại giao tri thức là nhằm tạo lập các mối quan hệ, mở ra điều kiện thuận lợi để các trường đại học và các đối tác chuyển hóa những cơ hội đó thành các thế hệ nhân lực tài năng, các kết quả nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và tác động bền vững”, PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ nhấn mạnh.

Phát biểu tại toạ đàm, PGS.TS Bùi Đức Thọ - Giám đốc ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, sự kiện này mang ý nghĩa đặc biệt vào dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU). Đây là dịp để nhìn lại chặng đường phát triển và quan trọng hơn là hướng tới tương lai của giáo dục đại học quốc tế.

PGS.TS Bùi Đức Thọ - Giám đốc ĐH Kinh tế Quốc dân.

Theo PGS.TS Bùi Đức Thọ, nhiều năm qua các hoạt động trao đổi học thuật, chương trình liên kết và nghiên cứu hợp tác đã đưa các trường đại học xích lại gần nhau hơn. Đối với ĐH Kinh tế Quốc dân, quốc tế hóa từ lâu đã là một ưu tiên chiến lược. Những tiến bộ trong suốt 70 năm qua của nhà trường được bồi đắp bởi sự tin tưởng, tình hữu nghị và sự hỗ trợ từ các trường đại học, tổ chức đối tác trên toàn thế giới.

“Nhân dịp kỷ niệm đặc biệt này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả các đối tác đã đồng hành với ĐH Kinh tế Quốc dân trong các giai đoạn phát triển. Những đóng góp của quý vị đã mở rộng cơ hội cho sinh viên, giảng viên, nhà nghiên cứu của nhà trường; đồng thời làm vững mạnh thêm cộng đồng học thuật quốc tế”, PGS.TS Bùi Đức Thọ.