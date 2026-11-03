Hai Chủ tịch Quốc hội trao đổi về kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ và nhiệm vụ trọng tâm năm 2027; đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa hai Quốc hội, nhất là trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực, quốc tế.

Hai bên khẳng định hợp tác Quốc hội là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và giám sát thực hiện các thỏa thuận cấp cao./.