Sáng 26/11, tại Học viện CSND, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia trong bối cảnh hiện nay”. Thường trực Ban tổ chức là Học viện CSND và Cục Đối ngoại, Bộ Công an.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Trung ương; các cơ quan tư pháp; các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; các học viện, nhà trường CAND; Công an các tỉnh, thành phố; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các chuyên gia…

Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND nhấn mạnh, vừa qua, trong bài phát biểu quan trọng của Bộ Công an tại Hội nghị Thượng đỉnh người đứng đầu lực lượng Cảnh sát Liên Hợp Quốc lần thứ V (UNCOPS 2026) được tổ chức tại New York (Hoa Kỳ), Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã nêu rõ: Quá trình toàn cầu hóa và chuyển đổi số đang tạo điều kiện để các loại tội phạm xuyên quốc gia mở rộng phạm vi hoạt động, thay đổi phương thức, thủ đoạn và gia tăng mức độ nguy hiểm, nổi lên là tội phạm ma túy, mua bán người, lừa đảo và các hành vi phạm tội trên không gian mạng.

Đây không còn là những vấn đề riêng của mỗi quốc gia mà đòi hỏi sự phối hợp thường xuyên, thực chất giữa các cơ quan thực thi pháp luật trên phạm vi toàn cầu. Từ thực tế đó, Bộ Công an Việt Nam xác định hợp tác quốc tế là một trong những trụ cột quan trọng của công tác phòng, chống tội phạm trong bối cảnh hiện nay.

Các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành của Trung ương tham dự hội thảo tại Học viện CSND. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Đồng chí Giám đốc Học viện CSND đề nghị, hội thảo khoa học là hoạt động quan trọng, thiết thực và có ý nghĩa, phù hợp với chủ trương và thực tiễn công tác của Bộ Công an, đây là diễn đàn khoa học cấp quốc gia để các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan thực thi pháp luật, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ thực tiễn trao đổi, đánh giá những vấn đề đặt ra trong hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia. Từ đó tăng cường nhận thức, hoàn thiện lý luận và đề ra những phương hướng, giải pháp tăng cường hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Sau hội thảo, Ban tổ chức tiếp thu, tổng hợp đầy đủ kết quả nghiên cứu, ý kiến tham luận và kiến nghị, cùng với các báo cáo khoa học để xây dựng báo cáo tổng hợp cho Bộ Công an phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu Trung ương trong lĩnh vực công tác phòng chống tội phạm.

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, Thiếu tướng, TS Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện CSND cho biết, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tình hình tội phạm xuyên quốc gia tiếp tục diễn biến phức tạp, với sự liên kết chặt chẽ hơn giữa các đường dây, tổ chức tội phạm và sự dịch chuyển nhanh chóng về địa bàn, phương thức hoạt động; tội phạm ma túy, mua bán người, lừa đảo trực tuyến, rửa tiền và các hành vi phạm tội có tổ chức không còn diễn ra biệt lập; nhiều đường dây sử dụng đồng thời không gian mạng, hệ thống thanh toán và các tuyến vận chuyển xuyên biên giới để che giấu đối tượng, chứng cứ và tài sản.

Thiếu tướng, TS Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu đề dẫn tại hội thảo. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Theo đánh giá của Cơ quan Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC) công bố năm 2026, thiệt hại do lừa đảo tại Đông Á, Đông Nam Á, Australia và New Zealand trong năm 2025 ước tính từ 88,3 đến 114,1 tỷ USD.

Tại Việt Nam, thiệt hại do lừa đảo trực tuyến trong 11 tháng năm 2025 ước tính trên 6.000 tỷ đồng. Những số liệu này phản ánh hậu quả kinh tế nghiêm trọng của hoạt động lừa đảo, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp quốc tế trong phát hiện, ngăn chặn các đường dây tội phạm và truy tìm tài sản do phạm tội mà có.

Đảng và Nhà nước yêu cầu xuyên suốt là phát huy sức mạnh trong nước, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, chủ động phòng ngừa các nguy cơ từ sớm, từ xa. Cùng với đó, Chỉ thị số 01/CT-BCA ngày 13/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an và Kế hoạch số 131/KH-BCA-CSHS ngày 30/3/2021 xác định, yêu cầu tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa và nâng cao hiệu quả phối hợp thực thi pháp luật.

