Hợp tác quản lý đường biên giới là minh chứng cho chiều sâu và mức độ tin cậy Việt - Lào

Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 ngày 9/7. (Ảnh: Ninh Cơ)

Xin Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cho biết những điểm nổi bật trong hợp tác quản lý đường biên giới Việt Nam - Lào thời gian qua?

Có thể nói, hợp tác quản lý đường biên giới luôn là một trong những lĩnh vực phản ánh rõ nhất chiều sâu và mức độ tin cậy trong quan hệ Việt Nam - Lào. Trong nhiều năm qua, hai nước không chỉ phối hợp quản lý, bảo vệ vững chắc tuyến biên giới chung dài hơn 2.300 km mà còn từng bước xây dựng khu vực biên giới trở thành không gian của hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Những kết quả đó càng có ý nghĩa khi hai nước đang tích cực triển khai cụ thể hóa nội hàm quan hệ “gắn kết chiến lược”, trong đó hợp tác song phương và giải quyết các vấn đề liên quan đến biên giới tiếp tục là một trong những lĩnh vực được hai bên đặc biệt quan tâm.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm. (Ảnh: Chu Văn)

Trước hết, hai nước tiếp tục củng cố và phát huy hiệu quả khuôn khổ pháp lý về biên giới. Sau khi hoàn thành công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới, Việt Nam và Lào đã triển khai hiệu quả Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới, Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền năm 2016 cùng các thỏa thuận liên quan. Những văn kiện pháp lý về biên giới này không chỉ tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác quản lý, bảo vệ biên giới mà còn là căn cứ để các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương hai bên phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, trên tinh thần tôn trọng các điều ước, thỏa thuận đã ký kết và gìn giữ quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Cùng với việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, các cơ chế phối hợp giữa hai bên ngày càng đi vào thực chất. Hai nước duy trì thường xuyên các cuộc họp của Đoàn đại biểu biên giới, hội đàm giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới các cấp và cơ chế trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương. Thông qua các cơ chế này, nhiều vấn đề phát sinh được trao đổi, xử lý ngay từ cơ sở trên tinh thần tôn trọng các văn kiện pháp lý về biên giới đã ký kết, hiểu biết và phối hợp chặt chẽ, không để ảnh hưởng đến quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Trên nền tảng đó, công tác quản lý, bảo vệ đường biên, hệ thống mốc quốc giới được triển khai đồng bộ và hiệu quả trên toàn tuyến. Hoạt động tuần tra song phương, kiểm tra đường biên, mốc quốc giới, trao đổi thông tin và phối hợp giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai nước được duy trì thường xuyên, góp phần phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh và bảo đảm việc thực thi thống nhất các văn kiện pháp lý về biên giới.

Kết quả đó được thể hiện rõ qua việc toàn tuyến biên giới Việt Nam - Lào cơ bản giữ vững ổn định những năm qua; hệ thống mốc quốc giới được quản lý, bảo vệ an toàn; các vấn đề phát sinh đều được hai bên trao đổi, xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, không để hình thành các điểm nóng hay tranh chấp phức tạp. Đây là minh chứng cho hiệu quả của các cơ chế phối hợp đã được hai nước kiên trì xây dựng và duy trì.

Bên cạnh đó, hợp tác bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới tiếp tục được tăng cường. Hai nước luôn phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm ma túy, tội phạm mạng, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm xuyên quốc gia. Việc trao đổi thông tin, phối hợp xác minh, điều tra và xử lý các vụ việc ngày càng kịp thời, hiệu quả. Điều đáng quý là mọi vấn đề phát sinh đều được hai bên trao đổi trên tinh thần hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và tuân thủ các văn kiện pháp lý về biên giới, qua đó góp phần củng cố lòng tin và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên toàn tuyến biên giới giữa hai nước.

Một kết quả quan trọng khác là công tác quản lý, bảo vệ biên giới ngày càng gắn chặt với mục tiêu phát triển khu vực biên giới. Hai nước tiếp tục phối hợp nâng cấp hệ thống cửa khẩu, cải thiện kết nối hạ tầng, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, thương mại và giao lưu giữa các địa phương có chung đường biên giới. Các mô hình kết nghĩa giữa tỉnh với tỉnh, bản với bản, cụm dân cư và lực lượng bảo vệ biên giới hai bên tiếp tục được duy trì hiệu quả, góp phần tăng cường tình đoàn kết, củng cố lòng tin và tạo nền tảng xã hội vững chắc cho việc quản lý, bảo vệ đường biên giới.

