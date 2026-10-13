Hợp tác quốc phòng Việt Nam – Campuchia là một trụ cột quan trọng

Đại tướng Phan Văn Giang tặng hoa Đại tướng Tea Seiha tại lễ đón. Ảnh: TRẦN BÌNH

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại lễ đón. Ảnh: TRẦN BÌNH

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha tại lễ đón, cùng duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Video: TRẦN BÌNH

Phát biểu tại hội đàm sau lễ đón, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, từ đầu năm 2026 đến nay, lãnh đạo cấp cao hai nước đã có các chuyến thăm và cuộc gặp nhằm định hướng quan hệ hợp tác giữa hai nước, qua đó khẳng định sự ưu tiên coi trọng quan hệ Việt Nam - Campuchia; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng an ninh; thúc đẩy thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng; hợp tác giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân; phát huy tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế...

Cuộc hội đàm giữa đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng hai nước. Ảnh: TRẦN BÌNH

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, cùng với sự phát triển không ngừng của quan hệ song phương, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục đạt được nhiều kết quả toàn diện, ngày càng thực chất, hiệu quả, là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Các nội dung trong Kế hoạch hợp tác năm 2026 đã được hai bên phối hợp triển khai hiệu quả.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội đàm. Ảnh: TRẦN BÌNH

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp tích cực, chủ động triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất.

Trong đó tập trung hợp tác giáo dục chính trị, tư tưởng, củng cố tin cậy chính trị; tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh. Đồng thời gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; hợp tác giữa các quân, binh chủng; tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hợp tác và phát triển; tăng cường tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và hợp tác giữa quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia...

Tại hội đàm, Đại tướng Tea Seiha nhấn mạnh, hợp tác giữa Campuchia và Việt Nam là mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời; đồng thời bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác tích cực, những bước tiến mới trong hợp tác song phương giữa hai nước.

Đại tướng Tea Seiha phát biểu tại hội đàm. Ảnh: TRẦN BÌNH

Đại tướng Tea Seiha khẳng định, chuyến thăm chính thức và làm việc ở Việt Nam lần này là cơ hội để hai bên trao đổi, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ quốc phòng song phương, góp phần thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Đại tướng Tea Seiha đề nghị, thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất, tập trung vào trao đổi đoàn, đào tạo, quản lý biên giới trên đất liền và trên biển. Qua đó, góp phần củng cố hợp tác quốc phòng, một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Kết thúc cuộc hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã ký Kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia năm 2027.

Năm 2027, hai nước sẽ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm của Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước, bảo đảm lan tỏa sâu rộng về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai nước đến các cơ quan, đơn vị của hai bên.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha, cùng đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng hai nước tại lễ đón.