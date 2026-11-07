Hợp tác, nâng cao năng lực chuyên sâu về y tế để chăm sóc sức khỏe nhân dân

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ tặng hoa cho các chuyên gia y tế tham dự hội nghị. (Ảnh: THANH TÂM)

Chuỗi sự kiện khoa học quy mô lớn này (diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8/11) thu hút sự tham gia của đông đảo các giáo sư, chuyên gia và bác sĩ đầu ngành trong nước cùng nhiều tên tuổi quốc tế uy tín đến từ Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Hoa Kỳ.

Đây là diễn đàn chuyên môn thiết thực nhằm cập nhật những tiến bộ y học mới, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng tại khu vực.

Hội nghị Khoa học Công nghệ mở rộng năm nay ghi nhận 134 bài báo cáo khoa học tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như tim mạch-thận, thần kinh, đột quỵ, hồi sức tích cực, nội tiết, tiêu hóa, chẩn đoán hình ảnh và dược học.

Nhiều chuyên đề mang tính thời sự cao đã được đưa ra thảo luận như tiến bộ trong điều trị đột quỵ thiếu máu não cấp, ứng dụng kỹ thuật hỗ trợ sự sống ngoài cơ thể (ECMO) và nâng cao chất lượng chăm sóc, sử dụng thuốc an toàn.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: THANH TÂM)

Một trong những tâm điểm chú ý là Hội thảo quốc tế Cột sống kết hợp khóa chuyển giao kỹ thuật mổ cột sống lần thứ 5 và Hội nghị Hội Cột sống Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 31. Chương trình mang đến 50 bài báo cáo chất lượng từ các chuyên gia hàng đầu thế giới đến từ Hoa Kỳ, Nhật Bản.

Đặc biệt, chuỗi hoạt động bao gồm cả phần hội chẩn và phẫu thuật thị phạm 3 trường hợp bệnh lý cột sống phức tạp bằng công nghệ nội soi toàn phần và hệ thống định vị hiện đại dưới sự hướng dẫn trực tiếp của chuyên gia quốc tế.

Thành công của chuỗi hội nghị tiếp tục khẳng định vị thế tuyến cuối của Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ tại Đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó, chương trình tạo cơ hội quý báu để nhân viên y tế địa phương nâng cao năng lực chuyên môn, giúp người bệnh tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến ngay tại địa phương.