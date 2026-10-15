GS.TS. Trần Đăng Hòa, Phó Giám đốc Đại học Huế phát biểu tại buổi làm việc

Ngày 13/10, Đại học Huế thúc đẩy hợp tác nghiên cứu giảm phát thải mê-tan trong sản xuất lúa cùng các doanh nghiệp, mở hướng phát triển dự án carbon, ứng dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến và xây dựng nền nông nghiệp xanh tại địa phương.

Thiết lập khuôn khổ hợp tác nghiên cứu dài hạn

Tại buổi làm việc, GS.TS. Trần Đăng Hòa, Phó Giám đốc Đại học Huế, đã tiếp và trao đổi với đại diện Công ty Cổ phần Green Carbon và Công ty TNHH Green Carbon Japan Vietnam. Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan của Đại học Huế tham dự.

Phát biểu tại buổi làm việc, GS.TS. Trần Đăng Hòa chào mừng đoàn công tác đến thăm, làm việc; đồng thời bày tỏ mong muốn các bên phát huy thế mạnh, triển khai những hoạt động hợp tác thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới.

Đại diện hai doanh nghiệp giới thiệu tổng quan về hoạt động, các dự án đang được triển khai, thí điểm tại Việt Nam và nền tảng Agreen. Trên cơ sở đó, các bên trao đổi định hướng hợp tác trong nghiên cứu, phát triển dự án carbon, thúc đẩy nông nghiệp xanh và xem xét khả năng triển khai các dự án thí điểm tại thành phố Huế.

Đại diện Đại học Huế và Công ty Cổ phần Green Carbon, Công ty TNHH Green Carbon Japan Vietnam ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu giảm phát thải mê-tan trong sản xuất lúa tại thành phố Huế, hướng đến phát triển dự án carbon và nông nghiệp xanh.

Dịp này, Đại học Huế đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với hai doanh nghiệp, thiết lập khuôn khổ phối hợp nghiên cứu giảm phát thải trong lĩnh vực trồng trọt, hỗ trợ kỹ thuật canh tác lúa và tính toán lượng khí mê-tan (CH₄) phát sinh từ sản xuất lúa nước. Thỏa thuận hướng đến triển khai các dự án thí điểm và dự án quy mô lớn trong giai đoạn 2026-2036.

Ông Haruki Yokoyama - Quản lý điều hành Dự án Việt Nam, Công ty Cổ phần Green Carbon trao đổi tại buổi làm việc.

Tưới ngập khô xen kẽ - giải pháp cần được đánh giá bằng dữ liệu

Một trọng tâm của chương trình hợp tác là xây dựng các dự án xác định mức giảm phát thải mê-tan khi áp dụng kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ (AWD), thay thế phương thức canh tác ngập nước truyền thống trong sản xuất lúa tại Huế.

Về mặt kỹ thuật, AWD là phương pháp quản lý nước theo chu kỳ, luân phiên giữa thời gian ruộng có nước và thời gian mực nước hạ xuống, thay vì duy trì ngập liên tục. Việc áp dụng phương pháp này cần gắn với điều kiện đồng ruộng, nguồn nước và yêu cầu sinh trưởng của cây lúa.

Theo định hướng trong Biên bản ghi nhớ, các bên sẽ phối hợp hỗ trợ kỹ thuật và tính toán lượng phát thải khí mê-tan, qua đó tạo cơ sở đánh giá hiệu quả giảm phát thải của phương thức canh tác. Kết quả nghiên cứu cũng hướng đến ước tính đóng góp của CH₄ vào Tiềm năng Nóng lên Toàn cầu (GWP), cung cấp thông tin phục vụ kiểm kê và phân tích giảm phát thải carbon trong sản xuất lúa.

GS.TS. Trần Đăng Hòa, Phó Giám đốc Đại học Huế tặng hoa và quà lưu niệm cho đại diện Công ty Cổ phần Green Carbon và Công ty TNHH Green Carbon Japan Vietnam.

Từ dự án thí điểm đến nông nghiệp xanh, bền vững

Hợp tác giữa Đại học Huế và các doanh nghiệp tạo khuôn khổ để kết nối nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất, từng bước làm rõ khả năng áp dụng kỹ thuật canh tác giảm phát thải tại địa phương. Các dữ liệu thu thập được sẽ có ý nghĩa trong đánh giá hiệu quả môi trường, đồng thời hỗ trợ quá trình xây dựng và xem xét mở rộng dự án carbon khi đáp ứng các yêu cầu chuyên môn.

Để hướng đi này phát huy hiệu quả, việc triển khai cần dựa trên kết quả đo đạc, phương pháp tính toán minh bạch, quy trình theo dõi phù hợp và sự phối hợp của các bên liên quan. Những yếu tố đó góp phần bảo đảm tính tin cậy của kết quả giảm phát thải, đồng thời gắn mục tiêu môi trường với hiệu quả sản xuất và điều kiện thực tế của người trồng lúa.

Trong dài hạn, hợp tác nghiên cứu mê-tan và phát triển dự án carbon có thể đóng góp vào quá trình chuyển đổi phương thức canh tác theo hướng tiết kiệm tài nguyên, giảm tác động khí hậu và nâng cao tính bền vững của ngành lúa gạo. Đây là hướng tiếp cận cần được triển khai từng bước, có cơ sở khoa học và phù hợp thực tiễn, góp phần thúc đẩy nông nghiệp xanh tại thành phố Huế./.