Hợp tác quốc phòng Mỹ-ASEAN tiếp tục phát triển

Các lãnh đạo quốc phòng ASEAN và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth chụp ảnh lưu niệm trong cuộc họp không chính thức của các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-Mỹ tại Cebu, Philippines, ngày 28/10. (Nguồn: EPA)

Hãng tin Reuters cho hay, phát biểu tại cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng ASEAN ở thành phố Cebu, Philippines, ông Hegseth nhấn mạnh, năm 2027 đánh dấu 50 năm quan hệ Mỹ-ASEAN, coi đây là cột mốc quan trọng để hai bên thúc đẩy hợp tác.

“Khi hướng tới tương lai trong khu vực này, tôi muốn chúng ta đặt ra những tham vọng lớn hơn nữa... chúng tôi đề xuất cùng nhau xây dựng một khuôn khổ hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và ASEAN”, ông Hegseth nói mà không đưa ra chi tiết cụ thể, đồng thời cho rằng giai đoạn sắp tới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ sẽ phối hợp với Singapore để thúc đẩy đề xuất này khi quốc gia này đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm tới. Ông cũng kêu gọi tăng cường nhận thức về tình hình trên biển và hợp tác sâu rộng hơn giữa các lực lượng hải quân, nhấn mạnh việc huấn luyện, học hỏi và lập kế hoạch chung giúp các đối tác nâng cao năng lực, củng cố lòng tin và ngăn ngừa xung đột.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh: "Đây không phải là những hoạt động mang tính biểu tượng, mà là minh chứng cụ thể cho cách các đối tác nghiêm túc hợp tác với nhau".

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tìm cách tăng cường quan hệ quốc phòng với các đối tác trong khu vực, đồng thời thúc đẩy tầm nhìn về một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Cuộc họp tại Cebu đánh dấu Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 20 (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng lần thứ 13 (ADMM+), với sự tham gia của các đối tác như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Ấn Độ.