Hợp tác phát triển thương mại giữa Lâm Đồng - Hàn Quốc

Doanh nghiệp Lâm Đồng và Hàn Quốc ký biên bản hợp tác tại Hội nghị kết nối giao thương thúc đẩy đầu tư, thương mại và du lịch giữa tỉnh Lâm Đồng và các đối tác Hàn Quốc

Thúc đẩy hợp tác thương mại

Nói đến hợp tác với Hàn Quốc, ông Biện Tấn Tài - Phó Giám đốc Sở Công thương Lâm Đồng đánh giá cao thị trường này, không chỉ bởi sức mua mà còn sự uy tín và nền tảng phát triển về khoa học - công nghệ, logistics, hệ thống phân phối... Đồng thời, đây cũng là thị trường truyền thống của tỉnh với giá trị xuất khẩu hàng hóa trong 3 quý năm 2026 đạt 56,15 triệu USD (tăng gần 10 triệu USD so với cả năm 2025), chiếm khoảng 1,7% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Trong đó, chủ yếu là các mặt hàng lợi thế của địa phương như: alumin và hydroxit nhôm, cà phê, rau củ quả, hoa tươi, thủy sản và hàng may mặc. Ở chiều ngược lại, giá trị nhập khẩu hàng hóa từ Hàn Quốc vào Lâm Đồng đạt 7,8 triệu USD, chiếm tỷ trọng khoảng 0,53% tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa toàn tỉnh. Bao gồm một số sản phẩm chính như: nguyên liệu dệt may, nhựa và sản phẩm từ nhựa, giấy, bìa và sản phẩm từ giấy, hóa chất...

Thời gian qua, giữa Lâm Đồng - Hàn Quốc cũng diễn ra nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, qua đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường. Như sau sáp nhập, đơn vị chức năng của tỉnh đã phối hợp tổ chức chương trình Sự kiện K - Market Đại hội Việt Nam 2025. Thông qua kết nối giao thương, tại sự kiện ghi nhận có 37 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa doanh nghiệp Lâm Đồng và Hàn Quốc được ký kết.

Lâm Đồng có khả năng cung cấp cho thị trường Hàn Quốc đa dạng sản phẩm, trong đó có rau quả đặc trưng, thế mạnh của địa phương như thanh long, sầu riêng...

Mới đây vào tháng 10/2026, “Hội nghị kết nối giao thương, thúc đẩy đầu tư, thương mại và du lịch giữa tỉnh Lâm Đồng và các đối tác Hàn Quốc” cũng vừa diễn ra tại địa phương. Theo lãnh đạo Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA), giữa Lâm Đồng - Hàn Quốc hiện nắm giữ những lợi thế, thế mạnh có khả năng kết nối hợp tác phát triển. Khi hai hệ sinh thái này gặp nhau đúng cách, giá trị tạo ra sẽ lớn hơn rất nhiều so với hoạt động thương mại hay mua - bán đơn thuần…

Nhiều dư địa để phát triển

Từ điều kiện và tình hình thực tế, ngành chức năng địa phương đã đề xuất một số nội dung hướng đến hợp tác phát triển giữa Lâm Đồng - Hàn Quốc nhằm khai thác hiệu quả dư địa vào thời gian tới. “Chúng tôi mong muốn đưa thủy hải sản, cà phê, rau quả, hoa, sầu riêng, thanh long, các loại thực phẩm chế biến của Lâm Đồng vào sâu hơn trong hệ thống phân phối, bán lẻ, nhà hàng và khách sạn tại Hàn Quốc”, ông Biện Tấn Tài, Phó Giám đốc Sở Công thương cho hay.

Ngành tơ lụa Lâm Đồng được tập trung phát triển triển trong thời gian qua. Ảnh Tư liệu

Cùng với uy tín trong hợp tác lâu nay, Lâm Đồng cũng mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc không chỉ mua sản phẩm, mà cùng tham gia đầu tư vùng nguyên liệu, công nghệ chế biến, bảo quản, đóng gói, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu riêng theo tiêu chuẩn của thị trường Hàn Quốc. Mặt khác còn tăng cường hợp tác trong đầu tư hạ tầng công nghiệp và thương mại, qua đó nhà đầu tư Hàn Quốc có thể nghiên cứu phát triển các dự án khu công nghiệp, logistics, trung tâm phân phối...

Đặc biệt đến nay, Hàn Quốc cho thấy thế mạnh về công nghệ dệt, nhuộm và có ngành thời trang phát triển đã tạo thành thương hiệu toàn cầu. Còn với Lâm Đồng hiện tập trung phát triển ngành tơ lụa và đang xuất khẩu sợi tơ tằm thô đi nhiều nước. Vì vậy, hai bên có thể hợp tác từ ươm tơ, dệt, nhuộm, hoàn tất đến thiết kế sản phẩm, hướng tới các dòng lụa cao cấp và sản phẩm may mặc mang giá trị cao.

Về phía ngành công thương, chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp Hàn Quốc kết nối với doanh nghiệp địa phương trong xúc tiến thương mại và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu, đầu tư phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh tại tỉnh... Ông Biện Tấn Tài, Phó Giám đốc Sở Công thương Lâm Đồng