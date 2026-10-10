Hợp tác kinh tế Việt Nam - Campuchia thực chất, tăng cường kết nối hạ tầng và chuỗi giá trị xuyên biên giới

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chiều 9/10, tại Trụ sở Quốc hội Campuchia ở thủ đô Phnom Penh, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary.

Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; khẳng định chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Việt Nam trong việc tiếp tục củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước.

Chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary đánh giá cao tầm nhìn, quyết tâm của lãnh đạo Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045; khẳng định Campuchia luôn coi trọng, dành ưu tiên cao cho quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố, phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng những thành tựu quan trọng của Campuchia; nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố, phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia.

Thông tin về kết quả hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết hai bên đã đạt được nhận thức chung quan trọng về các phương hướng, biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương phát triển thực chất, hiệu quả hơn.

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương.

Đặc biệt, hai bên thống nhất khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia tăng cường đầu tư, hợp tác sản xuất, phát triển các chuỗi giá trị công nghiệp và nông sản xuyên biên giới, mở rộng công nghiệp chế biến.

Cùng với đó, thúc đẩy kết nối hạ tầng, logistics, thương mại biên giới; tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và giao lưu nhân dân, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary bày tỏ vui mừng, ủng hộ kết quả hội đàm giữa hai Thủ tướng cũng như việc ký kết, trao đổi các văn kiện hợp tác song phương.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả kênh hợp tác nghị viện, tăng cường phối hợp giữa Quốc hội hai nước, đồng hành cùng Chính phủ trong thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực; đồng thời ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2027), hai bên nhất trí phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2027”, chú trọng giao lưu, hợp tác giữa Quốc hội, các cơ quan, địa phương và nhân dân hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam. Ảnh: Chinhphu.vn

Trước đó, chiều 9/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk và dâng hương, hoa tại Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam ở Phnom Penh, tưởng nhớ những người đã hy sinh vì độc lập của Campuchia, tri ân đóng góp của cố Quốc vương Norodom Sihanouk và các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam trong sự nghiệp giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ.