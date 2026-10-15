Hợp tác phát triển du lịch mua sắm, mở rộng kênh tiêu thụ cho hàng Việt

Lễ ký kết hợp tác. Ảnh: Bảo Trung

Theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22-8-2026, đến năm 2030 ngành Du lịch đóng góp 10–12% GDP và đạt tổng thu 80–90 tỷ USD. Định hướng gắn kết du lịch với thương mại được kỳ vọng sẽ nâng cao mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và khai mở dư địa tăng trưởng mới từ mua sắm nội địa.

Cụ thể hóa định hướng này, Bộ Công Thương đã phê duyệt đề án “Phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Theo đó , ba mô hình chủ yếu là: Làng outlet cao cấp kết hợp mua sắm và du lịch; trung tâm outlet tại đô thị hoặc khu vực ngoại vi; outlet tích hợp trong các tổ hợp đa chức năng.

Giai đoạn 2026-2030 sẽ thí điểm tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Phú Quốc; giai đoạn 2030-2045 sẽ phát triển mô hình outlet tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Ký kết bản ghi nhớ hợp tác hai bên. Ảnh: Bảo Trung

Theo nội dung Bản ghi nhớ, hai bên phối hợp nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển mô hình mua sắm hiện đại; kết nối hoạt động quảng bá, truyền thông và kích cầu tiêu dùng với các sự kiện du lịch, tuần lễ mua sắm và chương trình khuyến mại tập trung.

Hai bên chú trọng hàng Việt Nam, sản phẩm làng nghề, sản phẩm công nghiệp văn hóa, đặc sản vùng miền và quà tặng du lịch; đồng thời nghiên cứu hình thành các điểm giới thiệu hàng Việt tại khu, điểm du lịch trọng điểm và xây dựng danh mục cơ sở mua sắm uy tín phục vụ khách du lịch.

Bên cạnh đó, hai bên chú trọng tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú với các siêu thị, trung tâm thương mại và cơ sở sản xuất; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và truy xuất nguồn gốc sản phẩm để minh bạch thông tin hàng hóa.

Hai bên phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng nền tảng số, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích thông minh; nghiên cứu, chia sẻ thông tin về nhu cầu thị trường nội địa để hỗ trợ phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Nhằm xây dựng môi trường du lịch an toàn, hai cơ quan cũng thiết lập cơ chế phối hợp tiếp nhận, xử lý các phản ánh về hàng giả, gian lận thương mại, vi phạm giá và chất lượng tại các khu du lịch. Thông tin từ ứng dụng "Du lịch Việt Nam – Vietnam Travel" sẽ được kết nối trực tiếp với đầu mối của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước để kịp thời cảnh báo vi phạm, hướng dẫn du khách nhận diện các địa chỉ mua sắm uy tín và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.