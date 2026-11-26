Dự án Nhà máy điện khí LNG Cà Ná có công suất quy hoạch 1.500 MW, tổng mức đầu tư dự kiến gần 2,2 tỷ USD. (Nguồn: Trung Nam Group)

Chủ động hội nhập, nâng tầm sức hút đầu tư

Năm 2026 ghi nhận những chuyển biến tích cực trong bức tranh kinh tế của Khánh Hòa. GRDP 9 tháng đạt mức tăng trưởng 11,21%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội vượt 101.000 tỷ đồng.

Những kết quả này phản ánh sức bật của nền kinh tế địa phương, đồng thời cho thấy hiệu quả bước đầu từ việc đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư, mở rộng hợp tác và chủ động tham gia sâu hơn vào các chuỗi liên kết kinh tế quốc tế.

Điểm đáng chú ý trong chiến lược hội nhập của Khánh Hòa là sự chuyển dịch từ tư duy thu hút đầu tư thụ động sang chủ động tìm kiếm, tiếp cận và lựa chọn đối tác.

Thay vì chỉ tập trung vào số lượng dự án, tỉnh hướng tới những nhà đầu tư có năng lực tài chính, nguồn công nghệ, kinh nghiệm quản trị và khả năng tạo ra giá trị gia tăng trong dài hạn. Đây là hướng đi phù hợp trong bối cảnh cạnh tranh thu hút vốn đầu tư nước ngoài ngày càng gắn với chất lượng tăng trưởng, chuyển giao công nghệ và yêu cầu phát triển bền vững.

Với phương châm “Chính quyền đồng hành - Doanh nghiệp phát triển - Nhà đầu tư thành công”, Khánh Hòa chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý và đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính.

Nguyên tắc “một đầu mối - một quy trình - một thời hạn - một kết quả” được xác định là một trong những giải pháp nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm trong việc phục vụ doanh nghiệp.

Cùng với đó, việc sớm xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2027 thể hiện định hướng chuẩn bị nguồn lực và không gian phát triển trong dài hạn.

Các hoạt động kết nối với doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia đến từ châu Âu, Đông Bắc Á và Trung Đông được đẩy mạnh, hướng tới các lĩnh vực có tiềm năng tạo đột phá như công nghiệp, năng lượng, hạ tầng và dịch vụ chất lượng cao.

Dấu ấn nổi bật của công nghiệp tàu biển

Công nghiệp tàu biển là một trong những dấu ấn nổi bật trong quá trình hợp tác quốc tế của Khánh Hòa. Qua nhiều năm phát triển, lĩnh vực này đã hình thành mối liên kết với các đối tác hàng đầu từ Hàn Quốc, Nhật Bản và nhiều thị trường quốc tế.

Những con tàu trọng tải lớn được đóng mới, bàn giao cho các chủ tàu nước ngoài là minh chứng cho năng lực sản xuất, trình độ kỹ thuật và khả năng tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp hàng hải của địa phương.

Nền tảng công nghiệp biển này tạo tiền đề để Khánh Hòa tiếp tục mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao hơn. Trong đó, năng lượng đang nổi lên như một hướng phát triển quan trọng, gắn với yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xu thế tăng trưởng xanh trên toàn thế giới.

Một dấu mốc đáng chú ý là ngày 20/11, liên danh do Tập đoàn Trung Nam đứng đầu đã ký kết hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ chính với Tập đoàn Ansaldo Energia (Italy) và biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Tập đoàn Shanghai Electric (Trung Quốc) để triển khai Dự án Nhà máy điện khí LNG Cà Ná.

Với công suất 1.500 MW và tổng mức đầu tư gần 2,2 tỷ USD, dự án là một trong những công trình năng lượng quy mô lớn, được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mới cho khu vực. Đáng chú ý, sự tham gia của các tập đoàn công nghệ từ Italy và Trung Quốc cho thấy khả năng kết nối của doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác quốc tế có kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết bị và công nghệ năng lượng.

Tập đoàn Trungnam vừa chính thức ký kết hợp đồng cung cấp thiết bị với Ansaldo Energia S.p.A. (Italy). (Nguồn: Trung Nam Group)

Chia sẻ tại lễ ký kết, đại diện Tập đoàn Trungnam Group khẳng định: “Việc ký kết là kết quả của quá trình chủ động tìm kiếm, lựa chọn đối tác công nghệ phù hợp, đồng thời tạo tiền đề để doanh nghiệp sớm thu xếp thiết bị chủ lực, kiểm soát tiến độ và bảo đảm các mục tiêu triển khai dự án”.

Theo kế hoạch, khi đi vào vận hành năm 2030, Nhà máy điện khí LNG Cà Ná dự kiến cung cấp khoảng 9 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia. Không chỉ có ý nghĩa đối với việc bổ sung nguồn cung điện, dự án còn mở ra cơ hội tiếp nhận công nghệ, thiết bị và kinh nghiệm quản lý quốc tế, qua đó thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp trong nước vào các chuỗi cung ứng có hàm lượng công nghệ cao.

Đây là bước phát triển đáng chú ý trong cách thức Khánh Hòa thu hút và tổ chức các nguồn lực quốc tế. Hợp tác đã ngày càng đi sâu vào các khâu công nghệ, thiết bị, quản trị và vận hành.

Cánh đồng điện gió Đầm Nại (Ninh Thuận). (Nguồn: VGP News)

Mở rộng những “cây cầu” kết nối

Du lịch tiếp tục là lĩnh vực thể hiện rõ nét khả năng hội nhập và kết nối quốc tế của Khánh Hòa. Với lợi thế về cảnh quan biển đảo, khí hậu, hệ thống nghỉ dưỡng và hạ tầng giao thông, địa phương vẫn duy trì sức hấp dẫn đối với khách du lịch quốc tế.

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh giữ vai trò là cửa ngõ quan trọng, kết nối Khánh Hòa với nhiều thị trường khách lớn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương, đầu tư và trao đổi văn hóa.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, du lịch Khánh Hòa đón hơn 22,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 7,8 triệu lượt, tăng gần 67%. Kết quả này cho thấy sức phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch, đồng thời phản ánh hiệu quả của các hoạt động quảng bá, xúc tiến thị trường và mở rộng kết nối với các đối tác quốc tế.

Hàn Quốc và Trung Quốc tiếp tục là những thị trường quan trọng. Bên cạnh việc duy trì các thị trường truyền thống, Khánh Hòa đang hướng tới mở rộng mạng lưới kết nối với Ấn Độ, Trung Đông, Australia và Tây Âu thông qua hợp tác với các hãng hàng không, các tập đoàn lữ hành và các doanh nghiệp du lịch quốc tế.

Định hướng này có ý nghĩa trong việc đa dạng hóa nguồn khách, giảm sự phụ thuộc vào một số thị trường nhất định và nâng cao khả năng thích ứng trước những biến động của ngành du lịch toàn cầu. Đặc biệt, việc thu hút các dòng khách có mức chi tiêu cao, khách nghỉ dưỡng dài ngày và khách du lịch hội nghị (MICE) sẽ góp phần nâng cao giá trị kinh tế từ hoạt động du lịch.

Cùng với việc mở rộng thị trường, việc hợp tác với các thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế cũng tạo điều kiện để Khánh Hòa tiếp cận các tiêu chuẩn dịch vụ chuyên nghiệp, phương thức quản trị hiện đại và kinh nghiệm vận hành của các tập đoàn lớn.

Đây là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của điểm đến và từng bước định vị Khánh Hòa trên bản đồ du lịch khu vực.

Du lịch Khánh Hòa gặt hái những kết quả ấn tượng trong năm 2026. (Ảnh: Linh Đan)

Hướng tới hệ sinh thái kinh tế biển hiện đại và bền vững

Hội nhập quốc tế của Khánh Hòa không chỉ được đo bằng quy mô vốn đầu tư, số lượng dự án hay lượng khách quốc tế, mà còn thể hiện ở khả năng tiếp nhận tri thức, công nghệ và các chuẩn mực phát triển mới.

Trong xu thế chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, tỉnh đang mở rộng các hướng hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo và bảo vệ môi trường biển.

Việc liên kết nghiên cứu với các viện, trường và tổ chức quốc tế có thể tạo thêm điều kiện để địa phương tiếp cận các thành tựu khoa học, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chuẩn bị đội ngũ lao động đáp ứng yêu cầu của các ngành kinh tế mới.

Đặc biệt, với định hướng phát triển kinh tế biển, yêu cầu đặt ra không chỉ là khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có, mà còn phải bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ hệ sinh thái và sử dụng bền vững tài nguyên.

Đây cũng là những vấn đề đòi hỏi sự tham gia của các đối tác quốc tế, từ chuyển giao công nghệ, nghiên cứu khoa học đến chia sẻ kinh nghiệm về quản lý và bảo vệ môi trường.

Nhìn tổng thể, quá trình hội nhập của Khánh Hòa đang được định hình bởi nhiều trụ cột có mối quan hệ tương hỗ. Công nghiệp tàu biển tạo dựng nền tảng sản xuất và hợp tác công nghiệp; các dự án năng lượng quy mô lớn mở rộng kết nối công nghệ và nguồn lực quốc tế; du lịch thúc đẩy giao lưu, dịch vụ và quảng bá hình ảnh địa phương.

Khi được kết nối trong một chiến lược phát triển thống nhất, những lĩnh vực này có thể tạo ra sức cộng hưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn bộ nền kinh tế.

Với nền tảng kinh tế biển, lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông và định hướng chủ động thu hút đầu tư chất lượng cao, Khánh Hòa có thêm điều kiện để tham gia sâu hơn vào mạng lưới kinh tế khu vực và thế giới. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để Khánh Hòa hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế biển hiện đại, có sức lan tỏa trong khu vực vào năm 2030.

Ông Nguyễn Long Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, tiếp ông Stein Iversen, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam, ngày 11/11. (Nguồn: Báo Khánh Hòa)