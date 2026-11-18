Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tấn Vinh, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng đánh giá cao sự phối hợp của Crossrail International (CI) trong hỗ trợ xây dựng lộ trình, tài liệu thiết kế và tổ chức lễ ra mắt CoE vào tháng 4/2026.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Ông Vinh cho biết, Việt Nam đang triển khai đồng loạt các dự án đường sắt quy mô lớn như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, mạng lưới kết nối liên vận quốc tế và đường sắt đô thị.

Yêu cầu bắt buộc áp dụng BIM đặt ra thách thức lớn khi năng lực nhân sự và sự phối hợp kỹ thuật giữa các Ban Quản lý dự án (PMUR, MRB, MAUR) còn phân tán. Do đó, việc đưa CoE đi vào hoạt động thực tiễn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Viện.

Ông Nguyễn Tấn Vinh và ông Paul Dyson, Giám đốc điều hành Crossrail International đã thống nhất đẩy nhanh tiến độ đưa CoE bước vào giai đoạn vận hành.

Viện Kinh tế xây dựng và Crossrail International sẽ tập trung kiện toàn nhóm nòng cốt tại Hà Nội và TP.HCM, đồng thời thành lập các nhóm cố vấn, nhóm kỹ thuật. Nhiệm vụ ưu tiên trước mắt của CoE là hoàn thiện hướng dẫn ISO 19650 cho lĩnh vực đường sắt và triển khai 1-2 dự án thí điểm.

Để duy trì hoạt động bền vững, hai bên nhất trí phương án phối hợp tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ cùng các đối tác công nghệ và trường đại học.

Về kế hoạch nâng cao năng lực, Viện Kinh tế xây dựng thống nhất chủ trương phối hợp triển khai chương trình hội thảo và đào tạo thuộc dự án BIST Việt Nam do CI đề xuất (dự kiến diễn ra tháng 12/2026). Đầu mối kỹ thuật của hai bên sẽ khẩn trương thống nhất nội dung và danh sách đại biểu, làm cơ sở để Viện trình Bộ Xây dựng phê duyệt theo quy định.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước văn phòng trung tâm chuyên môn BIM đường sắt (CoE).

Nhằm cụ thể hóa hợp tác trực tiếp và lâu dài, lãnh đạo hai bên đã thảo luận việc xây dựng Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) song phương. Dự thảo sẽ được rà soát, hoàn thiện trong tháng 11/2026 để báo cáo Bộ Xây dựng, và ký kết chính thức đầu năm 2027.

Kết thúc buổi làm việc, ông Nguyễn Tấn Vinh và ông Paul Dyson đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ đầu mối, khẩn trương triển khai các nội dung đã thống nhất, đảm bảo tiến độ và hiệu quả.