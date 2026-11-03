Hợp tác nghị viện là điểm sáng, cơ sở quan trọng thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nga trên mọi lĩnh vực

Tại cuộc tiếp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Minh Đức khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược Toàn diện với Liên bang Nga. Đây là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam, trong đó Quốc hội Việt Nam đồng thuận, ủng hộ mạnh mẽ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Minh Đức phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Minh Đức vui mừng nhận thấy, quan hệ Việt Nam - Nga thời gian qua tiếp tục được củng cố với độ tin cậy cao, trong đó hợp tác liên nghị viện là điểm sáng, là cơ sở quan trọng để thúc đẩy hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực.

Cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của Nhóm NSHN Việt Nam - Liên bang Nga, Đại sứ Gennady Stepanovich Bezdetko khẳng định, Liên bang Nga luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam, coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko phát biểu. Ảnh: Hồ Long

Phó Chủ nhiệm Ủy Nguyễn Minh Đức cho biết, Quốc hội Việt Nam đang duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ với cả Hội đồng Liên bang Nga và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga thông qua hai cơ chế, gồm: Ủy ban Hợp tác liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga với các cuộc họp định kỳ hàng năm do hai bên luân phiên tổ chức để trao đổi về định hướng và rà soát kết quả hợp tác; Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang Nga với việc xây dựng, ký kết, triển khai thực hiện và rà soát kết quả thực hiện Kế hoạch hoạt động chung theo từng giai đoạn.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nguyễn Minh Đức tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko. Ảnh: Hồ Long

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Hồ Long

Để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Minh Đức mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của Đại sứ Gennady Stepanovich Bezdetko và Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam.

Trong đó, đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp, thúc đẩy các chuyến thăm, trao đổi của Lãnh đạo và các cơ quan của Quốc hội; phối hợp duy trì và phát huy hiệu quả của các cơ chế hợp tác liên nghị viện. Ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Nhóm NSHN Việt Nam - Liên bang Nga và các nhóm Nghị sĩ của Quốc hội Liên bang Nga, góp phần tăng cường quan hệ hai nước.

Các đại biểu dự cuộc tiếp. Ảnh: Hồ Long

Các đại biểu dự cuộc tiếp. Ảnh: Hồ Long

Bày tỏ nhất trí, Đại sứ Gennady Stepanovich Bezdetko cho biết, phía Nga và cá nhân Đại sứ sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội Việt Nam và Nhóm NSHN Việt Nam - Liên bang Nga nhằm cụ thể hóa các định hướng hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai bên thống nhất, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực truyền thống cũng như các lĩnh vực mới.

Trong không khí cởi mở, tin cậy, hai bên đã cùng trao đổi về những vấn đề cả hai cùng quan tâm; thống nhất tăng cường phối hợp trong triển khai các cam kết, thỏa thuận đã ký kết, qua đó góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.

Toàn cảnh cuộc tiếp. Ảnh: Hồ Long