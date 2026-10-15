Hợp tác phát triển du lịch mua sắm, mở rộng đầu ra cho hàng Việt

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đại diện hai cơ quan ký kết Bản ghi nhớ hợp tác.

Khai mở dư địa tăng trưởng từ liên kết thương mại và du lịch

Tại lễ ký kết, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, nhấn mạnh du lịch mua sắm không chỉ đa dạng hóa sản phẩm du lịch mà còn tạo cơ hội đưa hàng Việt, đặc sản vùng miền và sản phẩm làng nghề đến gần hơn với người tiêu dùng.

Định hướng này phù hợp với Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026, hướng tới phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn mua sắm với hàng Việt Nam, trung tâm outlet, cửa hàng miễn thuế, trung tâm thương mại và chợ đêm.

Ngày 25/9/2026, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2412/QĐ-BCT phê duyệt Đề án phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ba mô hình được định hướng gồm làng outlet cao cấp kết hợp du lịch, trung tâm outlet tại đô thị hoặc vùng ngoại vi và outlet tích hợp trong tổ hợp đa chức năng. Giai đoạn 2026-2030, các mô hình này dự kiến được thí điểm tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh và Phú Quốc.

Bên cạnh đó, phát triển kinh tế ban đêm, phố đêm và chợ đêm được kỳ vọng tạo thêm không gian kết hợp mua sắm, ẩm thực, văn hóa, giải trí và trải nghiệm bản sắc địa phương.

Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, mục tiêu đến năm 2030 là du lịch đóng góp trực tiếp 10-12% GDP, đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế và 160 triệu lượt khách nội địa, với tổng thu từ khách du lịch đạt 80-90 tỷ USD. Để hiện thực hóa mục tiêu, ngành du lịch cần nâng cao mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và tăng giá trị kinh tế từ mỗi lượt khách.

Gắn kết thương mại và du lịch, thúc đẩy mua sắm số

Bản ghi nhớ xác định hai bên phối hợp nghiên cứu chính sách phát triển mô hình mua sắm hiện đại; kết nối quảng bá, kích cầu tiêu dùng với sự kiện du lịch, tuần lễ mua sắm và chương trình khuyến mại.

Trọng tâm là quảng bá hàng Việt Nam, sản phẩm làng nghề, công nghiệp văn hóa, đặc sản vùng miền và quà tặng du lịch; nghiên cứu xây dựng điểm giới thiệu hàng Việt tại các khu, điểm du lịch trọng điểm và danh mục cơ sở mua sắm uy tín.

Hai bên cũng thúc đẩy liên kết doanh nghiệp lữ hành, lưu trú, vận chuyển với trung tâm thương mại, siêu thị, cơ sở sản xuất và điểm bán hàng, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận khách du lịch.

Việc ứng dụng nền tảng số, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và tiện ích thông minh sẽ được khuyến khích. Hai cơ quan đồng thời nghiên cứu, chia sẻ thông tin thị trường, hỗ trợ phát triển sản phẩm và phối hợp truy xuất nguồn gốc nhằm minh bạch thông tin, củng cố niềm tin của người tiêu dùng.

Thông qua kết nối các kênh phân phối trực tiếp và trực tuyến, mua sắm sẽ trở thành một phần trong hành trình khám phá điểm đến, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ cho hàng Việt.

Thông qua Bản ghi nhớ, hai cơ quan hướng tới tăng cường gắn kết giữa phát triển du lịch và phát triển thị trường trong nước, khai thác hiệu quả tiềm năng mua sắm tại các điểm đến, mở rộng cơ hội tiêu thụ hàng hóa Việt Nam

Tăng cường bảo vệ quyền lợi khách du lịch

Hai bên phối hợp tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền phản ánh về hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, gian lận thương mại, vi phạm về giá, chất lượng, đo lường, an toàn thực phẩm và quyền lợi người tiêu dùng tại các điểm du lịch.

Đáng chú ý, thông tin phản ánh từ ứng dụng “Du lịch Việt Nam - Vietnam Travel”, hệ thống thư điện tử công vụ ngành du lịch và các hệ thống liên quan sẽ được kết nối với đầu mối xử lý của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước. Hai bên cũng phối hợp cảnh báo cơ sở kinh doanh vi phạm, hướng dẫn du khách nhận diện địa chỉ mua sắm uy tín và nâng cao kỹ năng tiêu dùng an toàn.

Thông qua hợp tác, hai cơ quan hướng tới gắn kết phát triển du lịch với thị trường trong nước, khai thác tiềm năng mua sắm tại các điểm đến, mở rộng đầu ra cho hàng Việt Nam và xây dựng môi trường mua sắm minh bạch, an toàn, bền vững.