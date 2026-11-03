Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Mỹ được triển khai hiệu quả trên nhiều lĩnh vực

Đại tướng Phan Văn Giang chúc bà Đại sứ có nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh, hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Thời gian qua, hợp tác quốc phòng giữa hai nước được triển khai hiệu quả, thiết thực trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn các cấp; tham vấn, đối thoại; khắc phục hậu quả chiến tranh; đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; hợp tác quân binh chủng; an ninh mạng; quân y; hỗ trợ nhân đạo/cứu trợ thảm họa; công nghiệp quốc phòng...

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp tục coi trọng và ưu tiên hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, trên cơ sở triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực này đã ký vào tháng 10-2025; đánh giá cao việc hai bên ký kết 2 văn kiện hợp tác (LSPA) cho Dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa và Dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam, giải quyết dứt điểm ô nhiễm dioxin tại đây trước năm 2031, mang lại môi trường sống an toàn cho người dân địa phương.

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA); đồng thời, mong muốn Mỹ tăng cường chia sẻ thông tin, tài liệu, kỷ vật liên quan đến bộ đội Việt Nam trong chiến tranh.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao việc bà Đại sứ vừa qua đã tham dự Hội thảo khoa học do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì về hợp tác nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt liệt sĩ; cho biết tại cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ bên lề Hội nghị ADMM+ ở Philippines mới đây, hai bên đã trao đổi một số thông tin và kỷ vật chiến tranh.

Quang cảnh buổi tiếp.

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng rằng, với sự quan tâm, ủng hộ của bà Đại sứ, hợp tác quốc phòng hai nước sẽ tiếp tục được triển khai hiệu quả, phù hợp với quan hệ chung giữa hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 tới tại Hà Nội. Việt Nam hoan nghênh đoàn lãnh đạo cấp cao Bộ Chiến tranh và các quan chức cấp cao, doanh nghiệp quốc phòng Mỹ tham gia, trưng bày các trang thiết bị quốc phòng hiện đại, đóng góp vào thành công chung của Triển lãm.

Về phần mình, Đại sứ Jennifer Wicks McNamara đánh giá cao mối quan hệ chặt chẽ giữa phái đoàn ngoại giao Mỹ và Bộ Quốc phòng Việt Nam. Bà cho biết trong nhiệm kỳ của mình tại Việt Nam sẽ chú trọng thúc đẩy 3 lĩnh vực chính: Kinh tế, thương mại; mở rộng quan hệ hợp tác quốc phòng - an ninh; và giao lưu nhân dân.

Đại sứ Mỹ bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm: Quốc phòng - an ninh; công nghiệp quốc phòng; khắc phục hậu quả chiến tranh… phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước về khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh, Đại sứ khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Bà Đại sứ cũng thông báo các doanh nghiệp Mỹ sẽ tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 diễn ra vào tháng 12 sắp tới tại Hà Nội.