Song hành với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới luôn được quan tâm. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng hai bên thường xuyên phối hợp tuyên truyền các văn kiện pháp lý về biên giới, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về quản lý biên giới, tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới. Đây là yếu tố có ý nghĩa lâu dài, bởi người dân vừa là chủ thể thụ hưởng thành quả hợp tác, vừa là lực lượng trực tiếp góp phần gìn giữ đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Có thể nói, thành quả lớn nhất của hợp tác quản lý biên giới Việt Nam - Lào không chỉ là giữ vững tuyến biên giới hòa bình, ổn định, mà còn là xây dựng được cơ chế phối hợp hiệu quả và lòng tin bền chặt giữa các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và nhân dân hai bên. Đây sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng để hai nước xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào thực sự trở thành đường biên giới của hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước.

Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa Việt Nam và Lào là tài sản quý giá của hai dân tộc. (Ảnh: Chu Văn)

Hợp tác kinh tế đường biên giữa hai nước đang được thúc đẩy như thế nào, kinh tế đường biên có ý nghĩa ra sao trong việc góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, thưa Đại sứ?

Đối với Việt Nam và Lào, đường biên giới không chỉ là ranh giới lãnh thổ mà còn là không gian kết nối và cùng phát triển. Trong nhiều năm qua, cùng với việc quản lý, bảo vệ vững chắc đường biên giới, hai nước luôn coi phát triển kinh tế khu vực biên giới là một trong những động lực quan trọng để củng cố quan hệ hữu nghị, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Một đường biên giới được bảo vệ vững chắc không chỉ bằng hệ thống cột mốc hay lực lượng quản lý biên giới, mà còn bằng những lợi ích phát triển được chia sẻ giữa hai bên. Khi người dân vùng biên có sinh kế ổn định, doanh nghiệp có điều kiện mở rộng hợp tác, các địa phương cùng hưởng lợi từ kết nối kinh tế thì hòa bình, ổn định và hữu nghị sẽ trở thành lợi ích thiết thân của chính cộng đồng biên giới. Đó cũng là nền tảng bền vững nhất để hai nước cùng quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của đường biên giới chung.

Những năm gần đây, Việt Nam và Lào đang thúc đẩy hợp tác kinh tế khu vực biên giới theo hướng ngày càng thực chất và hiệu quả hơn. Hai nước tích cực triển khai Hiệp định Thương mại Việt Nam - Lào và Hiệp định Thương mại biên giới; phối hợp nâng cấp hệ thống cửa khẩu, phát triển khu kinh tế cửa khẩu, tăng cường kết nối logistics và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Đồng thời, nhiều cơ chế hợp tác mới như thanh toán bằng đồng bản tệ (VND - LAK), kết nối thanh toán QR xuyên biên giới, hải quan điện tử và chuyển đổi số trong quản lý cửa khẩu đang từng bước được triển khai, góp phần giảm chi phí giao dịch, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và người dân hai nước.

Điều có ý nghĩa hơn cả là tư duy hợp tác giữa hai nước đang có sự chuyển biến rõ nét. Nếu trước đây, kinh tế biên giới chủ yếu gắn với hoạt động mua bán qua biên giới thì hiện nay hai nước đang hướng tới liên kết phát triển qua biên giới. Biên giới không chỉ là nơi hàng hóa đi qua mà đang từng bước trở thành không gian phát triển chung, nơi các địa phương hai bên cùng khai thác lợi thế của mình để hình thành các chuỗi liên kết về sản xuất, chế biến, thương mại, logistics và dịch vụ. Đây là hướng đi phù hợp với chủ trương tăng cường gắn kết chiến lược giữa hai nước trong giai đoạn phát triển mới.

Để hiện thực hóa định hướng đó, hai nước đang ưu tiên thúc đẩy các dự án kết nối hạ tầng mang tính chiến lược. Những dự án như tuyến đường sắt Viêng Chăn - Vũng Áng, tuyến cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, việc nâng cấp các cửa khẩu quốc tế và phát triển các hành lang kinh tế Đông – Tây, nâng cấp các tuyến đường qua lại hai bên biên giới, khu kinh tế thương mại qua cửa khẩu, các tuyến đường ven biên giới, các cụm dân cư phát triển không chỉ tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và đi lại của người dân mà còn mở rộng không gian phát triển cho khu vực biên giới. Đối với Lào, đây là điều kiện quan trọng để phát huy lợi thế của quốc gia không có biển thông qua kết nối với hệ thống cảng biển của Việt Nam; đối với Việt Nam, đây cũng là cơ hội để mở rộng liên kết kinh tế với Lào và khu vực sâu hơn.

Cùng với hạ tầng giao thông, hạ tầng số sẽ trở thành động lực mới của kinh tế biên giới trong thời gian tới. Việc mở rộng thanh toán số, kết nối dữ liệu hải quan, logistics thông minh và các dịch vụ công trực tuyến không chỉ giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các cửa khẩu và khu kinh tế cửa khẩu hai nước. Đây là lĩnh vực còn nhiều dư địa để Việt Nam và Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn trong thời gian tới.

Những nỗ lực đó đang mang lại những kết quả tích cực. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 3 tỷ USD, tăng hơn 30% so với năm trước; trong đó thương mại qua khu vực biên giới tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Những tháng đầu năm 2026, đầu tư của Việt Nam vào Lào tiếp tục tăng mạnh với 13 dự án mới, tổng vốn đăng ký khoảng 306 triệu USD; lũy kế đến nay Việt Nam có 289 dự án còn hiệu lực tại Lào với tổng vốn đăng ký gần 7 tỷ USD. Những con số này cho thấy hợp tác kinh tế giữa hai nước đang tiếp tục phát triển theo hướng thực chất và ngày càng gắn kết hơn.

Quan trọng hơn những con số về thương mại hay đầu tư, hợp tác kinh tế khu vực biên giới đang góp phần tạo dựng nền tảng xã hội bền vững cho quan hệ Việt Nam - Lào. Khi hạ tầng được kết nối tốt hơn, thương mại và đầu tư phát triển, đời sống người dân vùng biên được cải thiện và các địa phương hai bên cùng hưởng lợi từ hợp tác, thì hòa bình, ổn định và hữu nghị không chỉ là mục tiêu chung của hai Nhà nước mà còn trở thành lợi ích thiết thân của chính người dân khu vực biên giới. Đó cũng là điều kiện quan trọng để hai bên phối hợp hiệu quả hơn trong quản lý, bảo vệ đường biên giới, phòng, chống tội phạm xuyên biên giới và giữ vững môi trường ổn định cho phát triển.

Với quyết tâm chính trị cao của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế biên giới sẽ tiếp tục trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Lào phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả hơn. Mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 5–10 tỷ USD trong thời gian tới hoàn toàn có cơ sở nếu hai bên tiếp tục phát huy tốt tính bổ trợ của hai nền kinh tế, đẩy nhanh kết nối hạ tầng, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư và chuyển đổi số. Khi đó, khu vực biên giới sẽ không chỉ là nơi kết nối lãnh thổ mà thực sự trở thành không gian hợp tác, phát triển và cùng thịnh vượng, đóng góp thiết thực vào việc làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa Việt Nam và Lào.

Việt Nam và Lào có đường biên giới chung dài hơn 2.300 km, nối liền 9 tỉnh/thành của Việt Nam với 10 tỉnh của Lào.

Xin Đại sứ cho biết các biện pháp thúc đẩy hiệu quả giao lưu hữu nghị giữa nhân dân các tỉnh biên giới Việt Nam - Lào, qua đó bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa hai nước?

Việt Nam và Lào có đường biên giới chung dài hơn 2.300 km, nối liền 9 tỉnh/thành của Việt Nam với 10 tỉnh của Lào. Trong suốt nhiều năm qua, giao lưu hữu nghị giữa nhân dân khu vực biên giới luôn là một trong những nền tảng quan trọng của quan hệ hai nước. Chính sự gắn bó giữa các địa phương, cộng đồng dân cư và các lực lượng ở cơ sở đã góp phần vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào và giữ vững tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Để tiếp tục phát huy hiệu quả của công tác này trong thời gian tới, cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

Trước hết, để các hoạt động giao lưu tiếp tục phát huy hiệu quả trong giai đoạn mới, trước hết cần đổi mới nội dung và hình thức tổ chức theo hướng thiết thực, lấy người dân làm trung tâm. Bên cạnh các hoạt động giao lưu truyền thống, cần mở rộng các chương trình giao lưu giữa thanh niên, thiếu niên, phụ nữ, doanh nghiệp, trường học, lực lượng bảo vệ biên giới và các tổ chức đoàn thể của hai bên và các hoạt động tình nguyện của thanh niên. Điều quan trọng là mỗi hoạt động đều phải tạo thêm cơ hội để người dân gặp gỡ, hiểu nhau hơn và cùng tham gia phát triển khu vực biên giới.

Thứ hai, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa Việt Nam và Lào, cũng như ý nghĩa của việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Nội dung tuyên truyền cần phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là thế hệ trẻ, để mỗi người dân không chỉ hiểu giá trị lịch sử của quan hệ hai nước mà còn thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực biên giới.

Thứ ba, cần tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình kết nghĩa giữa các tỉnh, xã, bản, cụm dân cư và lực lượng bảo vệ biên giới hai bên. Thực tiễn nhiều năm qua cho thấy, đây là một trong những mô hình hợp tác hiệu quả nhất, góp phần tăng cường lòng tin, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và phối hợp xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Điều quan trọng là các hoạt động kết nghĩa cần được duy trì thường xuyên, có nội dung thiết thực, phù hợp với nhu cầu của từng địa phương, để quan hệ hợp tác thực sự đi vào cuộc sống.

Thứ tư, giao lưu hữu nghị sẽ bền vững hơn khi gắn với phát triển. Vì vậy, cùng với việc tăng cường các hoạt động văn hóa, thể thao và giao lưu nhân dân, hai nước cần tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng khu vực biên giới, tạo thuận lợi cho thương mại, du lịch, giáo dục, y tế và các hoạt động hợp tác giữa các địa phương. Khi đời sống người dân được cải thiện và cơ hội phát triển được mở rộng, mỗi người dân sẽ trở thành cầu nối tự nhiên của tình hữu nghị Việt Nam - Lào và tích cực hơn trong việc giữ gìn đường biên giới hòa bình, ổn định.

Thứ năm, một nội dung quan trọng khác là phát huy tốt hơn vai trò của chính quyền địa phương, lực lượng bảo vệ biên giới và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tổ chức các hoạt động giao lưu. Đồng thời, cần khuyến khích sự tham gia chủ động của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội, bởi đây mới là yếu tố quyết định để các chương trình hợp tác có sức sống lâu dài và mang lại hiệu quả thực chất.

Với sự quan tâm của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước cùng sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành và địa phương hai bên, các hoạt động giao lưu hữu nghị khu vực biên giới sẽ tiếp tục được triển khai ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn. Quan trọng hơn, mỗi hoạt động giao lưu sẽ góp phần bồi đắp tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, để mỗi người dân vùng biên không chỉ là người thụ hưởng thành quả hợp tác mà còn là chủ thể trực tiếp gìn giữ đường biên giới hòa bình, hữu nghị và cùng vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào ngày càng phát triển bền vững.

Đại sứ có thể cho biết những định hướng cụ thể của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào trong công tác biên giới, lãnh thổ nhằm thúc đẩy hợp tác biên giới Việt Nam - Lào được triển khai thiết thực, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân vùng biên hai nước?

Quán triệt chủ trương của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước về xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của hai nước để triển khai hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới trong giai đoạn mới. Mục tiêu xuyên suốt là vừa quản lý, bảo vệ tốt đường biên giới, vừa tạo điều kiện thuận lợi để khu vực biên giới phát triển, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Trước hết, Đại sứ quán sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao Lào, các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới và chính quyền các tỉnh giáp biên nhằm triển khai hiệu quả các văn kiện pháp lý về biên giới mà hai nước đã ký kết; duy trì trao đổi thông tin, tham vấn và phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trên tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế, các thỏa thuận song phương và quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Cùng với đó, Đại sứ quán sẽ tích cực thúc đẩy hợp tác biên giới gắn với phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ kết nối giữa các địa phương, tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư, giao thông, du lịch và giao lưu nhân dân; đồng thời phối hợp tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu và kết nối cửa khẩu. Với tinh thần là quản lý tốt để phát triển và thông qua phát triển tiếp tục củng cố môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực biên giới.

Đại sứ quán cũng sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy các hoạt động giao lưu giữa các địa phương, các mô hình kết nghĩa và hợp tác giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước; đồng thời phối hợp tuyên truyền, phổ biến các văn kiện pháp lý về biên giới, nâng cao nhận thức của người dân, nhất là thế hệ trẻ, về truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào và trách nhiệm cùng gìn giữ đường biên giới hòa bình, hữu nghị.

Trong bối cảnh hai nước đang triển khai khuôn khổ hợp tác “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, Đại sứ quán sẽ tiếp tục chủ động làm tốt công tác tham mưu, tăng cường kết nối giữa các bộ, ngành và địa phương hai nước, góp phần triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác về kết nối hạ tầng, chuyển đổi số trong quản lý cửa khẩu, phòng, chống tội phạm xuyên biên giới và ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Đại sứ quán tin tưởng rằng, với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng và sự đồng hành của chính quyền, nhân dân hai bên, tuyến biên giới Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục là biểu tượng của hòa bình, hữu nghị và hợp tác, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của mỗi nước cũng như quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.

Trân trọng cảm ơn Đại sứ!