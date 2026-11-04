Hợp tác quốc tế, lan tỏa yêu thương, chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Đoàn đại biểu Hàn Quốc trao quà tặng các nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Ảnh: Thủy Hương

Tham gia đoàn công tác phía Hàn Quốc có ông Kim Dae Jong, Chủ tịch HOAVAVA, cùng đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp gồm Công ty BioBom và Công ty Laguna Beach. Về phía Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam có ông Phạm Xuân Hưng, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, cùng ban giám đốc, tập thể y bác sĩ, cán bộ, nhân viên trung tâm. Sự kiện diễn ra trong không khí đầm ấm, xúc động với sự có mặt của đông đảo các cựu chiến binh, nạn nhân đến từ nhiều tỉnh, thành phố như Lào Cai, Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh cùng các cháu thiếu nhi là nạn nhân da cam thế hệ thứ hai, thứ ba đang được nuôi dưỡng, chăm sóc nội trú tại cơ sở.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Son Ha-Eun bày tỏ sự thấu cảm sâu sắc trước những mất mát to lớn mà các cựu chiến binh và thế hệ con cháu phải gánh chịu do di chứng nặng nề của chất độc hóa học. Bà xúc động chia sẻ rằng chuyến đi này không chỉ đơn thuần là hoạt động tham quan cơ sở vật chất, mà là hành trình của lòng biết ơn, tri ân và khắc ghi ý chí kiên cường của những con người đã dũng cảm vượt qua nỗi đau thể xác lẫn tinh thần.

Bà Son Ha-Eun cam kết trong thời gian tới sẽ kết nối chặt chẽ hơn nữa với VAVA Trung ương trong công tác chăm sóc nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Phía Hàn Quốc sẽ tích cực huy động sự đồng hành của mạng lưới y tế, các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành và các đối tác nhân đạo tại Hàn Quốc nhằm tìm kiếm những giải pháp thiết thực, hỗ trợ phục hồi sức khỏe, vật lý trị liệu và chăm sóc đời sống lâu dài cho nạn nhân.

Nhân dịp này, đoàn đại biểu Hàn Quốc đã trao tặng những phần quà ý nghĩa mang hơi ấm sẻ chia đến tận tay các gia đình và các cháu nạn nhân. Tổng giá trị quà và hiện vật được trao tại chương trình là 270 triệu đồng.

Hoạt động trao quà tại chương trình. Ảnh: Thủy Hương

Đáp lại tình cảm chân thành của Đoàn Hàn Quốc, ông Nguyễn Thăng Long, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc, khẳng định chuyến thăm là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với đội ngũ y bác sĩ và những người yếu thế đang điều trị tại đây. Ông Nguyễn Thăng Long đã giới thiệu khái quát quá trình hình thành, phát triển từ khi thành lập vào tháng 4 năm 2014, đồng thời nêu bật ba nhiệm vụ trọng tâm mà đơn vị đang bền bỉ triển khai. Đó là tổ chức xông hơi giải độc và phục hồi chức năng cho cựu chiến binh theo phác đồ Hubbard được chuyển giao từ Hoa Kỳ; nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy nghề cho con em nạn nhân chất độc da cam; vận động các nguồn lực từ thiện trong nước và quốc tế để cải thiện điều kiện sống cho các đối tượng bảo trợ. Trung tâm ghi nhận sự chung tay quý báu của các cơ quan, đơn vị đồng hành tiêu biểu như Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Viettel cùng các đối tác quốc tế như tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc hay Đại sứ quán Nhật Bản.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể cán bộ, nhân viên, nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Trung tâm. Ảnh: Thủy

Khẳng định Việt Nam - Hàn Quốc có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa và cùng chung ý chí vươn lên mạnh mẽ sau những mất mát của chiến tranh, đại diện Trung tâm bày tỏ mong muốn học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, tiếp thu những thành tựu khoa học, kỹ thuật hiện đại của xứ sở Kim Chi trong công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học. Đồng thời, đơn vị tiếp nhận cam kết sẽ quản lý, phân bổ toàn bộ nguồn hỗ trợ một cách công khai, minh bạch, đúng mục đích, chuyển hóa sự quan tâm của bạn bè quốc tế thành những giải pháp chăm sóc y tế cụ thể, thiết thực nhất.

Chuyến thăm của Quỹ BOM và tổ chức HOAVAVA là nhịp cầu hữu nghị nhân văn sâu sắc, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hợp tác bền chặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Hàn Quốc trên hành trình xoa dịu những vết thương sau chiến tranh.