Hợp tác quốc tế đào tạo nhân lực ngành đường sắt

GS René Thiele, Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức (phải) tặng quà lưu niệm cho Học viện Đường sắt DB tại lễ ký kết. Ảnh: NTCC.

Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Việt Đức và Học viện Đường sắt DB được ký kết trong khuôn khổ Triển lãm InnoTrans 2026 tại Berlin (CHLB Đức) mới đây, trước sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng, đại diện Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Đức.

Mục tiêu của thỏa thuận hợp tác là kết hợp năng lực học thuật và nghiên cứu của Trường Đại học Việt Đức với chuyên môn đường sắt quốc tế của Học viện Đường sắt DB nhằm hỗ trợ phát triển lực lượng lao động lành nghề cần thiết cho ngành đường sắt đang phát triển nhanh chóng của Việt Nam.

Thỏa thuận cũng tạo nền tảng cho sự hợp tác sâu rộng hơn giữa Việt Nam và Đức trong giáo dục đường sắt, phát triển chuyên môn, đổi mới sáng tạo và chuyển giao các thực tiễn đường sắt quốc tế.

Theo GS René Thiele, Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức, nhà trường và Học viện Đường sắt DB cùng thành lập Viện Đường sắt Việt - Đức (Vietnamese-German Rail Institute) hợp tác đào tạo nhân lực đường sắt trong 4 trụ cột chiến lược.

Nghi thức ký kết hợp tác hai bên dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng. Ảnh: NTCC.

Cụ thể, hai bên cùng triển khai các chương trình đào tạo cử nhân và thạc sĩ liên kết cùng với các học phần chuyên sâu về đường sắt. Bên cạnh đó, Viện Đường sắt Việt - Đức cung cấp chứng chỉ quốc tế về quản lý Metro và đường sắt (International Certification in Metro and Rail Management) dành cho cấp quản lý và lãnh đạo ngành.

Hai bên cùng đào tạo lao động kỹ thuật lành nghề cho ngành đường sắt và triển khai các chương trình đào tạo giảng viên (train-the-trainer). Trong thỏa thuận hợp tác, hai bên thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo đường sắt nhằm triển khai các sáng kiến nghiên cứu chung và dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp.