Hợp tác Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực văn hóa

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo. Trong tiến trình đó, văn hóa ngày càng khẳng định vai trò là nền tảng tinh thần của xã hội, nguồn lực nội sinh và động lực của phát triển bền vững.

Sự phát triển của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cơ cấu nghề nghiệp, chuẩn năng lực và phương thức tổ chức lao động trong lĩnh vực văn hóa. Bên cạnh tri thức chuyên môn, người lao động cần năng lực số, kỹ năng sáng tạo, tư duy liên ngành, ngoại ngữ và ý thức bảo vệ các giá trị văn hóa. Những yêu cầu ấy vượt ra ngoài khả năng đáp ứng riêng lẻ của bất kỳ chủ thể nào.

Trong bối cảnh đó, ngày 26/10, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Hợp tác giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực văn hóa đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới”.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội chủ động mở rộng hợp tác với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Ảnh: BTC

Hội thảo được tổ chức nhằm nhận diện những vấn đề lý luận và thực tiễn của mô hình hợp tác ba bên. Trong đó, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thể chế và hoạch định chính sách; Nhà trường đào tạo, nghiên cứu và bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp; Doanh nghiệp cung cấp tín hiệu nhu cầu, môi trường thực hành và nguồn lực.

Liên kết ba bên, vì vậy, cần vượt qua các thỏa thuận hình thức hay những đợt thực tập ngắn hạn, để trở thành quan hệ hợp tác thực chất: các bên cùng xác định nhu cầu, thiết kế chương trình, tổ chức đào tạo, sử dụng nhân lực và đánh giá tác động xã hội.

Quy tụ các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp trong nước và quốc tế, hội thảo là diễn đàn học thuật và thực tiễn để các bên cùng nhìn lại kết quả hợp tác thời gian qua, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy mô hình hợp tác ba bên trong đào tạo nhân lực văn hóa.

Hội thảo tập trung trao đổi 3 nhóm vấn đề chính: mô hình và cơ chế phối hợp giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp; đổi mới chương trình và phương thức đào tạo gắn với thực tiễn nghề nghiệp; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng và khởi nghiệp trong lĩnh vực văn hóa.

Ban tổ chức kỳ vọng hình thành các nhóm khuyến nghị có tính khả thi nhằm phát triển nguồn nhân lực văn hóa. Đồng thời, kết quả hội thảo là nguồn tham chiếu khoa học và thực tiễn quan trọng để tiếp tục gắn kết đào tạo, nghiên cứu với nhu cầu xã hội; mở rộng hợp tác với các cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và đối tác quốc tế.

Quan trọng hơn, hội thảo góp phần tạo dựng một cách tiếp cận chung: phát triển nguồn nhân lực văn hóa không chỉ là chuẩn bị đội ngũ cho thị trường lao động, mà còn là đầu tư cho năng lực sáng tạo, chất lượng đời sống văn hóa và tương lai phát triển bền vững của đất nước. Đó cũng là cách nhà trường góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, con người Việt Nam và công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên mới.