Hợp tác lập pháp tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho quan hệ Việt Nam-Trung Quốc

Ông Trương Kiến Quốc cho rằng chuyến thăm cũng tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, mở rộng sang các lĩnh vực mới như kết nối hạ tầng, trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế số, năng lượng sạch... (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

Đánh giá về chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Trung Quốc, ông Trương Kiến Quốc - nguyên Cục trưởng Cục Tây Âu, Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Thư ký Học hội Charhar Trung Quốc - cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa chiến lược quan trọng, góp phần củng cố đồng thuận chính trị, tăng cường hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước và mở ra dư địa hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực.

Ông Trương Kiến Quốc nhận định chuyến thăm tiếp nối đà phát triển chiến lược của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc được xác lập tại cuộc gặp giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước hồi tháng 4/2026, đồng thời là hoạt động quan trọng của cơ quan lập pháp hai nước nhằm thúc đẩy xây dựng Cộng đồng Chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Theo ông, chương trình tiếp xúc cấp cao và kết quả chuyến thăm cho thấy hai bên tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ song phương, đồng thời thúc đẩy triển khai những định hướng hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước xác lập.

Tổng Thư ký Học hội Charhar Trung Quốc nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động, các cuộc tiếp xúc cấp cao trong khuôn khổ chuyến thăm góp phần tăng cường đồng thuận, củng cố lòng tin và phát đi thông điệp về định hướng phát triển quan hệ song phương. Quan hệ Việt Nam-Trung Quốc duy trì đà phát triển tích cực không chỉ phù hợp với lợi ích căn bản của nhân dân hai nước mà còn có ý nghĩa đối với việc giữ gìn hòa bình, ổn định và thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực.

Đánh giá về một trong những nội dung trọng tâm của chuyến thăm, ông Trương Kiến Quốc cho rằng Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc đánh dấu bước phát triển mới của cơ chế trao đổi thường xuyên giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Theo ông, việc tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và thúc đẩy thực hiện các văn kiện hợp tác sẽ góp phần xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và có khả năng dự báo cao. Hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp vì vậy không chỉ dừng ở giao lưu hữu nghị mà còn có thể hỗ trợ tháo gỡ các trở ngại pháp lý trong thương mại, đầu tư và hoạt động xuyên biên giới, giảm chi phí giao dịch và rủi ro cho doanh nghiệp.

Ông Trương Kiến Quốc cho rằng chuyến thăm cũng tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, mở rộng sang các lĩnh vực mới như kết nối hạ tầng, trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế số, năng lượng sạch và vệ tinh thông tin liên lạc.

Theo ông, nhu cầu phát triển hạ tầng, chuyển đổi năng lượng và phát triển công nghiệp số của Việt Nam có tính bổ sung với thế mạnh về công nghệ, năng lực sản xuất và chuỗi cung ứng của Trung Quốc. Tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực này sẽ giúp hai nước phát huy lợi thế, tối ưu hóa nguồn lực và nắm bắt cơ hội từ cuộc cách mạng khoa học-công nghệ, chuyển đổi công nghiệp. Qua đó, hợp tác song phương có thể mở rộng từ thương mại hàng hóa sang kết nối công nghệ, vốn và dịch vụ.

Để phát huy hiệu quả những kết quả đạt được trong chuyến thăm, ông Trương Kiến Quốc đề xuất hai nước sớm chuyển các nhận thức chung thành cơ chế, chính sách và giải pháp triển khai cụ thể.

Trước hết, cần cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác thành điều chỉnh pháp luật và chính sách, nhất là trong các lĩnh vực tiếp cận thị trường đầu tư, lưu chuyển dữ liệu xuyên biên giới và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, qua đó tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, ổn định cho doanh nghiệp hai nước.

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò giám sát của cơ quan lập pháp, bảo đảm các văn kiện hợp tác được thực thi hiệu quả ở cấp địa phương, tránh tình trạng chủ trương tích cực ở cấp trung ương nhưng triển khai chưa đồng bộ tại cơ sở. Hai bên cũng cần tăng cường trao đổi giữa cơ quan lập pháp các địa phương, nhất là các địa phương biên giới, nhằm phối hợp giải quyết những vấn đề pháp lý liên quan đến kết nối hạ tầng, kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp xuyên biên giới và logistics.

Ông Trương Kiến Quốc nhấn mạnh xây dựng Cộng đồng Chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự phối hợp giữa các kênh chính thức và giao lưu nhân dân. Những kết quả của chuyến thăm sẽ có ý nghĩa thiết thực hơn khi được chuyển hóa thành các chương trình hợp tác cụ thể, góp phần củng cố quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc và thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ổn định, bền vững./.