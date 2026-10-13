Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào ngày càng thực chất, hiệu quả

Video: Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón. Video: TRẦN BÌNH

Sáng 13-10, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, chủ trì lễ đón chính thức Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng hoa Đại tướng Khamliang Outhakaysone tại lễ đón. Ảnh: TRẦN BÌNH

Tại hội đàm sau lễ đón, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, từ sau Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội XII Đảng Nhân dân cách mạng Lào, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước đã có các chuyến thăm, cuộc gặp nhằm định hướng hợp tác, khẳng định quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Quang cảnh lễ đón ở trụ sở Bộ Quốc phòng. Ảnh: TRẦN BÌNH

Các cuộc gặp góp phần đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh; thúc đẩy thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân. Qua đó, thể hiện sự tin cậy chính trị, coi trọng lẫn nhau và quyết tâm thúc đẩy hợp tác ngày càng gắn kết, thực chất, hiệu quả, cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” trong quan hệ hai nước.

Quang cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: TRẦN BÌNH

Lãnh đạo hai nước đều khẳng định Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước tiếp tục là lực lượng tiên phong hiện thực hóa mục tiêu, tầm nhìn về phát triển quan hệ Việt Nam - Lào trong tình hình mới.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội đàm. Ảnh: TRẦN BÌNH

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, hợp tác quốc phòng thời gian qua đạt những kết quả to lớn, ngày càng thực chất, phát huy vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước. Tất cả nội dung trong Kế hoạch hợp tác năm 2026 đã được hai bên phối hợp triển khai hiệu quả.

Hai Đại tướng tại lễ đón. Ảnh: TRẦN BÌNH

Đại tướng Khamliang Outhakaysone nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này, cùng việc tham dự cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước và diễn tập chung giữa quân đội Việt Nam - Lào - Campuchia, là cơ hội củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa Lào và Việt Nam; làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone phát biểu tại hội đàm. Ảnh: TRẦN BÌNH

Đại tướng Khamliang Outhakaysone bày tỏ vui mừng trước kết quả hợp tác quốc phòng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trao đổi đoàn các cấp, quản lý biên giới, quân y, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone, cùng đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng hai nước tại lễ đón. Ảnh: TRẦN BÌNH

Về hợp tác thời gian tới, hai bên thống nhất chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp triển khai những nội dung đã thống nhất. Trọng tâm là trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; thực hiện hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại; hợp tác về công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, luôn là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; quản lý, bảo vệ biên giới.

Đại tướng Phan Văn Giang chào các đại biểu đoàn Bộ Quốc phòng Lào tại lễ đón. Ảnh: TRẦN BÌNH

Đại tướng Khamliang Outhakaysone chào các đại biểu đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam tại lễ đón. Ảnh: TRẦN BÌNH

Hai bên tiếp tục phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh; hợp tác công nghiệp quốc phòng; tăng cường tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và thúc đẩy hợp tác giữa quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Đồng thời, hai bên cũng coi trọng đào tạo nguồn nhân lực, xác định đây là nhiệm vụ “then chốt của then chốt”, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, làm nòng cốt củng cố nền tảng quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone trao đổi văn bản Kế hoạch hợp tác quốc phòng hai nước năm 2027 sau khi kết thúc hội đàm. Ảnh: TRẦN BÌNH

Kết thúc hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone ký Kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào năm 2027.