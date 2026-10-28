Hợp tác nâng tầm y tế khu vực Lâm Hà

Đẩy mạnh chuyển đổi số tại Trạm Y tế Nam Ban Lâm Hà

Dấu ấn nửa thế kỷ nghĩa tình

Khu vực Lâm Hà mang đậm dấu ấn lịch sử từ năm 1976, khi các thế hệ cán bộ, thanh niên xung phong cùng Nhân dân Thủ đô rời Hà Nội để lên Tây Nguyên xây dựng vùng kinh tế mới. Suốt gần 50 năm qua, TP Hà Nội luôn dành sự quan tâm sâu sắc, hỗ trợ thiết thực thông qua nhiều chương trình đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội.

Ông Bạch Văn Phương - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Lâm Hà chia sẻ, trong lĩnh vực y tế, nguồn lực từ Thủ đô đã đặt nền móng vững chắc cho hệ thống khám, chữa bệnh tại chỗ với các công trình tiêu biểu như Phòng khám Đa khoa khu vực Nam Ban (cũ), hệ thống trạm y tế tại các xã Gia Lâm, Đông Thanh, Đan Phượng, Liên Hà (nay trực thuộc các xã Nam Ban Lâm Hà và Tân Hà Lâm Hà). Những gói tài trợ trang thiết bị chuyên ngành kịp thời từ Hà Nội không chỉ giúp giải quyết hiệu quả nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu của Nhân dân mà còn góp phần giảm tải áp lực đáng kể cho các bệnh viện tuyến trên.

Điển hình tại Trạm Y tế xã Nam Ban Lâm Hà, đơn vị quản lý địa bàn rộng lớn với gần 30.000 nhân khẩu sau khi sáp nhập, tập thể y, bác sĩ đã duy trì hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, kiểm soát tốt các ổ dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng và quản lý hàng ngàn bệnh nhân mắc bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường. Ông Bùi Xuân Đức - Quyền Giám đốc Trạm Y tế xã cho biết, đơn vị đẩy mạnh khám sức khỏe toàn dân; tập trung làm sạch dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT, liên thông dữ liệu với hệ thống IOC ngành y tế và Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID; đồng thời, tăng cường giám sát dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Hướng dẫn chăm sóc trẻ sơ sinh tại Trung tâm Y tế khu vực Lâm Hà.

Hợp tác toàn diện và đồng bộ giai đoạn mới

Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Thị Phương Duyên cho biết, nhằm đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân trong tình hình mới, sở đã đề xuất UBND tỉnh đưa nội dung hợp tác y tế vào chương trình thỏa thuận hợp tác chung giữa tỉnh Lâm Đồng và TP Hà Nội giai đoạn 2027 - 2030, với 4 trụ cột trọng tâm.

Trong đó, giai đoạn 2027 - 2028, sở đề xuất Hà Nội hỗ trợ đầu tư đồng bộ trang thiết bị y tế hiện đại cho Trung tâm Y tế khu vực Lâm Hà. Danh mục gồm thiết bị cấp cứu, hồi sức như monitor, giường hồi sức, bộ đặt nội khí quản có camera; hệ thống phục hồi chức năng, vật lý trị liệu chuyên sâu và hệ thống giặt sấy công nghiệp đáp ứng quy mô 200 giường bệnh.

Chương trình cũng chú trọng nâng cao chất lượng nhân lực và chuyển giao kỹ thuật. Theo đó, y, bác sĩ sẽ được cử tham gia các khóa đào tạo chuyên khoa ngắn hạn tại các bệnh viện tuyến đầu của Hà Nội và Trung ương, tập trung vào nội tiết, lão khoa. Đồng thời, các chuyên gia đầu ngành sẽ trực tiếp giảng dạy, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu về ngoại khoa, sản phụ khoa, chẩn đoán hình ảnh và hồi sức cấp cứu.

Bên cạnh đầu tư trang thiết bị, Sở Y tế đề xuất đẩy mạnh ứng dụng y tế thông minh, thiết lập cơ chế hội chẩn, tư vấn khám, chữa bệnh từ xa thường xuyên giữa Trung tâm Y tế khu vực Lâm Hà và các bệnh viện lớn tại Hà Nội. Qua đó, hỗ trợ đội ngũ y tế tuyến cơ sở xử lý kịp thời những ca bệnh phức tạp.

Với các đề xuất hợp tác về trang thiết bị, chuyên môn và hạ tầng, ngành y tế Lâm Đồng kỳ vọng nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế khu vực Lâm Hà, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.