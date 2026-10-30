Hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm mạng khu vực châu Á và Nam Thái Bình Dương

Từ ngày 27–30/10/2026, tại Hà Nội, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Văn phòng INTERPOL Việt Nam) phối hợp với Ban Phòng, chống tội phạm mạng INTERPOL tổ chức Hội nghị người đứng đầu lực lượng phòng, chống tội phạm mạng khu vực châu Á và Nam Thái Bình Dương lần thứ 3.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện Ban Tổng thư ký INTERPOL; gần 80 đại biểu là lãnh đạo cấp cục, chuyên gia an ninh mạng thuộc các đơn vị phòng, chống tội phạm mạng của 43 quốc gia trong khu vực; các tổ chức quốc tế và đối tác của INTERPOL như UNODC, Group-IB, Trend AI, TRM Labs, VerifyVASP, Tether, CertiK…

Phía Bộ Công an Việt Nam có đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cục An ninh mạng, Cục Cảnh sát hình sự và Công an các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quảng Ninh.

Đại tá Tống Như Sơn, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an tặng quà kỷ niệm cho ông Loh Kah Wai, Cục trưởng Cục Phòng, chống tội phạm mạng Singapore, Chủ tịch Nhóm công tác phòng, chống tội phạm mạng INTERPOL và ông Enrique Hernandez, Phó Giám đốc Ban Phòng, chống tội phạm mạng INTERPOL

Tại lễ khai mạc, ông Loh Kah Wai, Cục trưởng Cục Phòng, chống tội phạm mạng Singapore, Chủ tịch Nhóm công tác phòng, chống tội phạm mạng INTERPOL chào mừng các đại biểu trở lại Việt Nam sau thành công của Hội nghị lần thứ 2 năm 2025; cảm ơn Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đón tiếp chu đáo, đồng chủ trì tổ chức hội nghị. Ông kỳ vọng các đại biểu sẽ chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, tăng cường lòng tin và quan hệ đối tác, củng cố nỗ lực chung trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng.

Ông Enrique Hernandez, Phó Giám đốc Ban Phòng, chống tội phạm mạng INTERPOL nhấn mạnh, sự gia tăng của tội phạm mạng, đặc biệt là mã độc tống tiền, phần mềm đánh cắp thông tin, lừa đảo qua mạng và các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Đây là những mối đe dọa được nêu trong báo cáo đánh giá khu vực châu Á và Nam Thái Bình Dương giai đoạn 2025–2026, do INTERPOL phối hợp với các quốc gia thành viên và đối tác tư nhân công bố tháng 3/2026. Các hoạt động này mang lại lợi nhuận lớn cho tội phạm xuyên quốc gia, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân, đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ để ứng phó hiệu quả.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Tống Như Sơn, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khẳng định sự phát triển công nghệ mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra thách thức từ tội phạm mạng với tính chất xuyên quốc gia, thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại kinh tế, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội và đời sống người dân. Hội nghị là dịp để các cơ quan thực thi pháp luật tăng cường hợp tác công – tư với doanh nghiệp an ninh mạng, công nghệ blockchain trong chia sẻ thông tin, đào tạo và thiết lập cơ chế phối hợp. Đồng chí khẳng định Việt Nam tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các quốc gia, tổ chức quốc tế và đối tác tư nhân; kêu gọi đoàn kết xây dựng không gian mạng an toàn, bảo mật, đáng tin cậy tại Việt Nam và toàn khu vực.

Trong 4 ngày, các đại biểu tập trung đánh giá các mối đe dọa tội phạm mạng trong khu vực; chia sẻ kinh nghiệm phối hợp điều tra, xử lý vụ việc thực tế; xác định khó khăn nghiệp vụ và đề xuất sáng kiến tăng cường trao đổi thông tin, tin báo, hợp tác quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả và năng lực ứng phó của các cơ quan thực thi pháp luật.

Các chuyên gia an ninh mạng, blockchain chia sẻ kinh nghiệm thu thập thông tin qua hoạt động xâm nhập trực tiếp hạ tầng của các nhóm cung cấp mã độc tống tiền dưới dạng dịch vụ (RaaS), gồm Qilin, Gunra và LockBit 5.0, nhằm xác định phương thức vận hành và dịch vụ cung cấp cho các thành viên liên kết; giới thiệu phương pháp truy vết dòng tiền trên blockchain, công cụ truy vết tiền mã hóa. Các đại biểu cũng thảo luận cơ chế phối hợp giữa các đội phản ứng sự cố máy tính (CSIRT), cơ quan thực thi pháp luật và doanh nghiệp an ninh mạng trong xử lý các vụ việc nghiêm trọng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, INTERPOL phát động và triển khai công tác chuẩn bị cho 3 chiến dịch: SECURE II về chống đánh cắp thông tin; Rapid Strike 2.0 về chống lừa đảo trực tuyến; Skyshield về đấu tranh với tội phạm thực hiện thông qua không gian mạng và tội phạm phụ thuộc vào không gian mạng trong ngành hàng không.

Bên lề hội nghị, các đại biểu tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và thưởng thức chương trình “Tinh hoa Bắc Bộ”, tìm hiểu về đất nước, văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam.