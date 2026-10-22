Hợp tác quốc tế - nâng tầm phát triển y tế hiện đại

Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa tiếp cận tiến bộ y học để điều trị cho người bệnh.

Tháng 7/2025, Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa ký biên bản ghi nhớ với Công ty Parkway Promotions (Singapore) về đổi mới y tế, giảng dạy lâm sàng và chuẩn đối sánh. Đến tháng 6/2026, bệnh viện tiếp tục thiết lập quan hệ hợp tác với Bệnh viện Kim Sa Châu thuộc Đại học Y dược Quảng Châu (Trung Quốc), tập trung khám, chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển kỹ thuật ung bướu. Điều bệnh viện hướng tới không dừng ở việc trao đổi kinh nghiệm hay tiếp cận những tiến bộ y học từ bên ngoài, mà là chuyển hóa kiến thức thành năng lực điều trị thực tế. Kỹ thuật xạ trị điều biến thể tích (VMAT) hiện đã được Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa triển khai thường quy, mở thêm lựa chọn điều trị cho người bệnh ngay tại tỉnh. Việc ứng dụng kỹ thuật hiện đại cùng quá trình cập nhật chuyên môn giúp bệnh viện từng bước nâng cao năng lực điều trị, hướng tới giảm số trường hợp phải chuyển tuyến.

TS.BSCKII Nguyễn Quang Hưng, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa, cho biết: Mục tiêu của bệnh viện là tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, làm chủ các kỹ thuật mới, qua đó tạo điều kiện để người bệnh ung thư được điều trị ngay tại Thanh Hóa. Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh đầu tư trang thiết bị, bệnh viện cần duy trì hoạt động đào tạo, trao đổi chuyên môn và hỗ trợ kỹ thuật, giúp đội ngũ y, bác sĩ cập nhật kiến thức, nâng cao khả năng xử trí những tình huống chuyên môn phức tạp.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, hợp tác quốc tế cũng gắn với đào tạo và phát triển kỹ thuật chuyên sâu. Năm 2025, bệnh viện triển khai 34 kỹ thuật mới, tổ chức gần 50 hội nghị khoa học, trong đó có Hội nghị Tim mạch quốc tế; đồng thời ký biên bản hợp tác với Bệnh viện Tim mạch Đại học Hạ Môn (Trung Quốc).

Năm 2026, bệnh viện tiếp tục tổ chức các hội thảo quốc tế về quản lý chất lượng EU-GMP, chuẩn bị thanh tra GMP và tối ưu hóa thông khí nhân tạo, cá nhân hóa điều trị bệnh nhân thở máy, với sự tham gia của chuyên gia nước ngoài.

Theo TS.BS Phạm Phước Sung, phụ trách công tác đào tạo - chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, hợp tác quốc tế tạo điều kiện để cán bộ, bác sĩ cập nhật kiến thức, kỹ thuật mới, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng điều trị.

Tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, từ năm 2008 đã duy trì hợp tác với Tổ chức Children Action (Thụy Sĩ), phối hợp khám cho 2.943 bệnh nhân, phẫu thuật hoặc can thiệp cho 846 bệnh nhân. Chương trình còn hỗ trợ đào tạo 3 kíp bác sĩ, kỹ thuật viên về chấn thương chỉnh hình, điều trị di chứng sẹo bỏng và một kíp phục hồi chức năng cho trẻ bại não. Việc chuyển giao kỹ thuật gắn với đào tạo nhân lực giúp bệnh viện từng bước nâng cao khả năng điều trị, chăm sóc và phục hồi chức năng cho trẻ.

Bên cạnh đó, Tổ chức Smile Train (Hoa Kỳ) hỗ trợ chi phí phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch cho 480 bệnh nhân, với mức 200 USD mỗi bệnh nhân. Từ năm 2025, bệnh viện tiếp tục hợp tác với Tổ chức Les Lampions (Pháp) về đào tạo chăm sóc và theo dõi trẻ sơ sinh dễ tổn thương.

Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa Lê Đăng Khoa cho rằng, hợp tác quốc tế là giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng y tế. Giá trị của những chương trình này không chỉ nằm ở kỹ thuật được chuyển giao hay nhân lực được đào tạo, mà còn ở cơ hội điều trị và phục hồi tốt hơn cho trẻ em.

Thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, ngành y tế Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số. Tỉnh cũng duy trì hợp tác y tế truyền thống với Hủa Phăn (Lào), tập trung hỗ trợ đào tạo nhân lực, phát triển kỹ thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Lào - Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực khám, chữa bệnh cho người dân địa phương và các tỉnh Bắc Lào.

Theo bác sĩ CKII Phùng Đức Toàn, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế Thanh Hóa, ngành y tế tiếp tục khuyến khích các cơ sở tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mục tiêu của hội nhập không chỉ là mở rộng quan hệ hợp tác mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực hệ thống y tế, đưa thành tựu tiên tiến đến gần người dân, qua đó tạo nền tảng để ngành y tế của tỉnh phát triển hiện đại, chuyên sâu và bền vững.