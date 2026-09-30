Hợp tác phát sóng 1.000 bộ phim di sản điện ảnh Việt trên truyền hình Hà Nội

Tại Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về tuyển chọn, giới thiệu và phổ biến các tác phẩm điện ảnh Việt Nam trên các kênh H1 của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Theo nội dung hợp tác, khoảng 1.000 bộ phim thuộc ba thể loại phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình sẽ được hai bên phối hợp tuyển chọn, giới thiệu tới công chúng.

Đây là nguồn phim điện ảnh Việt Nam được lưu giữ qua nhiều thời kỳ, trong đó danh mục phim truyện Việt Nam lưu trữ trên chất liệu phim nhựa tại Viện Phim Việt Nam có 460 mục phim, sản xuất từ năm1959 đến năm 2014.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về tuyển chọn, giới thiệu và phổ biến các tác phẩm điện ảnh Việt Nam

Nhiều tác phẩm có giá trị của điện ảnh Việt Nam nằm trong danh mục như: Chung một dòng sông, Vợ chồng A Phủ, Con chim vành khuyên, Em bé Hà Nội, Thương nhớ đồng quê, Mùa ổi, Đừng đốt, Mùi cỏ cháy...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, việc đưa các tác phẩm điện ảnh, đặc biệt là phim tài liệu và phim ngắn đến gần hơn với công chúng là bước đi thiết thực, góp phần tăng cường sức lan tỏa của điện ảnh Việt Nam.

Do đó, cần khai thác hiệu quả hơn những nguồn phim có giá trị đang được lưu giữ tại Cục Điện ảnh và Viện Phim Việt Nam, góp phần lấp đầy những khoảng trống trong việc giới thiệu các tác phẩm điện ảnh về lịch sử, cách mạng, lãnh tụ và những đề tài có giá trị nhân văn.

Theo thỏa thuận, sự kiện ký kết là bước khởi động kế hoạch đưa các tác phẩm điện ảnh Việt Nam lên khung sóng của kênh Hà Nội 1 (H1), phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng Thủ đô, đồng thời góp phần thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các giá trị lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam qua điện ảnh.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về tuyển chọn, giới thiệu và phổ biến các tác phẩm điện ảnh Việt Nam

Dự kiến, ba vệt phim chuyên đề gồm "Hẹn với phim Việt", "Dấu ấn thời gian" và "Vườn phim tuổi thơ" sẽ được xây dựng, phát sóng định kỳ, tạo thêm lựa chọn cho khán giả truyền hình.

Điểm nhấn trong cách thức giới thiệu là trước mỗi bộ phim sẽ có phần giới thiệu ngắn, cung cấp thông tin cần thiết về tác phẩm, qua đó giúp khán giả có thêm góc nhìn về hoàn cảnh ra đời, nội dung và giá trị của bộ phim.

Sau lễ ký kết, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung cụ thể, từng bước đưa những tác phẩm điện ảnh có giá trị đến với công chúng Thủ đô, góp phần lan tỏa những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam qua điện ảnh.