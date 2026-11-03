Hợp tác Quốc hội là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào
Ngày 3/11, Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và Phu nhân đã diễn ra trọng thể tại Nhà Quốc hội với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân.
Hai Chủ tịch Quốc hội trao đổi về kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ và nhiệm vụ trọng tâm năm 2027; đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa hai Quốc hội, nhất là trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực, quốc tế.
Hai bên khẳng định hợp tác Quốc hội là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và giám sát thực hiện các thỏa thuận cấp cao./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/hop-tac-quoc-hoi-la-tru-cot-quan-trong-trong-quan-he-viet-nam-lao-post1145961.vnp