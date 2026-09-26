Hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Canada

Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Thu Trang/Vietnam+)

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Canada David McGuinty, nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng ngày càng thực chất, hiệu quả.

Tại cuộc hội đàm sáng 25/9 (giờ địa phương), tại trụ sở Bộ Quốc phòng Canada ở thủ đô Ottawa, hai Bộ trưởng đánh giá hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam-Canada và đã đạt nhiều kết quả tích cực thời gian qua.

Bộ trưởng David McGuinty khẳng định Canada đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực cũng như sự phát triển của quan hệ hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Canada, đồng thời đánh giá cao hiệu quả hợp tác quốc phòng giữa hai nước trên cơ sở các thỏa thuận, văn bản đã ký kết và định hướng thống nhất giữa lãnh đạo hai nước, hai Bộ Quốc phòng.

Hai bên nhất trí việc Việt Nam và Canada nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược trong chuyến thăm cấp cao lần này là dấu mốc quan trọng, tạo thêm điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada David McGuinty đón Đại tướng Phan Văn Giang. (Ảnh: Thu Trang/Vietnam+)

Trên cơ sở đó, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác có thế mạnh và tiềm năng như trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; đối thoại, tham vấn; đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; hợp tác giữa các quân, binh chủng; cứu hộ, cứu nạn; an ninh mạng; quản lý biên giới; công nghiệp quốc phòng và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn hợp tác đa phương về quốc phòng-an ninh, nhất là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+), nơi Canada hiện là quan sát viên.

Trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; mong muốn là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước và duy trì chính sách quốc phòng “bốn không”.

Về vấn đề Biển Đông, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam kiên trì giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982; thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và thúc đẩy sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực và hiệu quả.

Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn Bộ Quốc phòng và Lực lượng Quốc phòng Canada đã hỗ trợ Việt Nam thông qua các suất học bổng trong và ngoài nước thuộc Chương trình Hợp tác và Đào tạo Quân sự (MTCP), góp phần nâng cao trình độ ngoại ngữ và năng lực hội nhập quốc tế cho cán bộ, sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang duyệt đội danh dự Lực lượng Quốc phòng Canada. (Ảnh: Thu Trang/Vietnam+)

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Canada tiếp tục hỗ trợ học bổng đào tạo tiếng Anh, tiếng Pháp và các chuyên ngành quân sự cho quân nhân Việt Nam. Việt Nam sẵn sàng tiếp nhận sĩ quan Canada sang học tiếng Việt và tham gia các khóa đào tạo Quan chức quốc phòng quốc tế tại các học viện, nhà trường của Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng hoan nghênh lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Lực lượng Quốc phòng và các doanh nghiệp quốc phòng Canada tham dự, trưng bày sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, dự kiến diễn ra vào tháng 12/2026 tại Hà Nội.

Bộ trưởng David McGuinty khẳng định Canada sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng ngày càng sâu sắc, hiệu quả, đồng thời hỗ trợ Việt Nam tham gia tích cực và hiệu quả hơn vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc./.