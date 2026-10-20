Hợp tác Pháp - Việt hướng tới chuyển giao, làm chủ công nghệ.

Toàn cảnh hội nghị France-Vietnam Forward 2026 ở TP Hồ Chí Minh.

Đối với các dự án đường sắt, điều quan trọng là giúp Việt Nam tiếp nhận công nghệ và làm chủ một phần giá trị, thay vì chỉ cung cấp toa tàu hay thực hiện giao dịch thương mại. Đây là vấn đề Đại sứ Pháp tại Việt Nam - Didier Le Bret nhấn mạnh khi trao đổi tại France-Vietnam Forward 2026 ở TP Hồ Chí Minh.

Theo Đại sứ, kế hoạch phát triển đường sắt tốc độ cao và mạng lưới metro tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh tạo không gian hợp tác lớn giữa hai nước. Pháp có thể đóng góp kinh nghiệm thông qua các đơn vị tư vấn, công nghệ và thiết bị đường sắt, đồng thời đáp ứng mong muốn của Việt Nam về chuyển giao công nghệ.

Đại sứ dẫn kinh nghiệm hợp tác của Pháp trong dự án đường sắt tốc độ cao tại Maroc và bày tỏ mong muốn đồng hành cùng Việt Nam. Với định hướng phát triển nhiều tuyến metro, tổng chiều dài hàng trăm kilômét tại hai đô thị lớn, hợp tác cần được nhìn trong quá trình xây dựng năng lực lâu dài.

Hội nghị là cơ hội để các doanh nghiệp Pháp và Việt Nam trao đổi kinh nghiệm và tiềm kiếm đối tác.

Năng lực công nghiệp ấy cũng cần được bảo đảm bằng nguồn năng lượng phù hợp. Đại sứ Didier Le Bret cho rằng, nhu cầu điện lớn đặt ra yêu cầu đa dạng hóa cơ cấu nguồn điện tại Việt Nam. Ông đề cập kinh nghiệm của Pháp trong thủy điện, năng lượng hạt nhân và mong muốn hỗ trợ Việt Nam trong các dự án năng lượng.

Theo Đại sứ Didier Le Bret, chuyển đổi xanh phải đi cùng khả năng cung cấp điện. Khi nhiều hoạt động kinh tế chuyển sang sử dụng điện, nguồn điện tương ứng cần được phát triển để quá trình giảm phát thải có thể triển khai trong thực tế.

Từ nhu cầu năng lượng, Đại sứ mở rộng sang cơ hội hợp tác về khoáng sản quan trọng phục vụ công nghiệp và chuyển đổi xanh. Ông cho biết Pháp sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xác định chi tiết hơn bản đồ tài nguyên, đặc biệt là đất hiếm. Định hướng hợp tác cần gắn khai thác với chế biến và xây dựng năng lực công nghiệp tại Việt Nam, thay vì chỉ đưa nguyên liệu thô ra nước ngoài.

Trong lĩnh vực số, hợp tác đã có sự trao đổi theo cả hai chiều. Đại sứ nêu trường hợp FPT đầu tư tại Pháp, đồng thời cho biết một số doanh nghiệp Pháp sử dụng phần mềm và giải pháp được phát triển tại Việt Nam. Ông cũng đề cập công nghệ lượng tử như một hướng có tiềm năng kết nối doanh nghiệp hai nước.

Hợp tác Pháp - Việt hướng tới chuyển giao, làm chủ công nghệ.

Những nhu cầu hợp tác này là trọng tâm của France-Vietnam Forward 2026, sự kiện quy tụ hơn 600 đại biểu, khách tham dự từ các cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp, startup, nhà đầu tư, trường đại học và cộng đồng nhân lực trẻ. Chương trình do Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV), La French Tech Vietnam, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Business France và Các Cố vấn Thương mại Đối ngoại Pháp đồng tổ chức.

Thông qua diễn đàn công nghệ French Tech Summit và ngày hội việc làm, giáo dục Job & Education Fair, chương trình hướng đến kết nối nhu cầu kinh doanh, công nghệ với nguồn nhân lực. Các trao đổi tập trung vào năm lĩnh vực gồm giao thông vận tải, công nghiệp, xây dựng, sức khỏe - y tế và công nghệ tài chính.

Ông Thibaut Giroux, Chủ tịch CCIFV, cho rằng thách thức hiện nay là chuyển những kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước thành cơ hội hợp tác có thể triển khai.

“Doanh nghiệp cần nhiều hơn là những cuộc gặp gỡ đơn lẻ. Họ cần một nền tảng để tìm kiếm đối tác phù hợp, tiếp cận công nghệ và nguồn lực, đồng thời xác định những cơ hội hợp tác có thể triển khai”, ông Giroux chia sẻ.

Để đáp ứng nhu cầu hợp tác, ông nhấn mạnh vai trò của nhân lực có chuyên môn, khả năng thích ứng, học hỏi và làm việc trong môi trường đa văn hóa. Việc đưa doanh nghiệp, trường đại học, sinh viên và người tìm việc vào cùng một không gian giúp các bên hiểu rõ hơn yêu cầu kỹ năng, nhu cầu tuyển dụng và cơ hội nghề nghiệp.

Tại Job & Education Fair, đại diện Havas, Ekino, Aden Vietnam và Accenture chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn doanh nghiệp. Sinh viên, người mới tốt nghiệp và lao động có kinh nghiệm có cơ hội tiếp cận nhà tuyển dụng quốc tế, tìm hiểu vị trí thực tập, việc làm và các chương trình giáo dục phù hợp.