Thiếu tướng, TS Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện CSND và Đại tá Nguyễn Hoa Chi, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an đồng chủ trì hội thảo. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Đặc biệt, việc Việt Nam đăng cai Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội tháng 10/2025 và phê chuẩn Công ước trong năm 2026 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quá trình tham gia xây dựng khuôn khổ pháp lý quốc tế về phòng, chống tội phạm. Công ước Hà Nội tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác trong điều tra tội phạm mạng, thu thập, bảo quản và trao đổi chứng cứ điện tử, tương trợ tư pháp và nâng cao năng lực thực thi pháp luật; đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện pháp luật trong nước, chuẩn bị các điều kiện thực hiện khi Công ước có hiệu lực.

Thời gian qua, hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia được triển khai trên các kênh song phương, khu vực và đa phương, kết hợp hoạt động đối ngoại, hợp tác cảnh sát, hợp tác tư pháp và phối hợp của các cơ quan quản lý chuyên ngành. Các điều ước, thỏa thuận và cơ chế hợp tác được thiết lập, củng cố, tạo điều kiện thúc đẩy trao đổi thông tin, phối hợp điều tra và xử lý các vụ án có yếu tố nước ngoài.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia vẫn còn những khó khăn, vướng mắc, nhất là sự khác biệt về hệ thống pháp luật, thẩm quyền tài phán và thủ tục tố tụng; việc trao đổi thông tin, tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ, thu thập chứng cứ điện tử và thu hồi tài sản do phạm tội mà có. Những vấn đề này đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao năng lực thực thi pháp luật và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong nước với các đối tác quốc tế.

Các đại biểu tham dự hội thảo tại Học viện CSND. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Tại hội thảo, các đại biểu các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học tập trung trao đổi, làm rõ nhiều nội dung trọng tâm như: Nhận diện những biến đổi mới của tội phạm xuyên quốc gia, nhất là sự liên kết giữa tội phạm có tổ chức, ma túy, mua bán người, lừa đảo trực tuyến, rửa tiền và tội phạm sử dụng công nghệ cao; làm rõ nguy cơ đối với Việt Nam và yêu cầu phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Thiếu tướng,TS Vũ Huy Khánh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Bà Lê Thị Vân Anh, Phó Cục trưởng Cục Pháp luật hình sự, hành chính, quản lý và xử lý vi phạm hành chính (Bộ Tư pháp) trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Thạc sĩ Phạm Trần Vương, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Đánh giá thực chất hiệu quả các điều ước, thỏa thuận và cơ chế hợp tác quốc tế hiện hành; xác định những điểm nghẽn trong tương trợ tư pháp, dẫn độ, thu thập chứng cứ điện tử, phối hợp điều tra và thu hồi tài sản; đề xuất hướng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phục vụ hợp tác thực thi pháp luật.

Nghiên cứu cơ chế phối hợp liên ngành trong nước giữa các cơ quan thực thi pháp luật, quốc phòng, ngoại giao, tư pháp, tài chính, ngân hàng, hải quan và các cơ quan liên quan; làm rõ trách nhiệm, đầu mối và quy trình phối hợp đúng chức năng, thẩm quyền.

Vai trò của công tác đối ngoại CAND trong tham mưu, kết nối và thúc đẩy thực hiện các cam kết, thỏa thuận hợp tác quốc tế, phục vụ giải quyết những yêu cầu nghiệp vụ cụ thể; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác song phương, khu vực, đa phương và hoạt động của mạng lưới sĩ quan liên lạc, gắn kết hoạt động đối ngoại với công tác của các đơn vị nghiệp vụ trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm xuyên quốc gia.

Nghiên cứu vận dụng có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế; đề xuất giải pháp về ứng dụng công nghệ, phát triển nhân lực, nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm và xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả hợp tác; đồng thời làm rõ các ưu tiên, lộ trình phát triển năng lực hợp tác quốc tế đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045.