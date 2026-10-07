Hợp tác kinh tế Việt Nam - Panama đạt những bước phát triển tích cực

Ngày 07/10, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Đại sứ quán Panama tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Panama trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino. Đoàn đại biểu cấp cao do Tổng thống José Raúl Mulino dẫn đầu đã tham dự diễn đàn cùng hơn 100 lãnh đạo hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam.

Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Panama tiếp tục được củng cố sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao. Ảnh: Ngọc Quỳnh/Bnews/vnanet.vn

Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Panama tiếp tục được củng cố sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Panama đã đạt được những bước phát triển tích cực. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 478 triệu USD, tăng 19,2% so với năm 2024.

Tính đến ngày 31/5/2026, Panama có 14 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 52,4 triệu USD, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo và vận tải, kho bãi. Phía Việt Nam cũng đã có doanh nghiệp và các nhà hàng Việt Nam hiện diện tại Panama. Những kết quả này cho thấy nền tảng hợp tác đã được hình thành, đồng thời mở ra dư địa đáng kể để hai bên tiếp tục mở rộng thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp.

Tại diễn đàn, các đại biểu tập trung trao đổi về tiềm năng và định hướng thúc đẩy quan hệ song phương, hiểu thêm về giá trị chiến lược của Kênh đào Panama đối với kết nối thương mại quốc tế, cũng như cơ hội hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp và xuất khẩu nông sản.

Dưới sự chứng kiến của Tống Thống Panama, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại, Công nghiệp và Nông nghiệp Panama đã ký Biên bản Ghi nhớ (MOU) nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy các chương trình xúc tiến, hỗ trợ thương mại và đầu tư song phương.

Lễ ký Biên bản Ghi nhớ (MOU) nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy các chương trình xúc tiến, hỗ trợ thương mại và đầu tư song phương. Ảnh: Ngọc Quỳnh/Bnews/vnanet.vn

Hai bên dự kiến phối hợp trong việc hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nhân, đoàn doanh nghiệp đến thăm; thúc đẩy trao đổi về thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh doanh; chia sẻ thông tin về xu hướng kinh tế, cơ hội thương mại và môi trường đầu tư; thông báo, phối hợp và quảng bá các hội nghị, hội thảo, đoàn công tác thương mại, triển lãm và chương trình tập huấn; đồng thời khuyến khích hợp tác giữa các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp của hai nước.

Đại diện cho VCCI, Phó Chủ tịch Nguyễn Quang Vinh khẳng định VCCI tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với các cơ quan, tổ chức và đối tác Panama và Phòng Thương mại, Công nghiệp và Nông nghiệp Panama thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, tăng cường tổ chức đoàn doanh nghiệp, các chương trình kết nối theo ngành cũng như các hoạt động giới thiệu thị trường, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam khai thác tốt hơn cơ hội tại Panama và khu vực Mỹ Latinh, đồng thời tạo điều kiện để phía Panama tìm hiểu thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Panama có vị trí chiến lược tại Trung Mỹ, là một trung tâm quan trọng về hàng hải, logistics và kết nối thương mại quốc tế, trong khi Việt Nam có nền kinh tế năng động, độ mở cao, thế mạnh về sản xuất, xuất khẩu, nông nghiệp và công nghiệp chế biến, đồng thời có vị trí ngày càng quan trọng trong mạng lưới sản xuất và thương mại của Đông Nam Á và châu Á. Những lợi thế bổ trợ này tạo điều kiện để hai bên mở rộng hợp tác không chỉ giữa hai thị trường mà còn tăng cường kết nối giữa khu vực Mỹ Latinh, Caribe với ASEAN và châu Á.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Panama góp phần cụ thể hóa các định hướng hợp tác giữa hai nước, tăng cường kết nối giữa các cơ quan, tổ chức xúc tiến và cộng đồng doanh nghiệp, qua đó đóng góp thiết thực vào việc củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Panama, đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả.