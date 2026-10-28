Hợp tác quốc tế mở đường cho các động lực tăng trưởng mới

Phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 sáng 28-10. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Kết nối để nâng cao sức chống chịu

Ông Arsenio M. Balisacan, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Kế hoạch và Phát triển Philippines, cho rằng bài học từ sự phụ thuộc quá mức không phải là rút lui khỏi hội nhập, mà là duy trì mở cửa đi đôi với nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế.

Theo ông, trí tuệ nhân tạo (AI), sản xuất tiên tiến, dịch vụ số và chuyển đổi xanh là những động lực tăng trưởng mới, đòi hỏi cải cách và đào tạo nhân lực. Mục tiêu là nâng cao năng suất, cải thiện việc làm.

Ông Arsenio M. Balisacan, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Kế hoạch và Phát triển Philippines, phát biểu tại phiên toàn thể. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Bà Trương Kỳ, Phó Chủ nhiệm Cơ quan Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc, khẳng định hợp tác mở là điều kiện khai thác các động lực tăng trưởng mới. Nhấn mạnh sự gắn kết giữa đổi mới công nghệ và công nghiệp, bà đề xuất tăng cường kết nối hạ tầng, tận dụng Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc phiên bản 3.0 và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) để thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực.

Bà Trương Kỳ, Phó Chủ nhiệm Cơ quan Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc, phát biểu tại phiên toàn thể. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Theo ông Omran Sharaf, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) phụ trách khoa học và công nghệ tiên tiến, tiềm năng của AI, chuyển đổi xanh và số hóa nằm ở sự hội tụ. Điều quan trọng là kết nối công nghệ với công nghiệp, nguồn vốn với cơ hội, nhân tài với thị trường.

Ông cho biết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - UAE (CEPA) thúc đẩy thương mại, đầu tư và hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng sạch, logistics, sản xuất.

Ông Omran Sharaf, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao UAE, phát biểu tại phiên toàn thể. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, cảnh báo nguy cơ phân mảnh trong một thế giới ngày càng kết nối. Theo bà, các cực tăng trưởng cần kết nối thay vì cô lập; công nghệ không nên tạo thêm khoảng cách. Chuyển đổi xanh cần bảo đảm công bằng, bao trùm và hướng tới lợi ích của mọi người dân.

Bà Pauline Tamesis, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, phát biểu tại phiên toàn thể. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Thúc đẩy hợp tác tài chính, công nghệ và đô thị xanh

Về hợp tác với Việt Nam, Nữ Nam tước Rosalie Winterton, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao, Thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Anh, xác định ba trụ cột gồm tài chính, công nghệ và tăng trưởng xanh. Bà cho biết Anh sẵn sàng hỗ trợ TPHCM phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế gắn với tài chính xanh, công nghệ; hỗ trợ chuyển dịch năng lượng sạch thông qua Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Nữ Nam tước Rosalie Winterton phát biểu tại phiên toàn thể. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Đại sứ Julien Guerrier, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, nêu dư địa hợp tác về chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, bán dẫn, AI và logistics. Ông nhấn mạnh yêu cầu minh bạch pháp lý, thực thi hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và bảo vệ tài sản trí tuệ. Chiến lược Cổng kết nối toàn cầu giúp kết nối nguồn vốn với các dự án hạ tầng bền vững.

Đại sứ Julien Guerrier, Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam, phát biểu tại phiên toàn thể. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Trong lĩnh vực đô thị, ông Khuong Sreng, Đô trưởng Phnom Penh (Campuchia), nhấn mạnh vai trò của kết nối số xuyên biên giới, chuỗi cung ứng khu vực và đầu tư xanh. Ông khẳng định Phnom Penh sẵn sàng hợp tác với TPHCM về phát triển đô thị xanh, thông minh.

Ông Khuong Sreng, Đô trưởng Phnom Penh, phát biểu tại phiên toàn thể. Ảnh: HÙNG TRIỀU

Ông Myo Myint Aung, Thị trưởng Yangon (Myanmar), đề cao hợp tác quốc tế trong phát triển đô thị, đề xuất TPHCM và Yangon chia sẻ kinh nghiệm quy hoạch, giao thông và quản trị số.

Ông Myo Myint Aung, Thị trưởng Yangon, phát biểu tại phiên toàn thể. Ảnh: HÙNG TRIỀU