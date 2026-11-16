Hợp tác nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và chất lượng chăm sóc sức khỏe

Lãnh đạo Trường đại học Y Dược và Viện Karolinska ký kết Thỏa thuận hợp tác (Ảnh: HAI THU)

Thông qua sự kiện, Trường đại học Y Dược kỳ vọng tăng cường quan hệ hợp tác với Viện Karolinska, góp phần thúc đẩy kết nối học thuật và chuyên môn, nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và chất lượng chăm sóc sức khỏe.

Với vị thế là một trong những cơ sở đào tạo và nghiên cứu y khoa hàng đầu thế giới, Viện Karolinska hiện xếp thứ 10 thế giới trong lĩnh vực y khoa theo QS World University Rankings by Subject 2026 và thứ 12 thế giới trong lĩnh vực y tế và sức khỏe theo Times Higher Education 2026. Viện có thế mạnh nổi bật trong đào tạo, nghiên cứu y học và y tế công cộng, đồng thời là đơn vị phụ trách lựa chọn và trao Giải Nobel Sinh lý học và Y học hằng năm.

Tại buổi lễ, hai bên đã cùng chia sẻ kinh nghiệm triển khai chương trình Đào tạo cấp cứu thiết yếu và chăm sóc tích cực sớm (EECC) tại Việt Nam, cũng như định hướng phát triển chương trình từ thực tiễn địa phương đến tác động ở cấp hệ thống y tế.

Thỏa thuận giữa hai trường dự kiến mở ra cơ hội tăng cường hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực y tế công cộng, đặc biệt là đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai các chương trình chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm.